Mezoterapi ile selülite çözüm

BÜLENT KATARCI

Günümüz dünyasında teknoloji, modern çağa bir çok yarar sağlıyor. Ancak bu yararların yanı sıra kişiler daha az hareket halindeler. Bu da birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Kadınlar açısından durum daha sıkıntılı. Hareketsiz mesleklerde artan kilo ve selülitlere karşı çareler aranıyor, diyetler yapılıyor. Ancak uzmanlar denetiminde olursa çözüm olabileceği belirtilen bu yöntemlerin yanısıra bir çok cihaz da bu konuya önemli bir katkı sağladığı iddia ediliyor.

Doktor Tayfur Yağcı da selülitin mezoterapi ile tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Cilt altı yağ dokusunun, bağ dokuları arasında sıkışıp kalmasıyla ortaya çıkan ve ciltte portakal kabuğu görüntüsüyle kendini belli eden bir rahatsızlık olan selülitin tıbbi, yani ilaçla tedavisi olarak bilinen mezoterapi, 1952 yılından beri Fransada uygulanıyor. Yağcı, tıptaki adıyla “Hydro-Lipo Distrofi” olarak bilinen selülitin mezoterapi yöntemi ile yüzde 70 ile yüzde 90 oranında başarıyla tedavi edildiğini belirterek, şöyle anlattı:

İLAÇ ENJEKTE EDİLİYOR

“Bu yöntemde hastalık cildin mezoderm tabakasına, ilaçların enjekte edilmesiyle tedavi edilir. Kişinin durumuna göre 4 ile 8 seans arasında uygulanır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar cilt altına çok küçük ve ince bir iğne ile enjekte edilerek (Bacak, üst kol, sırt, basenler, bel ve karın bölgesi vs. gibi) Cildin düzgün, pürüzsüz ve daha canlı bir hale gelmesini ve de toparlanmasını sağlar. Aynı zamanda tedavi edilen bölgelerde 1 ile 3 beden arasında incelme sağlamak mümkün. Karın ve bacaklardaki çatlaklarda toparlanma ve sıkılaşma etkisi görülür. Cildinizin biyolojik yaşında ise en az 5 yıllık bir gençleşme ve canlılık sağlar.”



NASIL ENGELLENİR

* Selülit çoğunlukla kadınlarda görülür fakat erkeklerde hatta bebeklerde bile olabilir.

* Selülit tedavisinde öncelikle doğru beslenmek ve spor yapmak çok önemlidir.

* Düzenli egzersiz yapmak selülit oluşumunu büyük ölçüde engeller. Çünkü; spor yaptığınızda kan dolaşımınız hızlanır ve kaslar gerilir, kan ve lenf dolaşımı düzenli çalışır.

* Uygulayacağınız diyetler, beslenmenize dikkat etmek de selülit oluşmasını engeller.

* Tedavisinde dıştan cilde yapılan uygulamaların masaj, peeling vs tek başına çok fazla yararı olmaz. Ancak mezoterapi ile birlikte, lenf drenaj masajı veya vakumlu çizme tedavisi ile lenf dolaşımının düzenlenmesi tedaviyi olumlu etkiler.

* Bol su tüketmeyi de unutmamak gerek. Su vücudumuzdaki toksinleri atmamıza yardımcı olur.

* Selülit oluşmaması için, bitki çayları tüketmek ve en doğal besinlerle beslenmek gerekir.

* Alkol tüketiminin sınırlandırılması şart.

OLUŞUM NEDENLERİ

* Kalıtımsal: Bazı aile fertlerinde selülit genç yaşlarda bile yoğun olarak görülürken, bazı ailelerde ise ileri yaşlara rağmen çok daha az olabilir.

* Hormonal: Adet düzensizlikleri, hormon tedavileri, hamilelik ve menapoz.

* Beslenme: Yağ, tuz, şeker, fast food yiyecekler, çay, kahve, kolalı içecekler vs.

* Yaşam biçimi: Hareketsiz, sporsuz bir yaşantı, gece hayatı, depresyon, uykusuzluk vs.

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36 yıldır düzenlenen kongre

Ege Pediatri ve Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlendi. EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Kansoy ve Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal’ın düzenlediği toplantı yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti. 1981 yılından beri gerçekleştirilen bu toplantılarda olabildiğince genel pediatri kavramı içerisinde güncel bilgi ve deneyimleri içeren bir program hazırlandı.