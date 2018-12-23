Mesleği için seyyah oldu

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, 42 yıllık meslek hayatında dünyadaki gelişmeleri öğrenmek için 40’tan fazla ülkeye giderek konferans ve sempozyumlara katıldı.
Kaşkaloğlu, tıp biliminin sürekli geliştiğini ve hekimlerin de bu gelişime paralel olarak kendilerini güncellemeleri gerektiğini söyledi.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde eşi Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ve diğer hekim kadrosuyla birlikte çalıştığını belirten Prof. Kaşkaloğlu, başarının bir ekip işi olduğunu ve bilgilerin paylaştıkça çoğaldığını vurguladı. Katıldığı uluslararası kongre ve sempozyumlarla, üye olduğu mesleki kuruluşların kendisine çok şey kattığını hatırlatan Kaşkaloğlu, “Amerika ve Avrupa Göz Doktorları Birlikleri’nin yanı sıra; Karadeniz Oftalmoloji ve Güney Avrupa Oftalmoloji Dernekleri’nin de üyesiyim. Amerika, Avrupa, Karadeniz ve Arap ülkeleri gibi 40’tan fazla ülkede düzenlenen konferans ve sempozyumlara hem katılımcı, hem de konuşmacı olarak katıldım. Kendimi geliştirmeye her zaman çok önem verdim. Henüz asistanlık döneminde Avusturya’da çalıştım, İngiltere’de ise 1 yıl hizmet verdim. Sonraki yıllarda da yurt dışında en güncel verileri takip etmek amacıyla ziyaretlerimi sürdürdüm. Son 20 yıldır da bir Türk hekimi sıfatıyla davetli konuşmacı olarak meslektaşlarımla buluşuyorum. Eskiden bu sempozyumlara katılmak çok önemliydi. Çünkü bilgiye ulaşmanın pek fazla alternatifi yoktu. Şimdi ise internet üzerinden canlı olarak konferanslara katılabiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Bu durum günümüz hekimleri için önemli bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde çalışmalarını sürdüren Başhekim Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena ve Prof. Dr. Tansu Erakgün gibi hekimlerin de uluslararası konferanslara davet edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, teknoloji kadar hekim kalitesinin de belirleyici olduğunu vurguladı.
18’İNCİ YILI KUTLUYOR
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, 18’inci yılını geride bıraktı. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıl olan 2018’i başarıyla geride bıraktıklarını, 2019 yılından ise beklentilerinin olumlu olduğunu söyleyen Kaşkaloğlu, “Yeni hekimlerin de dahil olmasıyla birlikte 12 doktor ve 40 personelle hizmet veriyoruz. 2018 yılında gerek teknoloji gerekse de hekim kalitesi olarak önemli yatırımlar yaptık. İmkanlar dahilinde son teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Kendi bilgilerimizi de sürekli eğitimlerle güncel tutuyoruz. Tıp çok hızlı gelişen bir bilim dalı. İşe başladığımız da hayal edemeyeceğimiz tanı araçları ve tedaviler bugün rutin hale geldi” diye konuştu.
Mesleği için seyyah oldu
KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, 42 yıllık meslek hayatında dünyadaki gelişmeleri öğrenmek için 40’tan fazla ülkeye giderek konferans ve sempozyumlara katıldı.
Kaşkaloğlu, tıp biliminin sürekli geliştiğini ve hekimlerin de bu gelişime paralel olarak kendilerini güncellemeleri gerektiğini söyledi.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde eşi Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ve diğer hekim kadrosuyla birlikte çalıştığını belirten Prof. Kaşkaloğlu, başarının bir ekip işi olduğunu ve bilgilerin paylaştıkça çoğaldığını vurguladı. Katıldığı uluslararası kongre ve sempozyumlarla, üye olduğu mesleki kuruluşların kendisine çok şey kattığını hatırlatan Kaşkaloğlu, “Amerika ve Avrupa Göz Doktorları Birlikleri’nin yanı sıra; Karadeniz Oftalmoloji ve Güney Avrupa Oftalmoloji Dernekleri’nin de üyesiyim. Amerika, Avrupa, Karadeniz ve Arap ülkeleri gibi 40’tan fazla ülkede düzenlenen konferans ve sempozyumlara hem katılımcı, hem de konuşmacı olarak katıldım. Kendimi geliştirmeye her zaman çok önem verdim. Henüz asistanlık döneminde Avusturya’da çalıştım, İngiltere’de ise 1 yıl hizmet verdim. Sonraki yıllarda da yurt dışında en güncel verileri takip etmek amacıyla ziyaretlerimi sürdürdüm. Son 20 yıldır da bir Türk hekimi sıfatıyla davetli konuşmacı olarak meslektaşlarımla buluşuyorum. Eskiden bu sempozyumlara katılmak çok önemliydi. Çünkü bilgiye ulaşmanın pek fazla alternatifi yoktu. Şimdi ise internet üzerinden canlı olarak konferanslara katılabiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Bu durum günümüz hekimleri için önemli bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde çalışmalarını sürdüren Başhekim Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena ve Prof. Dr. Tansu Erakgün gibi hekimlerin de uluslararası konferanslara davet edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, teknoloji kadar hekim kalitesinin de belirleyici olduğunu vurguladı.
18’İNCİ YILI KUTLUYOR
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, 18’inci yılını geride bıraktı. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıl olan 2018’i başarıyla geride bıraktıklarını, 2019 yılından ise beklentilerinin olumlu olduğunu söyleyen Kaşkaloğlu, “Yeni hekimlerin de dahil olmasıyla birlikte 12 doktor ve 40 personelle hizmet veriyoruz. 2018 yılında gerek teknoloji gerekse de hekim kalitesi olarak önemli yatırımlar yaptık. İmkanlar dahilinde son teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Kendi bilgilerimizi de sürekli eğitimlerle güncel tutuyoruz. Tıp çok hızlı gelişen bir bilim dalı. İşe başladığımız da hayal edemeyeceğimiz tanı araçları ve tedaviler bugün rutin hale geldi” diye konuştu.