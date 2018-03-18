Kök hücre tedavisinde yeni bir boyut: Eklem içi yağ dokusu nakli

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile daha da pratikleşen bu yöntemin ürün kitlerinin Türkiye’ye gelmesi ile plastik ve rekonstrüktif cerrahi yanısıra, ortopedik rahatsızlıklarda da sıklıkla kullanılmaya başlandı. Tekniğin basit oluşu, tek seanslık bir girişim olması ve karın yağlarından alınması özelliği ile sporcuların hatta ileri yaşlardaki eklem kıkırdak hasarlarında, başlangıç evre ağrılı eklem kireçlenmelerinde, tenisçi dirseği, topuk dikeni, ağrılı ve donuk omuzlarda uygulanarak başarılı sonuçlar elde edildiği bildiriliyor.

İstanbul, Ankara ve Denizli de başarı ile uygulanan bu yöntem İzmir’de de Prof. Dr. Haluk Hayri Öztekin tarafından uygulanmaya başlandı. Son yıllarda diz kıkırdaklarında yıpranma nedeni ile spora ara vermek zorunda kalan bir hastaya uygulandı. Lokal anestezi ile karın bölgesinden alınan yaklaşık 150 ml yağ dokusu, özel işlemlerden geçirilerek, öncü kök hücrelere dönüşebilen mekanik olarak parçalanmış yağ dokusu elde edildi ve artroskopik (kapalı yöntemle) eklem temizliği ardından diz eklemine enjekte edildi. Ekleme verilen bu yağ dokusundan ortaya çıkacak özel hücrelerin, kök hücrelere dönüşerek hasarlı kıkırdak dokusunda sağlıklı kıkırdak hücreleri haline gelip yıpranmış dokuları tamir etmesi ve kısa sürede hastanın spora dönmesi beklenmekte.

AYNI GÜN EVİNDE

Konu ile ilgili Dr. Haluk H. Öztekin şunları söyledi: “Bazı hastalıklarda hastanın kendi hücrelerinin kullanılması tıp tarihi kadar eskidir. Şu anda tamirci ‘kök hücre’ oluşturabilen potansiyelde ‘öncü hücreler’ kemik iliğinden çok hastanın kendi cilt altı yağ dokusundadır. O nedenle hastanın karnındaki yağı kullanmaktayız. Yağ dokusu alıp steril şartlarda mekanik olarak parçalayarak ortaya çıkan hücreleri kullanıyoruz. Bu hücreler yıpranmış eklemlerde dokuları tamir eden hücrelere dönüşür ve hasarlı dokuları tamir eder. Bu da histolojik olarak defalarca kanıtlanmıştır. Ama ameliyathane şartları gerekmektedir. Lokal uyuşturma yapılarak hasta aynı gün evine gidebilir. Genelde hastanın karın yağlarını, az ise uyluk iç kısımlarındaki veya belindeki yağı kullanıyoruz. Yağ dokusu nakli tabii ki mucizevi bir tedavi değil. Sadece bir tedavi seçeneği. Henüz elimizde ancak 2 yıllık klinik sonuçları mevcut. Ama kısa vade sonuçlar mükemmel. Hastaların ağrı ve hareket kısıtlılıkları düzelmekte, hatta çekilen kontrol MR larında eklem kıkırdak kalınlığının arttığı izlenmektedir. Ancak ameliyat safhasına gelmiş eklemlerde asla bu işlemi uygulamıyoruz.”