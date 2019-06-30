KOAH ve zaturre

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Abdullah Sayıner, KOAH hastaları için zatürre riskinin çok yüksek olduğunu hatırlattı.
Yaşlanan ve ömrü uzayan bir toplum olduğumuzu kaydeden Sayıner, her ikisinin de olumlu olduğunu, ancak yaşlanmanın da kendine has bazı sorunları bulunduğunu kaydetti: Yaşlılık hastalıkları... Yaşlandıkça her organda olduğu gibi akciğerlerimizde de bazı değişmeler oluyor. Bu değişmelere yakalanmamak için daha güçlü olmamız için Dr. Sayıner, size kısa ama öz bir ‘zatürre’ notu hazırladı. Bakın neler anlatıyor Sayıner...
* ZATÜRRE İÇİN 2 KOŞUL: Biri, yüksek miktarda mikroba maruz kalmak. Mikropların normal şartlarda akciğerlere inmesi, solunum yollarındaki öksürük gibi savunma mekanizmalarıyla çok zor. Buna karşılık, birinin yüzümüze öksürmesinde olduğu gibi yüksek miktarda mikroba maruz kalındığında ya da savunma mekanizmalarında bozulma olduğunda mikrop akciğerlere ulaşabilir. Örneğin sigara içenlerde, solunum yollarının yüzeyindeki hasar nedeniyle, mikroplar daha kolay tutunabilir ve akciğerden temizlenmeleri daha güç olur. Ya da daha genel anlamda bağışıklığın baskılandığı kanser tedavisi, kortizon kullanımı gibi durumlarda vücut, mikroplara karşı yeterli savunmayı oluşturamaz. Bu durumlarda mikropların akciğere yerleşip orada çoğalması ve iltihap oluşturması mümkün olabilir.
* NASIL KORUNABİLİRİZ?: Zatürreyi oluşmadan önlemenin ilk yolu, sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenlere uymamız, tozdan, dumandan, mikroplu ortamlardan kendimizi korumamız ve iyi beslenmemizden geçiyor. İkincisi ise aşı. Zatürreye yol açan mikroplardan ikisine karşı aşı bulunuyor. Birincisi grip aşısı, ikincisi de zatürreye en sık yol açan bakteri olan pnömokok aşısı. Dolayısıyla iki aşı da zatürreyi önlemede önemli. Grip aşısını her yıl, pnömokok aşısını ise sadece bir kez yaptırmak yeterli.
* KOAH’LILARIN ÖLÜM RİSKİ: Kişide sigaraya bağlı KOAH hastalığı varsa, zatürre gelişme riski sağlıklı insana göre 2 ila 7 kat yüksek. Zatürre gelişme durumunda ise KOAH hastaları, diğer insanlara göre yüzde 50 ila 200 oranında daha yüksek olasılıkla ölüm riski altında. Bu nedenlerle KOAH hastalarının aşılanması büyük önem taşıyor.
* YAZIN DA OLUNUR MU?: Genel olarak mikroplar sıcak ve kuru ortamlarda yaşamlarını sürdüremez. O nedenle zatürre yazın daha az gelişir. Buna karşılık, yaz döneminde de zatürre gelişmesi için bazı risk grupları var. Kronik akciğer hastalığı olanlarda ve ağız-diş bakımı kötü olanlarda mikroplar solunum yollarında ve ağız içinde yerleşik olarak yaşamlarını sürdürebilir ve mevsimlerden bağımsız olarak solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Kötü beslenme, bağışıklığı baskılayan tedaviler, temizliğe özen göstermeme, zatürre riskini artırıyor.
KOAH ve zaturre
Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Abdullah Sayıner, KOAH hastaları için zatürre riskinin çok yüksek olduğunu hatırlattı.
Yaşlanan ve ömrü uzayan bir toplum olduğumuzu kaydeden Sayıner, her ikisinin de olumlu olduğunu, ancak yaşlanmanın da kendine has bazı sorunları bulunduğunu kaydetti: Yaşlılık hastalıkları... Yaşlandıkça her organda olduğu gibi akciğerlerimizde de bazı değişmeler oluyor. Bu değişmelere yakalanmamak için daha güçlü olmamız için Dr. Sayıner, size kısa ama öz bir ‘zatürre’ notu hazırladı. Bakın neler anlatıyor Sayıner...
* ZATÜRRE İÇİN 2 KOŞUL: Biri, yüksek miktarda mikroba maruz kalmak. Mikropların normal şartlarda akciğerlere inmesi, solunum yollarındaki öksürük gibi savunma mekanizmalarıyla çok zor. Buna karşılık, birinin yüzümüze öksürmesinde olduğu gibi yüksek miktarda mikroba maruz kalındığında ya da savunma mekanizmalarında bozulma olduğunda mikrop akciğerlere ulaşabilir. Örneğin sigara içenlerde, solunum yollarının yüzeyindeki hasar nedeniyle, mikroplar daha kolay tutunabilir ve akciğerden temizlenmeleri daha güç olur. Ya da daha genel anlamda bağışıklığın baskılandığı kanser tedavisi, kortizon kullanımı gibi durumlarda vücut, mikroplara karşı yeterli savunmayı oluşturamaz. Bu durumlarda mikropların akciğere yerleşip orada çoğalması ve iltihap oluşturması mümkün olabilir.
* NASIL KORUNABİLİRİZ?: Zatürreyi oluşmadan önlemenin ilk yolu, sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenlere uymamız, tozdan, dumandan, mikroplu ortamlardan kendimizi korumamız ve iyi beslenmemizden geçiyor. İkincisi ise aşı. Zatürreye yol açan mikroplardan ikisine karşı aşı bulunuyor. Birincisi grip aşısı, ikincisi de zatürreye en sık yol açan bakteri olan pnömokok aşısı. Dolayısıyla iki aşı da zatürreyi önlemede önemli. Grip aşısını her yıl, pnömokok aşısını ise sadece bir kez yaptırmak yeterli.
* KOAH’LILARIN ÖLÜM RİSKİ: Kişide sigaraya bağlı KOAH hastalığı varsa, zatürre gelişme riski sağlıklı insana göre 2 ila 7 kat yüksek. Zatürre gelişme durumunda ise KOAH hastaları, diğer insanlara göre yüzde 50 ila 200 oranında daha yüksek olasılıkla ölüm riski altında. Bu nedenlerle KOAH hastalarının aşılanması büyük önem taşıyor.
* YAZIN DA OLUNUR MU?: Genel olarak mikroplar sıcak ve kuru ortamlarda yaşamlarını sürdüremez. O nedenle zatürre yazın daha az gelişir. Buna karşılık, yaz döneminde de zatürre gelişmesi için bazı risk grupları var. Kronik akciğer hastalığı olanlarda ve ağız-diş bakımı kötü olanlarda mikroplar solunum yollarında ve ağız içinde yerleşik olarak yaşamlarını sürdürebilir ve mevsimlerden bağımsız olarak solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Kötü beslenme, bağışıklığı baskılayan tedaviler, temizliğe özen göstermeme, zatürre riskini artırıyor.