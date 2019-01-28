Kanseri 12'den vuran 12 besin

KANSER, dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm nedeni. Sigara kullanımı, radyasyona maruz kalmak, hareketsiz bir yaşam, çevre kirliliği, obezite, bağırsak florasının bozulması ve genetik faktörler yanında yanlış beslenme de kanserin oluşumunu tetikleyen faktörler.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, kanser savaşcısı besinleri şöyle sıralıyor:
1- Brokoli, karnabahar, lahana, turpgiller: İçerdikleri “Sulforafan” maddesi kanser savaşcısıdır. Özellikle, brokolinin tohumdan yeni çıkmış 4-5 günlük filizlerinde sulforafan oranı çok yüksektir.
2- Domates: İçerdiği “Likopen” maddesi kanser savaşcısıdır. Domates ısıtıldığında ve hatta pişirildiğinde likopen serbest kalan miktarı önemli ölçüde artar. Bu işlemin zeytinyağı ile yapılması faydayı artırır.
3- Kereviz: Detoks sebzesidir. İçerdiği Luteolinzehirli maddelere karşı oluşan karaciğer hasarlarını önlemektedir. Apigenin maddesi de kanser hücrelerinin intihar etmesini sağlamaktadır.
4- Alabaş: Dört mevsim bulunabilen bir sebzedir. Yüksek derecede antioksidan özellikli. Hem yaprak hem de yumru kısmı rendelenip salataların içinde tüketilebilir.
5- Cennet hurması: Detoks meyvesidir. Zararlı atık maddeleri vücuttan temizler, toksik maddelerin etkisini azaltarak hücre hasarını engeller. Karaciğer dostudur. “Lutein ve beta karoten” içerdiği için bağışıklık sistemini destekler.
6- Pancar: Folik asit, A ve C vitaminlerince zengindir. “Beta karoten, betain ve likopen” içeriği ile yüksek antioksidan özellik gösterir.
7- Bal kabağı: Her ne kadar tatlı olarak ön plana çıksa da, yemeklerde ve çorbalarda da kullanılabilmektedir. Kanser savaşcısı olan antioksidan bir besindir.
8- Yer elması: Prebiyotik etki gösteren “İnülin” maddesi açısından oldukça zengin. Bağırsak kanserine karşı koruyucu özelliğe sahip. Çiğ olarak salataların içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.
9- Havuç: Yüksek oranda A, E, K Vitaminleri, mineraller, kerotenoidler, likopen ve lutein bulunur. Bu nedenle çok önemli bir antioksidandır. Ayrıca içinde bulunan “Falcarinol” isimli madde kanser savaşçısıdır.
10- Sarımsak: İçerisinde bulunan “Allicin” maddesi tümör hücrelerinin kendini imha etmesini sağlar. Sarımsak ya çiğ olarak tüketilmeli ya da kesilerek yenilmelidir. Kesildikten sonra da zeytinyağının içerisinde bekletilmeli, çiğ veya salataların içerisine konularak tüketilmelidir. Pişirildiğinde antioksidan özelliği kaybolur.
11- Böğürtlen: Antioksidan etkisi yüksektir. E ve A vitamini ile birçok mineraller içerir. Kanser hücrelerinin oluşumunu ve çoğalmasını önler.
12- Ananas: İçerdiği “Bromelain” enzimi sindirimi kolaylaştırmanın yanında antikanser özellik göstermektedir. Meyvelerinin taze olarak tüketilmesi önerilir.
Kanseri 12'den vuran 12 besin
KANSER, dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm nedeni. Sigara kullanımı, radyasyona maruz kalmak, hareketsiz bir yaşam, çevre kirliliği, obezite, bağırsak florasının bozulması ve genetik faktörler yanında yanlış beslenme de kanserin oluşumunu tetikleyen faktörler.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi Fitoterapist Dr. Serdar Özgüç, kanser savaşcısı besinleri şöyle sıralıyor:
1- Brokoli, karnabahar, lahana, turpgiller: İçerdikleri “Sulforafan” maddesi kanser savaşcısıdır. Özellikle, brokolinin tohumdan yeni çıkmış 4-5 günlük filizlerinde sulforafan oranı çok yüksektir.
2- Domates: İçerdiği “Likopen” maddesi kanser savaşcısıdır. Domates ısıtıldığında ve hatta pişirildiğinde likopen serbest kalan miktarı önemli ölçüde artar. Bu işlemin zeytinyağı ile yapılması faydayı artırır.
3- Kereviz: Detoks sebzesidir. İçerdiği Luteolinzehirli maddelere karşı oluşan karaciğer hasarlarını önlemektedir. Apigenin maddesi de kanser hücrelerinin intihar etmesini sağlamaktadır.
4- Alabaş: Dört mevsim bulunabilen bir sebzedir. Yüksek derecede antioksidan özellikli. Hem yaprak hem de yumru kısmı rendelenip salataların içinde tüketilebilir.
5- Cennet hurması: Detoks meyvesidir. Zararlı atık maddeleri vücuttan temizler, toksik maddelerin etkisini azaltarak hücre hasarını engeller. Karaciğer dostudur. “Lutein ve beta karoten” içerdiği için bağışıklık sistemini destekler.
6- Pancar: Folik asit, A ve C vitaminlerince zengindir. “Beta karoten, betain ve likopen” içeriği ile yüksek antioksidan özellik gösterir.
7- Bal kabağı: Her ne kadar tatlı olarak ön plana çıksa da, yemeklerde ve çorbalarda da kullanılabilmektedir. Kanser savaşcısı olan antioksidan bir besindir.
8- Yer elması: Prebiyotik etki gösteren “İnülin” maddesi açısından oldukça zengin. Bağırsak kanserine karşı koruyucu özelliğe sahip. Çiğ olarak salataların içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.
9- Havuç: Yüksek oranda A, E, K Vitaminleri, mineraller, kerotenoidler, likopen ve lutein bulunur. Bu nedenle çok önemli bir antioksidandır. Ayrıca içinde bulunan “Falcarinol” isimli madde kanser savaşçısıdır.
10- Sarımsak: İçerisinde bulunan “Allicin” maddesi tümör hücrelerinin kendini imha etmesini sağlar. Sarımsak ya çiğ olarak tüketilmeli ya da kesilerek yenilmelidir. Kesildikten sonra da zeytinyağının içerisinde bekletilmeli, çiğ veya salataların içerisine konularak tüketilmelidir. Pişirildiğinde antioksidan özelliği kaybolur.
11- Böğürtlen: Antioksidan etkisi yüksektir. E ve A vitamini ile birçok mineraller içerir. Kanser hücrelerinin oluşumunu ve çoğalmasını önler.
12- Ananas: İçerdiği “Bromelain” enzimi sindirimi kolaylaştırmanın yanında antikanser özellik göstermektedir. Meyvelerinin taze olarak tüketilmesi önerilir.