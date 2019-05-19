Kalp krizi mi geçiriyorum?

KALP; marifeti büyük, yapısı muhteşem, topu topu 300 gram ağırlığında bir organ. Çok sayıda kapakçık, muhteşem bir kas, damar ve sinir sistemi organizasyonundan oluşan bu organımız inanılmaz işler başarır.
Kendi küçük, marifeti büyük kalbimiz, bedenimizdeki tüm organ, doku ve hücrelerin oksijen ve besin ihtiyaçlarını hiç durmadan bir ömür karşılar. Göğüs ağrısının her türlüsü bizi korkutur. Hafif bir göğüs ağrısı bile ciddi bir kalp krizinin ilk belirtisi olabilir. Özel Gaziemir Akut Kalp Damar Hastanesi’nden kardiyoloji uzmanı Dr. Uğur Hepçivici, ‘kalp krizi’ hakkında şunları paylaştı;
GÖĞÜS VE MİDE AĞRILARI
“Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli göğüs ağrısı olmakla beraber, nefes darlığı, terleme, bulantı, sıkıntı hissi, çarpıntı, bayılma, eşlik eden yakınmalar olabilir. Kalp krizi habercisi olan bu ağrılar ciddiye alınmalı ve hızla bir kalp doktoruna başvurulmalıdır. Kalp krizi vakası ile karşılaşıldığında yapılacak ilk iş, 112’den yardım istemek olmalı. Elinizde varsa 300 mg aspirin ve dilaltı ilaç hastaya verilebilir. Bir kaç kez güçlü öksürmek faydalı olabilir. Kalp krizine doktor müdahalesi en geç 120 dakika içerisinde yapılmalıdır. Kalp krizini önlemek için risk faktörlerinin taranması, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi şarttır.”
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İdrar kaçırmaya son
GELİŞEN teknoloji, yaşamın her alanında olduğu gibi tıpta da yüz güldürmeye devam ediyor. Kişilerin sosyal yaşamlarını ciddi anlamda kısıtlayan, eve kapanmalarına neden olan, hatta depresyonla sonuçlanan idrar kaçırma şikayetlerinin tedavisinde ‘mesane pili’ adıyla bilinen ‘Sakral Sinir Stimülasyonu’, gün geçtikçe daha yaygın kullanılıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Şimşir, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Sakral Sinir Stimülasyonu, idrar kaçırma şikayetlerinin tedavisinin yanı sıra alt karın bölgesindeki kronik ağrılı hastalıklarda, mesane kasının kasılmamasına bağlı idrar yapamama durumlarında oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak tüm dünyada kullanılıyor. Cihazın yerleştirilmesi de oldukça basit. Sırt ve bel bölgesinin birleşim noktasına yapılan lokal anestezi sonrasında cilt altına yerleştirilen yaklaşık 2-3 santimlik küçük bir cihaz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygun koşulları sağlayan hastalarda tedavi ve cihaz masrafını ödemesi de hastalarımız için müjdeli bir haber diye düşünüyorum.”
Kalp krizi mi geçiriyorum?
KALP; marifeti büyük, yapısı muhteşem, topu topu 300 gram ağırlığında bir organ. Çok sayıda kapakçık, muhteşem bir kas, damar ve sinir sistemi organizasyonundan oluşan bu organımız inanılmaz işler başarır.
Kendi küçük, marifeti büyük kalbimiz, bedenimizdeki tüm organ, doku ve hücrelerin oksijen ve besin ihtiyaçlarını hiç durmadan bir ömür karşılar. Göğüs ağrısının her türlüsü bizi korkutur. Hafif bir göğüs ağrısı bile ciddi bir kalp krizinin ilk belirtisi olabilir. Özel Gaziemir Akut Kalp Damar Hastanesi’nden kardiyoloji uzmanı Dr. Uğur Hepçivici, ‘kalp krizi’ hakkında şunları paylaştı;
GÖĞÜS VE MİDE AĞRILARI
“Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli göğüs ağrısı olmakla beraber, nefes darlığı, terleme, bulantı, sıkıntı hissi, çarpıntı, bayılma, eşlik eden yakınmalar olabilir. Kalp krizi habercisi olan bu ağrılar ciddiye alınmalı ve hızla bir kalp doktoruna başvurulmalıdır. Kalp krizi vakası ile karşılaşıldığında yapılacak ilk iş, 112’den yardım istemek olmalı. Elinizde varsa 300 mg aspirin ve dilaltı ilaç hastaya verilebilir. Bir kaç kez güçlü öksürmek faydalı olabilir. Kalp krizine doktor müdahalesi en geç 120 dakika içerisinde yapılmalıdır. Kalp krizini önlemek için risk faktörlerinin taranması, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi şarttır.”
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İdrar kaçırmaya son
GELİŞEN teknoloji, yaşamın her alanında olduğu gibi tıpta da yüz güldürmeye devam ediyor. Kişilerin sosyal yaşamlarını ciddi anlamda kısıtlayan, eve kapanmalarına neden olan, hatta depresyonla sonuçlanan idrar kaçırma şikayetlerinin tedavisinde ‘mesane pili’ adıyla bilinen ‘Sakral Sinir Stimülasyonu’, gün geçtikçe daha yaygın kullanılıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Şimşir, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Sakral Sinir Stimülasyonu, idrar kaçırma şikayetlerinin tedavisinin yanı sıra alt karın bölgesindeki kronik ağrılı hastalıklarda, mesane kasının kasılmamasına bağlı idrar yapamama durumlarında oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak tüm dünyada kullanılıyor. Cihazın yerleştirilmesi de oldukça basit. Sırt ve bel bölgesinin birleşim noktasına yapılan lokal anestezi sonrasında cilt altına yerleştirilen yaklaşık 2-3 santimlik küçük bir cihaz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygun koşulları sağlayan hastalarda tedavi ve cihaz masrafını ödemesi de hastalarımız için müjdeli bir haber diye düşünüyorum.”