Kalp hastalarına Ramazan uyarıları

11 ayın sultanı Ramazan geldi.
Oruç tutmanın vereceği huzur ve ziyafet sofralarına dönüşen iftar sofralarının görüntüsü heyecanlandırmaya başlarken, kronik hastalıkları olanları ‘oruç tutabilecek miyim’ sorusuna yanıt arıyor. Sağlam bir bünyeniz varsa oruç tutmak sağlığınızı bozmaz, güçlendirir. Sağlık sorunlarınız söz konusu olduğundaysa oruç tutarken biraz daha dikkatli olmanız gerekir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akın, özellikle kalp hastalarına şu uyarılarda bulundu:
NEYİ, NE KADAR YİYELİM?
“Ramazan yaklaştıkça özelikle kalp hastalarının bilgilendirilmesi gerekiyor. Koroner kalp hastalığı tanısı almış, kan basıncı yüksek olup tedavi altında olan, kalp yetmezliği tedavisi gören, kalp ritim bozukluğu ve kalp kapak hastalığı tanısı almış hastalarımız Ramazan ayı boyunca doktorlarıyla görüşerek, düzenli ilaç kullanıp önerilere ve yeme–içme düzenine uyarak sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilir. Hastalığı ile ilgili kontrol sağlanamayan, kontrol altında olmayan, ilaçlarını düzenli kullanamayan, devamlı yakınmaları olan ve hastaneye yatmaları gereken hastalarımızın oruç tutmaları ise yaşamsal risk oluşturabiliyor. İftar ve sahurda aşırı su ve tuz yüklenmesi, kalp yetersizliğinde kötüleşme ve klinik tabloda bozulmaya neden olabilir. Sıvı ve mineral dengesizliği, ritm bozukluklarını tetikleyebilir. Hipertansif atakların ortaya çıkışını kolaylaştırabilir, zaman zaman kan basıncının düşmesine sebep olabilir. Hastalarda halsizlik, fenalık hissi, hatta baygınlık atakları gelişebilir. İftar ve sahurda sebzelerden fakir, hayvani yağlardan ve sakatatlardan zengin gıdalardan uzak durmaları, aşırı ve hızlı yememeleri, yüksek karbonhidratlı gıdaları tüketmemeleri, su ve tuza dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan boyunca uyku saatleri, yeme düzenindeki değişiklikler, aç ve susuz kalmak metabolizmamızı etkileyebilir. Sahurda tam tahıllı ekmek ve protein tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Tatlılara da sınırlama getirmek şart.”
Kalp hastalarına Ramazan uyarıları
11 ayın sultanı Ramazan geldi.
Oruç tutmanın vereceği huzur ve ziyafet sofralarına dönüşen iftar sofralarının görüntüsü heyecanlandırmaya başlarken, kronik hastalıkları olanları ‘oruç tutabilecek miyim’ sorusuna yanıt arıyor. Sağlam bir bünyeniz varsa oruç tutmak sağlığınızı bozmaz, güçlendirir. Sağlık sorunlarınız söz konusu olduğundaysa oruç tutarken biraz daha dikkatli olmanız gerekir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akın, özellikle kalp hastalarına şu uyarılarda bulundu:
NEYİ, NE KADAR YİYELİM?
“Ramazan yaklaştıkça özelikle kalp hastalarının bilgilendirilmesi gerekiyor. Koroner kalp hastalığı tanısı almış, kan basıncı yüksek olup tedavi altında olan, kalp yetmezliği tedavisi gören, kalp ritim bozukluğu ve kalp kapak hastalığı tanısı almış hastalarımız Ramazan ayı boyunca doktorlarıyla görüşerek, düzenli ilaç kullanıp önerilere ve yeme–içme düzenine uyarak sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilir. Hastalığı ile ilgili kontrol sağlanamayan, kontrol altında olmayan, ilaçlarını düzenli kullanamayan, devamlı yakınmaları olan ve hastaneye yatmaları gereken hastalarımızın oruç tutmaları ise yaşamsal risk oluşturabiliyor. İftar ve sahurda aşırı su ve tuz yüklenmesi, kalp yetersizliğinde kötüleşme ve klinik tabloda bozulmaya neden olabilir. Sıvı ve mineral dengesizliği, ritm bozukluklarını tetikleyebilir. Hipertansif atakların ortaya çıkışını kolaylaştırabilir, zaman zaman kan basıncının düşmesine sebep olabilir. Hastalarda halsizlik, fenalık hissi, hatta baygınlık atakları gelişebilir. İftar ve sahurda sebzelerden fakir, hayvani yağlardan ve sakatatlardan zengin gıdalardan uzak durmaları, aşırı ve hızlı yememeleri, yüksek karbonhidratlı gıdaları tüketmemeleri, su ve tuza dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan boyunca uyku saatleri, yeme düzenindeki değişiklikler, aç ve susuz kalmak metabolizmamızı etkileyebilir. Sahurda tam tahıllı ekmek ve protein tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Tatlılara da sınırlama getirmek şart.”