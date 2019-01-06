Kaliteli uyku kaliteli yaşam

ŞU üç ana bulgu varsa, uyku apnesi konusunda dikkatli olun derim; Horlama, uykuda solunum durması ve gündüz aşırı uyku hali.
Horlayanların birçoğunda uyku apnesi bulunuyor ancak çok bilinmiyor. “Uykuda nefesin durduğunu nasıl anlayacağız?” derseniz, yanınızda onu gören biri bu durumu fark edebilir. Konuyu Tınaztepe Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koca anlattı.
KALPTE STRES OLUŞUR
Uyku sırasında üst solunum yollarını kontrol eden kaslardaki gevşemenin gereğinden fazla olması sonucu, solunum esnasında giren çıkan havanın titreşimleriyle “horlama” sesleri oluştuğunu belirten Koca, bazen de hava yolunun tam tıkanarak solunumun geçici olarak tıkanabildiğine dikkat çekti. Koca, “Apne olayında en az nefesin 10 saniye kesilmesi ve nefes durmalarının saatte en az 5 defa tekrarlamasıdır. Hastalar uykularında tekrarlayan nefes durmalarıyla adeta boğulurcasına uyumaya çabalar. Her bir apne esnasında, oksijen düşer, beyinde ve kalpte stres oluşur” dedi. Her gece tekrarlayan bu durumun yaşam kalitesini de etkilediğini söyleyen Koca, uyku apnesinin bildiğimiz birçok hastalıkla ilişkili olduğunu, bazılarının tamamının sebebi, bazılarında ise durumu kötüleştirici etki yapan bir unsur olduğunu söyledi.
TEŞHİS VE TEDAVİ
Bu durumları, “Düzensiz Kalp atışları, kalp büyümesi, kalp krizi riskinin artması, yüksek tansiyon, inme, kan şekeri düzensizlikleri, aşırı yorgunluk, trafik kazaları, iktidarsızlık, kontrol edilemeyen şişmanlama, uykuda terleme, depresyon, anksiyete ve uykuda ölüm olarak sıralayan Koca, teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Uyku apnesi tanısı polisomnografi (uyku testi) testiyle konulur. Hasta 1 gece hastaneye yatırılarak uyku esnasındaki aktiviteler (beyin dalgaları, kas hareketleri ve göz hareketleri, ağız ve burundan solunum, horlama, kalp hızı ve ritmi, bacak hareketleri) elektrot adı verilen küçük altın disklerin başa ve cilde yapıştırılmasıyla kaydedilir. Hastalığın ağırlığına göre tedavi planlanır. Tedavide en önemli seçeneğimiz CPAP dediğimiz cihazlardır. Burundan ya da burun-ağızdan uygulanan maskeyle basınçlı hava üfleyen bu cihazlarla horlama ve uykuda nefes durmaları engellenir. Bazı hafif ve KBB bakısında darlık yeri tespit edilen hastalarda cerrahi operasyonlar yararlı olabilir ancak ağır hastalarda cerrahi tedavi tercih edilmez.”
Kaliteli uyku kaliteli yaşam
ŞU üç ana bulgu varsa, uyku apnesi konusunda dikkatli olun derim; Horlama, uykuda solunum durması ve gündüz aşırı uyku hali.
Horlayanların birçoğunda uyku apnesi bulunuyor ancak çok bilinmiyor. “Uykuda nefesin durduğunu nasıl anlayacağız?” derseniz, yanınızda onu gören biri bu durumu fark edebilir. Konuyu Tınaztepe Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koca anlattı.
KALPTE STRES OLUŞUR
Uyku sırasında üst solunum yollarını kontrol eden kaslardaki gevşemenin gereğinden fazla olması sonucu, solunum esnasında giren çıkan havanın titreşimleriyle “horlama” sesleri oluştuğunu belirten Koca, bazen de hava yolunun tam tıkanarak solunumun geçici olarak tıkanabildiğine dikkat çekti. Koca, “Apne olayında en az nefesin 10 saniye kesilmesi ve nefes durmalarının saatte en az 5 defa tekrarlamasıdır. Hastalar uykularında tekrarlayan nefes durmalarıyla adeta boğulurcasına uyumaya çabalar. Her bir apne esnasında, oksijen düşer, beyinde ve kalpte stres oluşur” dedi. Her gece tekrarlayan bu durumun yaşam kalitesini de etkilediğini söyleyen Koca, uyku apnesinin bildiğimiz birçok hastalıkla ilişkili olduğunu, bazılarının tamamının sebebi, bazılarında ise durumu kötüleştirici etki yapan bir unsur olduğunu söyledi.
TEŞHİS VE TEDAVİ
Bu durumları, “Düzensiz Kalp atışları, kalp büyümesi, kalp krizi riskinin artması, yüksek tansiyon, inme, kan şekeri düzensizlikleri, aşırı yorgunluk, trafik kazaları, iktidarsızlık, kontrol edilemeyen şişmanlama, uykuda terleme, depresyon, anksiyete ve uykuda ölüm olarak sıralayan Koca, teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
“Uyku apnesi tanısı polisomnografi (uyku testi) testiyle konulur. Hasta 1 gece hastaneye yatırılarak uyku esnasındaki aktiviteler (beyin dalgaları, kas hareketleri ve göz hareketleri, ağız ve burundan solunum, horlama, kalp hızı ve ritmi, bacak hareketleri) elektrot adı verilen küçük altın disklerin başa ve cilde yapıştırılmasıyla kaydedilir. Hastalığın ağırlığına göre tedavi planlanır. Tedavide en önemli seçeneğimiz CPAP dediğimiz cihazlardır. Burundan ya da burun-ağızdan uygulanan maskeyle basınçlı hava üfleyen bu cihazlarla horlama ve uykuda nefes durmaları engellenir. Bazı hafif ve KBB bakısında darlık yeri tespit edilen hastalarda cerrahi operasyonlar yararlı olabilir ancak ağır hastalarda cerrahi tedavi tercih edilmez.”