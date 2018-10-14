Kalbimiz ağır işçi

Vücudumuzun en önemli organlarından biri kalbimiz. Aslında vücudun bütün organlarının görevleri ve özellikleri farklı. Bu nedenle her biri ayrı önemli. Fakat toplum tarafından en çok bilinen ve değer gören iki organdan biri kalbimiz, diğeri beynimiz.
En çalışkan ve nazik organımız kalbimizin ‘ağır işçi’ olduğunu belirten Kent Sağlık Grubu kardiyoloji uzmanlarından Doç. Dr. Cevad Şeküri, “Ona iyi bakmamız gerek” dedi. Doç. Dr. Şeküri, kalbimizin tüm yaşam boyunca durmadan çalışmak ve temiz kanı vücudumuza pompalamak zorunda olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
KORONER DAMARLAR
“Kalbimiz günde ortalama 100 bin kez atarak yaklaşık 350 su damacanası kadar kanı pompalıyor. Gündüz ortalama 75 bin, gece ise 25 bin civarında kalp vurusu oluşuyor. Tüm hayat boyunca 3-3.5 milyar vurunun üzerinde atarak ufak bir göl kadar kan pompalıyor. Bu kadar çalışan organımıza mutlaka iyi bakmamız, onu iyi korumamız gerekiyor. Kalbimizin bu görevi sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için kalp kasını besleyen ve yeterli oksijeni sunan sağlıklı ve açık koroner damarlara ihtiyacı var. Ortalama 3 milimetre olan koroner damarlarımızı daraltan, tıkayan ve pıhtılaştıran en önemli risk faktörlerinin başında hipertansiyon, diyabet, aşırı kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam, kilo fazlalığı, genetik yatkınlık, sigara ve tütün mamülleri tüketimi geliyor.”
KALBİNİ TANI VE KORU
Dünyada kalp damar hastalıklarının en önemli ölüm sebebi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şeküri, bu yıl 29 Eylül Dünya Kalp Farkındalık Günü’nün temasının ‘benim kalbim, senin kalbin, hepimizin kalbi’ olarak belirlendiğini söyledi. Şeküri, “Bu günün amacı, insanlarda kalp hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma farkındalığı yaratmak. Mesaj ‘Kalbini Tanı ve Koru’... Ani ölümlerin çoğu kalp damarının tıkanmasına bağlı gerçekleşen kalp krizleri sonucu oluşuyor. Dünyada yılda 17 milyon, ülkemizde ise 250 binin üzerinde insan kalp damar hastalığı nedeniyle kaybediliyor. Kalp damar hastalıklarından korunmanın en önemli ve kolay yolu ise ona yakalanmamaya çalışmak” dedi ve önerilerini şöyle sıraladı:
NE YİYELİM, NE YAPALIM?
“Periyodik kontrollerin yapılması, sağlıklı doğal beslenme (sebzeler, süt ürünleri, balık, zeytinyağlı sulu yemekler, taze çerezler, yeşil yapraklılar, salatalar, doğal çorbalar, tahıl ve baklagiller en önemli besinler), unlu mamullerden, tatlılardan uzak durulması, sigaranın en kısa sürede bırakılması, düzenli aralıklarla tansiyon, şeker, kolesterol kontrollerinin yapılması, düzenli yürüyüş, yüzme, koşu ve bisiklet sporlarının yapılması (haftada 2.5-3 saat), fazla kilolardan kurtulmak (diyet ve hareketle), günlük stresten uzak durulması, alkol kullanılmaması kalp damarlarımızı korur.”
Kalbimiz ağır işçi
Vücudumuzun en önemli organlarından biri kalbimiz. Aslında vücudun bütün organlarının görevleri ve özellikleri farklı. Bu nedenle her biri ayrı önemli. Fakat toplum tarafından en çok bilinen ve değer gören iki organdan biri kalbimiz, diğeri beynimiz.
En çalışkan ve nazik organımız kalbimizin ‘ağır işçi’ olduğunu belirten Kent Sağlık Grubu kardiyoloji uzmanlarından Doç. Dr. Cevad Şeküri, “Ona iyi bakmamız gerek” dedi. Doç. Dr. Şeküri, kalbimizin tüm yaşam boyunca durmadan çalışmak ve temiz kanı vücudumuza pompalamak zorunda olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
KORONER DAMARLAR
“Kalbimiz günde ortalama 100 bin kez atarak yaklaşık 350 su damacanası kadar kanı pompalıyor. Gündüz ortalama 75 bin, gece ise 25 bin civarında kalp vurusu oluşuyor. Tüm hayat boyunca 3-3.5 milyar vurunun üzerinde atarak ufak bir göl kadar kan pompalıyor. Bu kadar çalışan organımıza mutlaka iyi bakmamız, onu iyi korumamız gerekiyor. Kalbimizin bu görevi sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için kalp kasını besleyen ve yeterli oksijeni sunan sağlıklı ve açık koroner damarlara ihtiyacı var. Ortalama 3 milimetre olan koroner damarlarımızı daraltan, tıkayan ve pıhtılaştıran en önemli risk faktörlerinin başında hipertansiyon, diyabet, aşırı kolesterol yüksekliği, hareketsiz yaşam, kilo fazlalığı, genetik yatkınlık, sigara ve tütün mamülleri tüketimi geliyor.”
KALBİNİ TANI VE KORU
Dünyada kalp damar hastalıklarının en önemli ölüm sebebi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şeküri, bu yıl 29 Eylül Dünya Kalp Farkındalık Günü’nün temasının ‘benim kalbim, senin kalbin, hepimizin kalbi’ olarak belirlendiğini söyledi. Şeküri, “Bu günün amacı, insanlarda kalp hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma farkındalığı yaratmak. Mesaj ‘Kalbini Tanı ve Koru’... Ani ölümlerin çoğu kalp damarının tıkanmasına bağlı gerçekleşen kalp krizleri sonucu oluşuyor. Dünyada yılda 17 milyon, ülkemizde ise 250 binin üzerinde insan kalp damar hastalığı nedeniyle kaybediliyor. Kalp damar hastalıklarından korunmanın en önemli ve kolay yolu ise ona yakalanmamaya çalışmak” dedi ve önerilerini şöyle sıraladı:
NE YİYELİM, NE YAPALIM?
“Periyodik kontrollerin yapılması, sağlıklı doğal beslenme (sebzeler, süt ürünleri, balık, zeytinyağlı sulu yemekler, taze çerezler, yeşil yapraklılar, salatalar, doğal çorbalar, tahıl ve baklagiller en önemli besinler), unlu mamullerden, tatlılardan uzak durulması, sigaranın en kısa sürede bırakılması, düzenli aralıklarla tansiyon, şeker, kolesterol kontrollerinin yapılması, düzenli yürüyüş, yüzme, koşu ve bisiklet sporlarının yapılması (haftada 2.5-3 saat), fazla kilolardan kurtulmak (diyet ve hareketle), günlük stresten uzak durulması, alkol kullanılmaması kalp damarlarımızı korur.”