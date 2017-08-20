Kadınlar haydi kontrole



İzmir’in bütün ilçelerinde 3 yıl devam etmesi planlanan proje kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan, içinde dijital mamografi cihazının da olduğu araç ile memei, rahim ağzı (serviks), kalın bağırsak (kolon) kanseri taramaları yapılmakta. Sonuçları riskli görülen vatandaşlara, tanı ve tedavi süresince gerekli olabilecek her türlü maddi ve manevi destek sağlanmaya çalışılarak, zorlu olabilecek bu sürecin daha kolay geçmesine gayret gösterileceğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, şu bilgileri paylaştı;

“Şu anda Karabağlar’da süren bu taramalarda amaç kanseri oluşmadan, erken evrede yakalayabilmek. Kadınlarda meme, erkeklerde kolon en sık görülen kanserler. Erken evrede yakalanan kanserlerde kişinin yaşam şansını devam ettirme imkanı doğuyor. Aksi takdirde kanser yayılıyor ve hasta kendini çok sıkıntılı tedavi süreçlerinde buluyor.”

Bugüne kadar İzmir’de 5 sabit KETEM ve 1 mobil ile ulaşılan kadın sayısının toplam 33 bin 015 olduğu belirtildi. Ulusal mamografi okuma merkezinin raporları sonucunda toplam bin 461 kadın ek tetkik (ultrason, cerrahi müdahale vb.) için 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.