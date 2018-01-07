Kadının derdi ‘Mor Kabus’



Her varisin bir tedavisi olduğunu söyleyerek, “Ağrılarınızla yaşamayı öğrenmek yerine tedavi şeklinizi belirleyin” diyen Özel Medifema Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. İlker Kiriş, varislerin damar cerrahisi ile tedavisini anlattı:



VARİSİN ESTETİK TEDAVİSİ

* Varisleri olan bir hastada tedavi öncesi değerlendirme nasıl yapılmalıdır?

Varis yakınması olan hastalar öncelikle bir kalp damar cerrahisi uzmanı doktor tarafından görülmeli. Ardından hastaya bacak toplardamar ultrasonografi tetkiki yapılmalıdır. Bu tetkik birçok hastanede radyoloji uzman doktoru tarafından ve genellikle ileri bir tarihe randevu verilerek yapılır. Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde ise; bunları aynı seansta yapıyoruz. Böylece aynı gün hasta değerlendirilerek tedavisinin planlanması bir bütünlük içerisinde gerçekleştiriliyor.

* Varisler için estetik tedavi seçenekleri nelerdir?

Eğer toplardamar ultrasonografi tetkik sonucunda ciddi toplardamar yetmezliği ve yüzeysel toplardamarda belirgin genişleme varsa, kapatılmasına yönelik tedavi yöntemleri uygulanır. Eğer normal ise kılcal damar varislerine yönelik estetik tedavi işlemleri yapılır. Bu tedavi seçenekleri; mikro cerrahi (mini flebektomi), iğne tedavisi (skleroterapi) ve cilt üzerinden ısı enerji uygulamalarıdır.

Mikro cerrahi yönteminde, sadece lokal anestezi kullanılarak ve 1-2 milimetre büyüklüğünde cilt kesileri ile varisler bacaktan çıkartılır. Titiz bir teknik ile işlem sonrası yok denecek kadar az iz kalır. Skleroterapi sırasında, ilaç damar içerisine uygulandığında o bölgede kızarıklık ve hafif yanma hissi olur. Ancak çok ince iğne uçları kullanıldığı için hastanın hissedeceği ağrı son derece düşüktür, belki de sivrisinek ısırmasına benzetilebilir. Tedavi seanslardan oluşur. Her seans yaklaşık 45-60 dakika sürer. Ancak, özellikle anımsatmak isterim ki skleroterapi tedavisi hemen birkaç hafta içerisinde kesin sonuçlar alınabilecek bir tedavi yöntemi değildir. Tedavi öncesine göre görüntüde belirgin düzelme için yaklaşık 4-6 ay geçmesi gerekir. Cilt üzerinden ısı enerjisi uygulama yöntemleri ise; lazer ve radyofrekanstır.

UZMANIN YAPMASI İLK KOŞUL

* Kılcal damar varisleri nedeniyle görsel olarak rahatsız olan bir hasta tedavi olacağı hastaneyi seçerken nelere dikkat etmeli?

Kılcal damar varislerinin tedavisi, hasta beklentisinin yüksek olması ve zor teknik detaylar nedeniyle titizlikle ele alınmalıdır. Bu tedavilerin, varisin estetik tedavi yöntemleriyle yoğun olarak ilgilenen ve deneyimli bir kalp damar cerrahisi doktoru tarafından yapılması uygundur. Tedavilerin, çıplak gözle görülmeyen cilt altındaki kaynak damarları gösteren LED illuminatör ışık kaynağı ve bir cerrahi gözlük yardımıyla yapılması başarıyı artırır. Tüm bu tedaviler, doğru teknikleri uygulayan deneyimli bir doktor tarafından, sabırlı bir hastaya uygulandığında mükemmele yakın sonuçlar elde edilebilir. Böylelikle, önümüzdeki yaz mevsiminde rahatlıkla istediğiniz kıyafetleri giyebilir ve artık görüntüden dolayı rahatsızlık duymazsınız.