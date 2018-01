İlkyardımı bilen hayat kurtarır

Hiç beklemediğimiz bir anda kapımızı çalabilecek ciddi kazalarda ya da sağlık sorunlarında ilk yardım uygulamalarına ne kadar hazırız? Hiç şüphesiz pek çoğumuz acil durumlarda ilk yardım tekniklerini bilmiyoruz! Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Gürkan Ersoy, en sık karşılaşılan kazalar ve sağlık sorunlarında ilk yardım uygulamalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BİZZAT KIZIMDA YAŞADIM

“Konuya acı ama gerçek bir olay ile başlayayım. Kızım İpek, tahminen 7 yaşlarında. Evimizde otururken bir anda kulakları sağır eden ağlama sesini duyduk. Eşimle birlikte, sesin geldiği banyoya koşarak gittik. İpek, elinde annesinin en sevdiği parfüm şişesini tutuyor, hüngür hüngür ağlıyor ama neden ağladığını, ne olduğunu bir türlü ifade edemiyordu. Çok belli ki bir nedenle çok acı çekiyordu. Olayın ne olduğunu çok kısa süre içinde kavradım, hepimizin uygulayabileceği, çok basit ilkyardım uygulamasından sonra halen çalışmakta olduğum Dokuz Eylül Hastanesi acil servisine götürdük. Acil tıp uzmanı ve arkasından göz hekimi arkadaşımız muayenesini tamamlayıp, reçetesini yazdıktan sonra, gönül rahatlığı içinde evimize döndük.

Peki, kızımıza ne olmuştu, ilkyardım uygulaması olarak ne yapmıştım, yapmasam oluşan bu görünmeyen kaza İpek’te ne gibi kötü sonuçlar doğurabilirdi?

ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ

Hayat çok zor. Her an her yerde yaralanma, kaza, hastalık ile karşılaşabiliyoruz. Ama her yerde doktor, hemşire, paramedik, ambulans yok. Bu zaten mümkün de değil. Peki, çözüm ne? İşte, tek ama tek çözüm, ilkyardım uygulamak. İlkyardımı öğrenmek durumundayız. Unutmayalım ki öğrendiğimiz ilkyardım uygulamalarını hayatımızın bir döneminde ve yüzde 80 oranında bir yakınımız için kullanıyoruz.

EĞİTİM İÇİN GEREKEN

Mutlaka profesyonel kuruluşlarca verilen ilkyardım eğitimi kurslarına katılmamız gerekir. Bu kursları alabileceğimiz adresler:

* Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, (http://www.hiasd.org)

* Kızılay (http://www.kizilay.org.tr),

* Tabip Odaları (http://www.izmirtabip.org.tr) ve,

* Özel kurslar

ASLA YAPMAYIN

* Eğitimini almadıysak uygulamayalım, hastaya dokunmayalım.* Yerde baygın yatan hastayı tam değerlendirmeden kalp masajı yapmak

* Suda boğulmalarda kişiyi baş aşağı çevirerek sözde akciğerine kaçan suyu boşaltmaya çalışmak. Bu şekilde hastanın akciğerindeki değil midesindeki su çıkar, ama bu su çıkarken akciğerlerine kaçıp, kişinin daha da boğulmasına neden olabilir.

* Akrep yılan, böcek ısırmasında/sokmasında o bölgeyi dağlamak, emmek, turnike uygulamak, amonyak sürmek.

* Yanıklarda buz uygulamak, reçel, yoğurt, diş macunu, salça sürmek.

* Kanayan yaraya tütün, kül basmak vs.

YAPILMASI GEREKENLER

* Kaza, yaralanma, hastalık durumunda önce sakin olmaya çalışalım.

* İlkyardım eğitimimiz ve/veya sertifikamız varsa hemen bildiklerimizi uygulayalım.

* Bu arada bir kişinin 112 no’lu telefonu arayarak ambulans ve profesyonellerin olay yerine gelmesini sağlamalıdır. 112 no’lu telefon. İlk tercihimiz bu olmalıdır. Türkiye’nin her yerinden, ev, işyeri, cep telefonu, ankesörlü telefonlarından ücretsiz aranabilmektedir. İzmir Belediyesine ait AKS 110, özellikle sıkışmalı tipte ki kazalarda çok etkindir.

İPEK’E NE OLMUŞTU

Kızım ipeğe ne olmuş ve ben ne yapmıştım? İpek annesinin parfümünü üstüne sıkmak isterken şişenin ağzını gözüne doğru tutmuş ve parfüm gözlerinin içine doğru püskürtmüştü. Tabii, parfüm içinde bulunan çeşitli kimyasal maddeler ve de özellikle alkol gözlerini yakmıştı. Burada yapılacak ilkyardım uygulaması, göze kaçan yabancı maddeyi (burada parfüm) ortamdan uzaklaştırmak ve de göz dokusunun daha fazla zarar görmesini engellemek amacı ile çeşme suyu ile 5-10 dakika bol su ile yıkamaktır. Biz de bol bol yıkadık ve hastamızı hastaneye götürdük. Eğer bu ucuz, basit, uygulaması çok kolay, özel eğitim gerektirmeyen tedaviyi uygulamasaydık İpeğin gözü çok yanacak ve tahriş olacaktı.