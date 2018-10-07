Hastalıktan değil geç kalmaktan kork

TÜRKİYE’de her 10 kadından birini etkileyen meme kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen tür.
Meme kanserinin görülme oranı, yaşla birlikte artıyor. Bu nedenle 40 yaş sonrası kadınların düzenli muayene ve mamografi yaptırmaları çok önemli. Erken tanısı konmuş meme kanseri tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kadınların her ay kendi kendilerine yapacağı kontrol, meme kanserinin erken teşhisine olanak tanımaktadır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşenur Oktay, erken tanı ve tedavi ile ilgili bilgi verdi.
TARAMA YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ
Meme kanseri meme hücrelerinde başlayan kanser türüdür. Erken tanıda tarama yöntemleri büyük önem taşır.Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tek tarama yöntemi mamografidir. Bu yöntemle, memede oluşan bir kitle elle hissedilebilecek boyuta gelmeden ve diğer dokulara yayılmadan önce, erken evrede yakalanabilmektedir. Mamografi meme kanserinden ölümleri en az yüzde 25-30 azaltıyor. Tarama programını düzenli uygulayan İngiltere, İsveç ve Amerika gibi ülkelerin istatistiklerinde meme kanserinden ölümlerin 1990’lı yıllardan itibaren düştüğü bir gerçektir. Ülkemizde de yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar çalışmaktadır.
SIK SORULAN SORULAR
* Taramaya hangi yaşta başlanmalıdır, ne sıklıkta yapılmalıdır?
Yaş meme kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Meme kanserinin görülme sıklığı 40 yaşından sonra artar ve ilerleyen yaşla birlikte artmaya devam eder. Bu nedenle meme kanser taramalarına 40 yaşından sonra başlanması önerilmektedir. Mamografik taramanın düzenli periyodlarla 1-2 yıl arası sürelerde yapılması önerilir. Kontrollerde mamografi yanısıra elle muayene de olmalıdır.
* Mamografide radyasyon riski var mıdır?
Mamografi, memenin X ışını kullanılarak özel yumuşak doku tekniği ile elde olunan film görüntüsüdür ve özel cihazla gerçekleştirilir. Kullanılan X ışını miktarı göz ardı edilecek derecede düşüktür, özellikle yeni teknoloji cihazlarda doz minimumdur. Mamografide erken tanı ile sağlanan yararın yanında kullanılan radyasyonun olası riskleri çok düşük kalmaktadır. Mamografiye bağlı gelişmiş meme kanseri olgusu kanıtlanmamıştır, yalnızca olası riskten söz edilmektedir. Ancak hiç kuşkusuz, incelemeyi minimum meme dozunu dikkate alarak yüksek teknik kalitede gerçekleştirmek gerekir.
* Mamografi tüm kanserleri saptayabilir mi?
Bazı kanserler saptanamayabilir. Bu durum esas olarak meme yapısından ve tümörün büyüme özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ancak toplamda erken tanı ile elde edilen yarar dikkate alındığında, mamografi tarama yöntemi olarak değerlidir.
* Memenin başka görüntüleme yöntemleri nelerdir?
Meme görüntülemesinde ikinci yöntem ultrasonografidir. Gençlerde, erkek hastalarda, gebe ve süt veren kadınlarda ilk tercih edilen yöntemdir. Ayrıca mamografiyi tamamlayıcı olarak pek çok durumda başvurulmaktadır. Diğer bir yöntem de memenin manyetik rezonans görüntülemesidir, seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır.
Sonuçta, günümüzde meme kanseri erken tanındığında başarı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork sloganı bu hastalık için çok geçerlidir. Bu nedenle, tüm kadınlarımıza 40 yaşından sonra düzenli meme kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz.
Hastalıktan değil geç kalmaktan kork
TÜRKİYE’de her 10 kadından birini etkileyen meme kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen tür.
Meme kanserinin görülme oranı, yaşla birlikte artıyor. Bu nedenle 40 yaş sonrası kadınların düzenli muayene ve mamografi yaptırmaları çok önemli. Erken tanısı konmuş meme kanseri tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kadınların her ay kendi kendilerine yapacağı kontrol, meme kanserinin erken teşhisine olanak tanımaktadır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşenur Oktay, erken tanı ve tedavi ile ilgili bilgi verdi.
TARAMA YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ
Meme kanseri meme hücrelerinde başlayan kanser türüdür. Erken tanıda tarama yöntemleri büyük önem taşır.Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tek tarama yöntemi mamografidir. Bu yöntemle, memede oluşan bir kitle elle hissedilebilecek boyuta gelmeden ve diğer dokulara yayılmadan önce, erken evrede yakalanabilmektedir. Mamografi meme kanserinden ölümleri en az yüzde 25-30 azaltıyor. Tarama programını düzenli uygulayan İngiltere, İsveç ve Amerika gibi ülkelerin istatistiklerinde meme kanserinden ölümlerin 1990’lı yıllardan itibaren düştüğü bir gerçektir. Ülkemizde de yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar çalışmaktadır.
SIK SORULAN SORULAR
* Taramaya hangi yaşta başlanmalıdır, ne sıklıkta yapılmalıdır?
Yaş meme kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Meme kanserinin görülme sıklığı 40 yaşından sonra artar ve ilerleyen yaşla birlikte artmaya devam eder. Bu nedenle meme kanser taramalarına 40 yaşından sonra başlanması önerilmektedir. Mamografik taramanın düzenli periyodlarla 1-2 yıl arası sürelerde yapılması önerilir. Kontrollerde mamografi yanısıra elle muayene de olmalıdır.
* Mamografide radyasyon riski var mıdır?
Mamografi, memenin X ışını kullanılarak özel yumuşak doku tekniği ile elde olunan film görüntüsüdür ve özel cihazla gerçekleştirilir. Kullanılan X ışını miktarı göz ardı edilecek derecede düşüktür, özellikle yeni teknoloji cihazlarda doz minimumdur. Mamografide erken tanı ile sağlanan yararın yanında kullanılan radyasyonun olası riskleri çok düşük kalmaktadır. Mamografiye bağlı gelişmiş meme kanseri olgusu kanıtlanmamıştır, yalnızca olası riskten söz edilmektedir. Ancak hiç kuşkusuz, incelemeyi minimum meme dozunu dikkate alarak yüksek teknik kalitede gerçekleştirmek gerekir.
* Mamografi tüm kanserleri saptayabilir mi?
Bazı kanserler saptanamayabilir. Bu durum esas olarak meme yapısından ve tümörün büyüme özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ancak toplamda erken tanı ile elde edilen yarar dikkate alındığında, mamografi tarama yöntemi olarak değerlidir.
* Memenin başka görüntüleme yöntemleri nelerdir?
Meme görüntülemesinde ikinci yöntem ultrasonografidir. Gençlerde, erkek hastalarda, gebe ve süt veren kadınlarda ilk tercih edilen yöntemdir. Ayrıca mamografiyi tamamlayıcı olarak pek çok durumda başvurulmaktadır. Diğer bir yöntem de memenin manyetik rezonans görüntülemesidir, seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır.
Sonuçta, günümüzde meme kanseri erken tanındığında başarı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork sloganı bu hastalık için çok geçerlidir. Bu nedenle, tüm kadınlarımıza 40 yaşından sonra düzenli meme kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz.