Güzelbahçe’de aktif yaşlanın

Türkiye’nin nüfusu gittikçe yaşlanıyor. İzmir, yaşlı nüfusa sahip şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor.
Yaşlılara sunulacak sosyal sorumluluk projelerine ihtiyaç da giderek artıyor. İnsanların aktif yaşlanmalarını sağlamak, özellikle yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan ve son yılların trend hastalıkları içerisinde yer alan ‘alzheimer’ın ötelenmesi, erken tanılanması, farkında olunması, önemli konular arasında... İzmir’de ‘aktif yaşlanma’ ile ilgili önemli projeler üretiliyor. Bunlardan biri de Güzelbahçe’de hayata geçiriliyor.
Konunun ayrıntılarını nöroloji uzmanı, proje yürütücüsü, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı, Güzelbahçe Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Aysel Gürsoy ile konuştuk. ‘Aktif yaşlanma’nın insanların yaşamlarının ileri dönemlerinde sağlıklı kalmaları, hatta çalışmaya devam etmeleri için neler yapmaları gerektiğini söyleyen bir kavram, hatta yaşam tarzı olduğunu ifade eden Gürsoy, “Yaşlanma doğumla başladığına göre, hedefe ulaşmak ve başarılı yaşlanma, gençlik hatta çocukluk döneminde başlamalı” dedi.
BUNLAR VARSA DOKTORA GİT
Alzheimer konusunda farkındalık yaratılması gerektiğine işaret eden Gürsoy, uyarıcı bulguların hafıza kaybı, alışıldık işleri yapma güçlüğü, lisan problemleri, zaman ve yere oryantasyon bozukluğu, karar verme yetisinde bozulma, soyut düşünme bozukluğu, eşyaları yanlış yerlere koyma, kaybetme, duygu durum ya da davranış değişiklikleri, kişilik değişiklikleri, bir işe başlama yeteneklerinde kayıp olduğuna dikkat çekti. Bunlardan en az 3 tanesini kendinde gözlemleyen bir kişinin doktora başvurması gerektiğini belirten Gürsoy, korunmak için de Cleveland Clinic, Keep Memory Alive Organizasyonu’nun önerilerini aktardı: Zihinsel olarak zorlayıcı ve ilginç aktivitelerle meşgul ol. Kademe kademe yeni bilgiler öğren. Yeterli uyu. Stresi azalt. Fiziksel aktiviteleri sürdür. Sosyal ilişkiler içinde ol.
PROJEDE NELER YAPILDI?
Alzheimer hastalığına karşı müzik terapisinin de kullanılabildiğini aktaran Gürsoy, 17. yüzyılda başlangıçta dövüş sanatı olarak geliştirilen, sonrasında sağlıklı yaşam için uygulanmaya başlayarak yaygınlaşan, aerobik kapasiteyi, kas gücünü, esnekliği ve dengeyi artırdığı, aynı zamanda psikolojik fayda sağladığı düşünülen zihin-beden-egzersiz metodu olan Tai Chi’ye dikkat çekti. Gürsoy, proje ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Güzelbahçe aktif yaş alıyor, alzheimerı öteliyor projesi, aktif, bağımsız, özgür, komşusunu önemseyen, önce hastalanmamak bilinci gelişmiş, sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan, 2016 yılından beri devam eden bir sivil toplum çalışması. Proje sorumlusu, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Cem Koç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce. Proje katılımcıları İzmir Tabip Odası ile Ege Geriatri Derneği. Projemizin ilk yılında her perşembe farklı parkta etkinlikler düzenlendi. İkinci yılında ise her ayın ilk cumartesi günü deniz kenarı ve parklarda katılımcılarla birlikte etkinlikler devam etti. Ayrıca alanında uzman konuşmacılardan destek alınarak Güzelbahçe’de aktif yaşlanmak isteyen bireylere farklı konularda eğitimler verildi.”
Güzelbahçe’de aktif yaşlanın
Türkiye’nin nüfusu gittikçe yaşlanıyor. İzmir, yaşlı nüfusa sahip şehirler arasında ön sıralarda yer alıyor.
Yaşlılara sunulacak sosyal sorumluluk projelerine ihtiyaç da giderek artıyor. İnsanların aktif yaşlanmalarını sağlamak, özellikle yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan ve son yılların trend hastalıkları içerisinde yer alan ‘alzheimer’ın ötelenmesi, erken tanılanması, farkında olunması, önemli konular arasında... İzmir’de ‘aktif yaşlanma’ ile ilgili önemli projeler üretiliyor. Bunlardan biri de Güzelbahçe’de hayata geçiriliyor.
Konunun ayrıntılarını nöroloji uzmanı, proje yürütücüsü, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı, Güzelbahçe Kent Konseyi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Aysel Gürsoy ile konuştuk. ‘Aktif yaşlanma’nın insanların yaşamlarının ileri dönemlerinde sağlıklı kalmaları, hatta çalışmaya devam etmeleri için neler yapmaları gerektiğini söyleyen bir kavram, hatta yaşam tarzı olduğunu ifade eden Gürsoy, “Yaşlanma doğumla başladığına göre, hedefe ulaşmak ve başarılı yaşlanma, gençlik hatta çocukluk döneminde başlamalı” dedi.
BUNLAR VARSA DOKTORA GİT
Alzheimer konusunda farkındalık yaratılması gerektiğine işaret eden Gürsoy, uyarıcı bulguların hafıza kaybı, alışıldık işleri yapma güçlüğü, lisan problemleri, zaman ve yere oryantasyon bozukluğu, karar verme yetisinde bozulma, soyut düşünme bozukluğu, eşyaları yanlış yerlere koyma, kaybetme, duygu durum ya da davranış değişiklikleri, kişilik değişiklikleri, bir işe başlama yeteneklerinde kayıp olduğuna dikkat çekti. Bunlardan en az 3 tanesini kendinde gözlemleyen bir kişinin doktora başvurması gerektiğini belirten Gürsoy, korunmak için de Cleveland Clinic, Keep Memory Alive Organizasyonu’nun önerilerini aktardı: Zihinsel olarak zorlayıcı ve ilginç aktivitelerle meşgul ol. Kademe kademe yeni bilgiler öğren. Yeterli uyu. Stresi azalt. Fiziksel aktiviteleri sürdür. Sosyal ilişkiler içinde ol.
PROJEDE NELER YAPILDI?
Alzheimer hastalığına karşı müzik terapisinin de kullanılabildiğini aktaran Gürsoy, 17. yüzyılda başlangıçta dövüş sanatı olarak geliştirilen, sonrasında sağlıklı yaşam için uygulanmaya başlayarak yaygınlaşan, aerobik kapasiteyi, kas gücünü, esnekliği ve dengeyi artırdığı, aynı zamanda psikolojik fayda sağladığı düşünülen zihin-beden-egzersiz metodu olan Tai Chi’ye dikkat çekti. Gürsoy, proje ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Güzelbahçe aktif yaş alıyor, alzheimerı öteliyor projesi, aktif, bağımsız, özgür, komşusunu önemseyen, önce hastalanmamak bilinci gelişmiş, sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan, 2016 yılından beri devam eden bir sivil toplum çalışması. Proje sorumlusu, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Cem Koç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce. Proje katılımcıları İzmir Tabip Odası ile Ege Geriatri Derneği. Projemizin ilk yılında her perşembe farklı parkta etkinlikler düzenlendi. İkinci yılında ise her ayın ilk cumartesi günü deniz kenarı ve parklarda katılımcılarla birlikte etkinlikler devam etti. Ayrıca alanında uzman konuşmacılardan destek alınarak Güzelbahçe’de aktif yaşlanmak isteyen bireylere farklı konularda eğitimler verildi.”