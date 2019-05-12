Güneşe çok dikkat edin

GÜNEŞTEN korunma konusunda sınıfta kaldığımıza hiç şüphe yok.
Uzmanlara göre çocukken 5 kez ‘güneş yanığı’ geçirmek, ömür boyu ‘melanoma’ adlı son derece tehlikeli deri kanserine yakalanma riskinizi yüzde 80 artırıyor. Yine uzmanlara göre, en tehlikeli deri kanseri sayılan melanomaya yakalanma sıklığı, son 30 yılda ülkemizde yüzde 237 oranında arttı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir Gürler, melanom kanseri ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı:
BELİRTİLERİ NELER?
“Yıllar önce gazete ve televizyon haberlerinde karşılaştığımız, ‘her türlü spreyin yapımında kullanılan itici gazlar, atmosferdeki ozon tabakasını inceltiyor. Bu da yarın öbür gün, deri kanserlerinde artış olarak başımıza bela açacak’ şeklindeki haberlerin doğruluğu artık tamamen ortaya çıkmış durumda. Deri kanserleri arasında en önemli ve ölümcül olabilen tür, malign melanom denilen kanser. Genellikle deri üzerindeki benlerden gelişen bu tümörün, güneşle ve incelmiş ozon tabakasıyla ilişkisi kanıtlanmış gibi. Özellikle, güneş altında çalışanlarda veya bronzlaşmak adına korunmadan yapılan güneşlenmelerde, beyaz tenli, ince derili, bol benli kişilerde daha sık görülen bu kanserde erken teşhis çok önemli. Uzun zamandır mevcut bir benin karakter değiştirmesi (büyümesi, renk değiştirmesi, kanamaya, kabuklanmaya başlaması, yanında yeni benlerin oluşması) şeklindeki şikayetler, insanları uyandırmalı ve derhal konunun uzmanı bir hekime başvurmasını sağlamalıdır. Ayrıca kol, bacak gibi bölgelerinde 15’ten fazla veya vücudunda 50’den fazla beni olan kişilerin, yıllık dermoskopik yöntemlerle bu benlerini takip ettirmeleri gerekiyor.”
21 MAYIS’A DİKKAT
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yıllar önce kurulan Melanom Konseyi’nin bu tür hastaların tedavi ve takip sürecini, dünyadaki en gelişmiş merkezlerle aynı süreç ve metotlarla sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Tahir Gürler, bugüne kadar büyük başarılara imza attıklarını söyledi. Konseyin, melanomda farkındalığı artırmak amacıyla 21 Mayıs’ta ‘halk günü’ düzenlediğini dile getiren Gürler, “Bu toplantıda malign melanom geniş bir şekilde incelenip anlatılacak. Benimle birlikte, dünya düzeyindeki hocalar bilgilerini paylaşacak. Geç kalındığında yüksek oranda ölümcül olan malign melanom hakkında çok önemli bilgi sahibi olunacak. 21 Mayıs’ta Ege Üniversitesi Hastahanesi Muhittin Erel Anfisi’nde saat 09.00-13.00 arasında yapılacak bu etkinliğe tüm hastalarımız, yakınları ve bütün halkımız davetli” dedi.
Güneşe çok dikkat edin
GÜNEŞTEN korunma konusunda sınıfta kaldığımıza hiç şüphe yok.
Uzmanlara göre çocukken 5 kez ‘güneş yanığı’ geçirmek, ömür boyu ‘melanoma’ adlı son derece tehlikeli deri kanserine yakalanma riskinizi yüzde 80 artırıyor. Yine uzmanlara göre, en tehlikeli deri kanseri sayılan melanomaya yakalanma sıklığı, son 30 yılda ülkemizde yüzde 237 oranında arttı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir Gürler, melanom kanseri ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı:
BELİRTİLERİ NELER?
“Yıllar önce gazete ve televizyon haberlerinde karşılaştığımız, ‘her türlü spreyin yapımında kullanılan itici gazlar, atmosferdeki ozon tabakasını inceltiyor. Bu da yarın öbür gün, deri kanserlerinde artış olarak başımıza bela açacak’ şeklindeki haberlerin doğruluğu artık tamamen ortaya çıkmış durumda. Deri kanserleri arasında en önemli ve ölümcül olabilen tür, malign melanom denilen kanser. Genellikle deri üzerindeki benlerden gelişen bu tümörün, güneşle ve incelmiş ozon tabakasıyla ilişkisi kanıtlanmış gibi. Özellikle, güneş altında çalışanlarda veya bronzlaşmak adına korunmadan yapılan güneşlenmelerde, beyaz tenli, ince derili, bol benli kişilerde daha sık görülen bu kanserde erken teşhis çok önemli. Uzun zamandır mevcut bir benin karakter değiştirmesi (büyümesi, renk değiştirmesi, kanamaya, kabuklanmaya başlaması, yanında yeni benlerin oluşması) şeklindeki şikayetler, insanları uyandırmalı ve derhal konunun uzmanı bir hekime başvurmasını sağlamalıdır. Ayrıca kol, bacak gibi bölgelerinde 15’ten fazla veya vücudunda 50’den fazla beni olan kişilerin, yıllık dermoskopik yöntemlerle bu benlerini takip ettirmeleri gerekiyor.”
21 MAYIS’A DİKKAT
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yıllar önce kurulan Melanom Konseyi’nin bu tür hastaların tedavi ve takip sürecini, dünyadaki en gelişmiş merkezlerle aynı süreç ve metotlarla sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Tahir Gürler, bugüne kadar büyük başarılara imza attıklarını söyledi. Konseyin, melanomda farkındalığı artırmak amacıyla 21 Mayıs’ta ‘halk günü’ düzenlediğini dile getiren Gürler, “Bu toplantıda malign melanom geniş bir şekilde incelenip anlatılacak. Benimle birlikte, dünya düzeyindeki hocalar bilgilerini paylaşacak. Geç kalındığında yüksek oranda ölümcül olan malign melanom hakkında çok önemli bilgi sahibi olunacak. 21 Mayıs’ta Ege Üniversitesi Hastahanesi Muhittin Erel Anfisi’nde saat 09.00-13.00 arasında yapılacak bu etkinliğe tüm hastalarımız, yakınları ve bütün halkımız davetli” dedi.