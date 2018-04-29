Gözde et yürümesini sakın hafife almayın

GÖZ sağlığı ve hastalıkları denince akla miyop, hipermetrop, astigmat gibi popüler kusurlar gelse de göz beyazında sarı leke veya gözde et de yaygın sorunlardan.

Konuyu Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu ile konuştuk. Türkiye’de oldukça yaygın olan ve tıbbi adı ‘pterjium’ olan gözde et yürümesi/ büyümesi hakkında bilgi veren Kaşkaloğlu, bu rahatsızlığın erkeklerde daha sık görüldüğünü kaydetti.



EKVATORA YAKLAŞTIKÇA

Kornea adı verilen en ön saydam tabaka üzerine gözün beyazında genellikle burun tarafına et yürümesi olan pterjiumun, açık havada çalışan ultraviyole ışığına maruz kalan insanlarda daha yaygın olduğunu kaydeden Kaşkaloğlu, “Ekvatora yaklaştıkça bu rahatsızlık artar. Ülkemizde yüzde 2-4 oranlarında görülür. Pterjium başlangıçta burun tarafında kızarıklık ve kabarıklık olarak belirti verir, kızarıklık, yanma, batma şikayetleri yapar, daha sonra kornea üzerine yürüyerek görmeyi bozar, hatta belli safhadan sonra tedavi edilse dahi astigmat ve leke yapacağından görmede bozukluk kalıcı olabilir. Pterijium-gözde et büyümesi rahatsızlığından korunmak için çiftçi, denizci gibi açık havada çalışanların güneş gözlüğü kullanmaları gerekir” dedi.



TEDAVİ KESİNLİKLE ŞART

Sorunun sadece estetik olmadığını, tedavi gerektirdiğini vurgulayan Kaşkaloğlu, erken dönemde damlaların şikayeti azalttığını aktardı, ameliyat konusunda ise şunları söyledi: “Pterjium ameliyatında otogreftli pterjium ameliyatı tercih edilmelidir. Biz dikişsiz doku transfer tekniği kullanıyoruz. Ameliyat sadece damlayla uyuşturularak yapılmakta ve dikiş yerine özel doku yapıştırıcısı kullanıldığından iyileşme çabuk olmaktadır. Bu teknikle elde edilen başarı ve memnuniyet çok yüksek.”



GÖZ BEYAZINDA SARI LEKE

Pterjium kadar olmasa da insanları rahatsız eden bir ikinci rahatsızlığın pinguekula olduğunu aktaran Mahmut Kaşkaloğlu, gözün beyazında burun tarafında sarı yağ birikmesi ile oluşan bu rahatsızlıkta gözde yanma şikayetinin de olduğunu, damla kullanmanın yanı sıra ameliyatla da alınabileceğini bildirdi.

Gambia'nın Büyükelçisi sağlığına kavuştu

GAMBİYA’nın Türkiye Büyükelçisi Kemeseng S. M. Jammeh’in sağ gözüne Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu katarakt ameliyatı yaparken, sol gözdeki retina yırtığı sorununu Prof. Dr. Tansu Erakgün çözdü. Hastaneden memnun ayrılan Büyükelçi, “Sağlıkta Türk doktorları rakipsiz” dedi.