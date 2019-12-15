GÖZLERİMİZ tıpkı cildimiz gibi dıştan değil, içten beslenmeyi hak ediyor. Çünkü siz ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın yaşlanma sürecinde karşılaşabileceğiniz önemli bazı göz sorunları da var ve bunlar yaşlılığın doğal neticeleri değil, sizin gözlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bağlantılı hastalıklar.
Bu nedenle daha 30’lu yaşlara bile varmadan hepimizin gözlerini yavaş yavaş mercek altına almasında fayda var.
Pek çoğumuz kendimizde ve yakınlarımızda rastlamışızdır. Uzmanlar, gözün kirpik dibi iltihabının çok hafife alınmaması gerektiği yönünde uyarıyor.
EN ÖNEMLİ SORUN
Her organda olduğu gibi gözlerde de bazı değişmeler oluyor. Sorunların başında ise ‘Blefarit’ geliyor. Blefarit her yaşta görülebilen göz kapağının uzun süreli, iltihabi hastalığıdır. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ömer Takeş, şöyle anlatıyor;
“Bu rahatsızlık genellikle, cildi yağlı olan, kepek sorunu ya da göz kuruluğu olan kişilerde görülmektedir. Kaşıntı, yanma,batma kızarıklık ve kirpik diplerinde kepeklenme gibi kronik şikayetlere neden olan blefarit hastalığının bazı türlerinde tedavide zorluklar yaşanabilmektedir.
AKAR DA UNUTULMAMALI
Tedaviye dirençli hastalarda akılda tutulması gereken patojenlerden biri de ‘Demodeks akarı’dır. Tüm dünyada yaygın olarak görülen, göz kapaklarını, özellikle kirpik bezlerini tutan bir parazittir. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kliniklerinde mevcut bulunan demodeks görüntüleme cihazları ile bu parazitin tanı ve tedavisinde artık çaresiz değiliz. Bu parazitin tedavisinde Avusturalya’da doğal olarak yetişen Tea tree oil (çay ağacı yağı) kullanılmaktadır. Bu yağ ülkemizde şampuan ve göz merhemi olarak bulunmaktadır.”
Göz kapaklarındaki tehlike: Demodeks
GÖZLERİMİZ tıpkı cildimiz gibi dıştan değil, içten beslenmeyi hak ediyor. Çünkü siz ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın yaşlanma sürecinde karşılaşabileceğiniz önemli bazı göz sorunları da var ve bunlar yaşlılığın doğal neticeleri değil, sizin gözlerinize gösterdiğiniz ilgiyle bağlantılı hastalıklar.
Bu nedenle daha 30’lu yaşlara bile varmadan hepimizin gözlerini yavaş yavaş mercek altına almasında fayda var.
Pek çoğumuz kendimizde ve yakınlarımızda rastlamışızdır. Uzmanlar, gözün kirpik dibi iltihabının çok hafife alınmaması gerektiği yönünde uyarıyor.
EN ÖNEMLİ SORUN
Her organda olduğu gibi gözlerde de bazı değişmeler oluyor. Sorunların başında ise ‘Blefarit’ geliyor. Blefarit her yaşta görülebilen göz kapağının uzun süreli, iltihabi hastalığıdır. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Ömer Takeş, şöyle anlatıyor;
“Bu rahatsızlık genellikle, cildi yağlı olan, kepek sorunu ya da göz kuruluğu olan kişilerde görülmektedir. Kaşıntı, yanma,batma kızarıklık ve kirpik diplerinde kepeklenme gibi kronik şikayetlere neden olan blefarit hastalığının bazı türlerinde tedavide zorluklar yaşanabilmektedir.
AKAR DA UNUTULMAMALI
Tedaviye dirençli hastalarda akılda tutulması gereken patojenlerden biri de ‘Demodeks akarı’dır. Tüm dünyada yaygın olarak görülen, göz kapaklarını, özellikle kirpik bezlerini tutan bir parazittir. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kliniklerinde mevcut bulunan demodeks görüntüleme cihazları ile bu parazitin tanı ve tedavisinde artık çaresiz değiliz. Bu parazitin tedavisinde Avusturalya’da doğal olarak yetişen Tea tree oil (çay ağacı yağı) kullanılmaktadır. Bu yağ ülkemizde şampuan ve göz merhemi olarak bulunmaktadır.”