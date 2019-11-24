ADINI antik dönemde yaşamış Bergamalı hekim Galenos’tan alan ve 17 yıllık Tınaztepe Sağlık Grubu’nun Bayraklı’da açılan son üyesi Özel Tınaztepe Galen Hastanesi, sağlıklı topluma katkılarıyla fark yaratmaya hazırlanıyor.
Mimar babasının gördüğü rüya sonucunda dönemin en ünlü tıp okulu olan Asklepios’ta eğitim alan, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’a ve gladyatörlere doktorluk yapan ve 7 yıl sonra dönerek Bayraklı Smyrna Meydanı’nda kendi adına bir hastane açan Galen, aynı zamanda travma cerrahisinin de babası kabul ediliyor. Yüzyıllar once damarlarda hava değil kan dolaştığını belirleyen, sesle ilgili sinirlerin tanımlamasını yapan ve omurilik yaralanmasının sonuçları ile beyin sapının fonksiyonlarını ilk kez tanımlayan hekim olan Galen’in kitapları yüzlerce yıl tıp öğreniminde okutuldu.
TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
“Özel Tınaztepe Galen Hastanesi de İzmirli hekim ve bilim insanı Galen’in izinden gitmek istiyor. O yüzden adını Galen’den alıyor” diyen Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, hastanenin bütün branşlarda hizmet verdiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: “Gelişmiş bir fizik tedavi ünitesi, son teknolojiye sahip ameliyathane, yoğun bakımlar ve radyoloji ünitesine sahip olan Tınaztepe Galen Hastanesi, 3 boyutlu görüntü sunabilen BT anjiyografi ünitesi ve çok az radyasyon yayan dijital mamografi ünitesine de sahip. Tınaztepe Galen Hastanesi, Tınaztepe Üniversitesi Hastanesi olma yolunda ilerliyor. Branşların bir kısmı, Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim verecek akademik kadrolardan oluşuyor. Hastanenin hedefi 2020’de branşların tamamında akademisyen kadrolara yer vermek. Birkaç ay içinde 3. basamak yoğun bakım, girişimsel radyoloji, onkoloji, radyasyon onkolojisi, PET CT, robotik cerrahi gibi ileri teknoloji gerektiren sağlık hizmetlerini verecek düzeye ulaşmayı hedefliyoruz.”
Galen'in izinde
ADINI antik dönemde yaşamış Bergamalı hekim Galenos’tan alan ve 17 yıllık Tınaztepe Sağlık Grubu’nun Bayraklı’da açılan son üyesi Özel Tınaztepe Galen Hastanesi, sağlıklı topluma katkılarıyla fark yaratmaya hazırlanıyor.
Mimar babasının gördüğü rüya sonucunda dönemin en ünlü tıp okulu olan Asklepios’ta eğitim alan, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’a ve gladyatörlere doktorluk yapan ve 7 yıl sonra dönerek Bayraklı Smyrna Meydanı’nda kendi adına bir hastane açan Galen, aynı zamanda travma cerrahisinin de babası kabul ediliyor. Yüzyıllar once damarlarda hava değil kan dolaştığını belirleyen, sesle ilgili sinirlerin tanımlamasını yapan ve omurilik yaralanmasının sonuçları ile beyin sapının fonksiyonlarını ilk kez tanımlayan hekim olan Galen’in kitapları yüzlerce yıl tıp öğreniminde okutuldu.
TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
“Özel Tınaztepe Galen Hastanesi de İzmirli hekim ve bilim insanı Galen’in izinden gitmek istiyor. O yüzden adını Galen’den alıyor” diyen Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, hastanenin bütün branşlarda hizmet verdiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: “Gelişmiş bir fizik tedavi ünitesi, son teknolojiye sahip ameliyathane, yoğun bakımlar ve radyoloji ünitesine sahip olan Tınaztepe Galen Hastanesi, 3 boyutlu görüntü sunabilen BT anjiyografi ünitesi ve çok az radyasyon yayan dijital mamografi ünitesine de sahip. Tınaztepe Galen Hastanesi, Tınaztepe Üniversitesi Hastanesi olma yolunda ilerliyor. Branşların bir kısmı, Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim verecek akademik kadrolardan oluşuyor. Hastanenin hedefi 2020’de branşların tamamında akademisyen kadrolara yer vermek. Birkaç ay içinde 3. basamak yoğun bakım, girişimsel radyoloji, onkoloji, radyasyon onkolojisi, PET CT, robotik cerrahi gibi ileri teknoloji gerektiren sağlık hizmetlerini verecek düzeye ulaşmayı hedefliyoruz.”