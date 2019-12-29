En büyük ikramiye sağlıklı yaşam

1990 yılında bir kafetaryada aşçı olarak çalışan 37 yaşındaki William Curry, piyangodan 3,6 milyon dolar ikramiye kazandığını duyduğunda gözlerine ve kulaklarına inanamadı.
Bütün sıkıntıları bitmiş ve ailesi ile artık yokluğun yok olduğu yeni bir hayat onları bekliyordu. İlk işi daha önce bir türlü alamadığı, o çok istedikleri Dalmaçyalı köpek yavrusunu çocukları için satın almak oldu. Büyük ikramiye ile satın alabildiği tek şeyin bu güzel köpek yavrusu olduğunu kim bilebilirdi? Hayaller ve umutların uzun uzun konuşulduğu iki haftalık izinden sonra işine döndüğü ilk pazartesi günü, iş yerinde kalp krizinden hayata gözlerini yumdu.
Bu yılbaşı kendiniz için aldığınız piyango biletinizin, ödülü çok kıymetli olan ‘sağlıklı yaşam’ olsun. “En Büyük İkramiye Sağlık” diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr . Özlem Arıcan Özlük, şunları söylüyor;
“Bütün bilgi akışı ve tedavi seçenekleri içinde kalp krizlerinden ölümü engellemek için en etkili yöntemin, kalp hastalıklarının gelişmesini önlemek olduğu kanaatindeyim. Hayatımızda sağlıklı kalmak adına yapacağımız küçük dokunuşlar, kalbimiz için büyük yatırımlar olarak bize dönüş yapacaktır. Üstelik bunu yapmanın hiçbir maliyeti yoktur.
ATILACAK TEMEL ADIMLAR
Kalp hastalıklarını önlemek için atacağımız temel adımlar; hareket etmek, uygun kiloda olmak, sigara içmemek ve uyku kalitemizi düzgün tutmaktır. Haftada 5 gün yapacağımız 30 dakikalık yürüyüşler ile kilo kontrolü daha kolay sağlanmakta, stresimiz azalmakta ve kalbimiz bu egzersiz ile güçlü ve sağlıklı kalmaktadır. Yapılan bir çok araştırmada yürüyüşler açık havada, özellikle yeşil alanlar (park, bahçe) ve mavi alanlarda (deniz, akarsu kenarı gibi) yapıldığı taktirde stres üzerine olumlu etkisinin daha fazla olduğunu göstermiştir Ruh ve bedenin sağlıklı kalması için vücudumuzu hareket ettirmemiz ve modern olarak adlandırılan zorlu yaşamlarımızda bunu mutlaka en azından kalbimiz için yapmamız gerekmektedir.
KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN
Bu yeni yılda aile hekiminize başvurarak kan şeker düzeyi ve kolesterol düzeylerinin kontrolü ve kan basıncının değerlendirilmesi sizi kalp krizi ve inme gibi ciddi birçok hastalıktan koruyacaktır. Bunun yanında, alışkanlıklarımızın sağlığımızı şekillendirdiği unutmamakta fayda var. Sigara kullanımı maalesef ülkemizde kalp hastalıklarını artıran hareketsizlik kadar önemli, kötü bir alışkanlıktır. Neyse ki kalp hastalıklarında, sigarayı bırakmak için hiçbir zaman çok geç değildir; sigarayı terk etmenin her zaman kalp üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.
Basit gibi görünen ama mucizevi şekilde hayatınızda etkili olacak bu kararları, bu yılbaşı gecesi neden almayasınız? Her şey istemekle ve karar vermekle başlar, bir adım atın, sonra ikinci adımı da atın. Bu yılbaşı kendiniz için aldığınız piyango biletinizin ödülü çok kıymetli olan ‘sağlıklı yaşam’ olsun.”
------
Yılbaşı sofrasına
azami dikkat edin
BESLENME uzmanı Esra Aran, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmesi olan sofralara dikkat çekiyor. “Yılbaşı akşamı; gece uzun süre yemek yenilen sofra olarak düşünüldüğünde, hızlı ve bir anda yemek yerine, yavaş ve saatlere yayarak yeme, hem gaz şikayetini azaltacak, hem de tansiyonu normal seviyede tutacaktır” diyen Aran, şunları söyledi: “Yılbaşı sofraları genellikle önden çeşit çeşit mezelerin sunulduğu, ardından et yemekleri ve bunlara eşlik eden kestaneli pilavla bezenmiş sofralardır. Özellikle dışarıda yenilecekse önce menüyü inceleyip, lezzetli ama yine de sağlıklı seçenekleri belirlemekte yarar vardır. Gece boyunca kuruyemiş, cips, kuru pasta gibi besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Alkol tüketiminden sonraki gün su tüketimi de 10 bardağın altına düşmemelidir.”
En büyük ikramiye sağlıklı yaşam
1990 yılında bir kafetaryada aşçı olarak çalışan 37 yaşındaki William Curry, piyangodan 3,6 milyon dolar ikramiye kazandığını duyduğunda gözlerine ve kulaklarına inanamadı.
Bütün sıkıntıları bitmiş ve ailesi ile artık yokluğun yok olduğu yeni bir hayat onları bekliyordu. İlk işi daha önce bir türlü alamadığı, o çok istedikleri Dalmaçyalı köpek yavrusunu çocukları için satın almak oldu. Büyük ikramiye ile satın alabildiği tek şeyin bu güzel köpek yavrusu olduğunu kim bilebilirdi? Hayaller ve umutların uzun uzun konuşulduğu iki haftalık izinden sonra işine döndüğü ilk pazartesi günü, iş yerinde kalp krizinden hayata gözlerini yumdu.
Bu yılbaşı kendiniz için aldığınız piyango biletinizin, ödülü çok kıymetli olan ‘sağlıklı yaşam’ olsun. “En Büyük İkramiye Sağlık” diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr . Özlem Arıcan Özlük, şunları söylüyor;
“Bütün bilgi akışı ve tedavi seçenekleri içinde kalp krizlerinden ölümü engellemek için en etkili yöntemin, kalp hastalıklarının gelişmesini önlemek olduğu kanaatindeyim. Hayatımızda sağlıklı kalmak adına yapacağımız küçük dokunuşlar, kalbimiz için büyük yatırımlar olarak bize dönüş yapacaktır. Üstelik bunu yapmanın hiçbir maliyeti yoktur.
ATILACAK TEMEL ADIMLAR
Kalp hastalıklarını önlemek için atacağımız temel adımlar; hareket etmek, uygun kiloda olmak, sigara içmemek ve uyku kalitemizi düzgün tutmaktır. Haftada 5 gün yapacağımız 30 dakikalık yürüyüşler ile kilo kontrolü daha kolay sağlanmakta, stresimiz azalmakta ve kalbimiz bu egzersiz ile güçlü ve sağlıklı kalmaktadır. Yapılan bir çok araştırmada yürüyüşler açık havada, özellikle yeşil alanlar (park, bahçe) ve mavi alanlarda (deniz, akarsu kenarı gibi) yapıldığı taktirde stres üzerine olumlu etkisinin daha fazla olduğunu göstermiştir Ruh ve bedenin sağlıklı kalması için vücudumuzu hareket ettirmemiz ve modern olarak adlandırılan zorlu yaşamlarımızda bunu mutlaka en azından kalbimiz için yapmamız gerekmektedir.
KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN
Bu yeni yılda aile hekiminize başvurarak kan şeker düzeyi ve kolesterol düzeylerinin kontrolü ve kan basıncının değerlendirilmesi sizi kalp krizi ve inme gibi ciddi birçok hastalıktan koruyacaktır. Bunun yanında, alışkanlıklarımızın sağlığımızı şekillendirdiği unutmamakta fayda var. Sigara kullanımı maalesef ülkemizde kalp hastalıklarını artıran hareketsizlik kadar önemli, kötü bir alışkanlıktır. Neyse ki kalp hastalıklarında, sigarayı bırakmak için hiçbir zaman çok geç değildir; sigarayı terk etmenin her zaman kalp üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.
Basit gibi görünen ama mucizevi şekilde hayatınızda etkili olacak bu kararları, bu yılbaşı gecesi neden almayasınız? Her şey istemekle ve karar vermekle başlar, bir adım atın, sonra ikinci adımı da atın. Bu yılbaşı kendiniz için aldığınız piyango biletinizin ödülü çok kıymetli olan ‘sağlıklı yaşam’ olsun.”
------
Yılbaşı sofrasına
azami dikkat edin
BESLENME uzmanı Esra Aran, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmesi olan sofralara dikkat çekiyor. “Yılbaşı akşamı; gece uzun süre yemek yenilen sofra olarak düşünüldüğünde, hızlı ve bir anda yemek yerine, yavaş ve saatlere yayarak yeme, hem gaz şikayetini azaltacak, hem de tansiyonu normal seviyede tutacaktır” diyen Aran, şunları söyledi: “Yılbaşı sofraları genellikle önden çeşit çeşit mezelerin sunulduğu, ardından et yemekleri ve bunlara eşlik eden kestaneli pilavla bezenmiş sofralardır. Özellikle dışarıda yenilecekse önce menüyü inceleyip, lezzetli ama yine de sağlıklı seçenekleri belirlemekte yarar vardır. Gece boyunca kuruyemiş, cips, kuru pasta gibi besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Alkol tüketiminden sonraki gün su tüketimi de 10 bardağın altına düşmemelidir.”