EKOL’den Çiğli’ye bir armağan daha

HAYAT felsefesi her konuda değişime açık olmak. İşini en iyi şekilde yapmak. Bilgi ve emeğe saygı göstermek.

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük kulak burun boğaz hastanesi olarak gösterilen İzmir Çiğli’deki Ekol’ün kurucusu Opr. Dr. Mehmet Baz, sağlık sektöründeki yeniliklerin peşinde Türkiye ve dünyada benzeri olmayan 20 uzmanlı Kulak Burun Boğaz Hastanesi ile efsaneleşti.

Tüm birikimlerini sağlık alanına kanalize ettiklerini ifade eden Opr. Dr. Mehmet Baz, şunları söyledi:

“Ekol Hastanesi artık bir genel hastane. 2007 yılında Türkiye’nin ilk kulak burun boğaz hastanesi olarak İzmir’de kuruldu. 2018 yılında gelişimimizi üst düzeye taşıdık. Artık genel hastane konsepti ile sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şu anda 12 ayrı branşımız var.

20 UZMANLA DÜNYADA TEK

Dünyada 20 kulak burun boğaz uzmanının bir arada olduğu başka bir özel hastane olmadığını belirten Baz, bu alanın üst düzey konumunu saklı tutarak diğer branşlarda da en iyi şekilde hizmet verebilmek için büyümeye devam ettiklerini söyledi. Baz, şöyle devam etti:

“Daha ilk etapta plastik cerrahi ve göz hastalıklarını ekledik. Göz hastalıklarında 12 hekim, plastik cerrahide 3 hekim mevcut. Daha sonraki süreçte dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, üroloji gibi branşlarla yelpazemiz genişledi. Son aşamada da yeni ek binamızı yaptıktan sonra ameliyathane sayısını 6’dan 10’a, yatak sayımızı ise 75’ten 150’ye çıkarıyoruz.”

ÜNİVERSİTE İÇİN YER

Ekol KBB Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, sırada üniversite olduğunu açıkladı. Çiğli’de büyük bir üniversite kurmanın planlarını yaptıklarını anlatan Dr. Baz, Ekol Vakfı Üniversitesi için Seyrek’te 40 dönüm yer aldıklarını, hukuk, işletme, sağlık işletmeciliği, hemşirelik gibi bölümlerin olduğu genel bir üniversite kuracaklarını kaydetti.