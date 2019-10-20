Ege Tıp Fakültesi Hastanesi ‘A Plus’

TÜRKİYE ve Ege Bölgesi’nin sunduğu hizmetlerle en önemli sağlık üslerinden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa süre önce üniversite tarihinde bir ilki yaşadı.
Hastane, Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 96.28 puan alarak ‘A Plus Hastane’ seçildi. Ayrıca bu başarı, hastanenin sağlık turizminde de yetkin ve yeterli olduğunu tescillemiş oldu. Bu başarıda bilime olan yatırımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şunları söyledi:
ÖZVERİLİ ÇALIŞMA
“Daha kaliteli hizmet vermek için oluşturduğumuz birimlerimiz, bilime yaptığımız yatırımlar ve özverili çalışanlarımız bu başarıyı elde etmemizde önemli rol oynadı. Bu sonuç sağlık turizmi açısından da çok önemli. Hastanemiz, YÖK nezdinde üniversiteler arasında akademik performans bakımından tıp alanında birinci, üniversite olarak ise üçüncü sırada yer alıyor. Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimleri Programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2023 yılına kadar 2’nci kez akredite olarak hizmet kalitesini tescillendirdi. Hastanemizi bu noktalara taşıyan tüm mensuplarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
SAĞLIK TURİZMİ
Artık A Plus Hastane kategorisinde yer alan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık turizminden de daha çok pay alacak. Sahip olduğu donanımlı altyapısının yanı sıra cerrahlarının uluslararası alandaki başarılarıyla yabancı hastaların da dikkatini çeken hastane, Türkiye’nin ‘sağlık turizmi’ alanında önemli bir referans merkezi haline geldi. Birçok ülkeden hastalar, cerrahi başta olmak üzere organ ve doku nakli için Ege’yi tercih eder hale geldi. Hastane, sadece ülkemizin değil, Balkanlar, Kafkaslar hatta Avrupa’nın önemli referans hastanelerinden birisi. Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi, organ naklinde dünyanın söz sahibi olan merkezlerinden. Merkezde yılda ortalama 100 böbrek, 100 karaciğer, 10-15 kalp, 2 akciğer ve 200’e yakın kornea nakli yapılıyor. Ayrıca hastanın ihtiyacı durumunda merkezde çoklu organ nakli de gerçekleştiriliyor.
HASTANENİN
ÇEHRESİ
DEĞİŞTİ
Bilimsel ve akademik başarılarının yanı sıra yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin çehresi değişti. Merkez ve hastane kampüsünde sürdürülebilir bir kampüs yaşamının sağlanması ve temiz bir çevre bilincinin oluşturulması amacıyla ‘Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi’ hayata geçirildi. Proje kapsamında hastanede önemli altyapı, geri dönüşüm, ulaşım, güvenlik ve trafik düzenlemeleri yapıldı. Hastane kampüsünde bulunan metruk binalar yıkılarak ferah bir görünüm kazandırıldı. Temizlenen alanlar çimlendirildi. Ziyaretçilerin, hastaların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı noktalar, araç trafiğine kapatıldı. ‘Sıfır Atık’ uygulamalarında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi’nde, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin çevresi yeniden düzenlenerek, yeni rekreasyon alanları ve yürüyüş yolları inşa edildi. Hastaların ve yakınlarının vakit geçirecekleri özel alanlar oluşturuldu.
Ege Tıp Fakültesi Hastanesi ‘A Plus’
TÜRKİYE ve Ege Bölgesi’nin sunduğu hizmetlerle en önemli sağlık üslerinden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa süre önce üniversite tarihinde bir ilki yaşadı.
Hastane, Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 96.28 puan alarak ‘A Plus Hastane’ seçildi. Ayrıca bu başarı, hastanenin sağlık turizminde de yetkin ve yeterli olduğunu tescillemiş oldu. Bu başarıda bilime olan yatırımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şunları söyledi:
ÖZVERİLİ ÇALIŞMA
“Daha kaliteli hizmet vermek için oluşturduğumuz birimlerimiz, bilime yaptığımız yatırımlar ve özverili çalışanlarımız bu başarıyı elde etmemizde önemli rol oynadı. Bu sonuç sağlık turizmi açısından da çok önemli. Hastanemiz, YÖK nezdinde üniversiteler arasında akademik performans bakımından tıp alanında birinci, üniversite olarak ise üçüncü sırada yer alıyor. Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimleri Programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2023 yılına kadar 2’nci kez akredite olarak hizmet kalitesini tescillendirdi. Hastanemizi bu noktalara taşıyan tüm mensuplarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
SAĞLIK TURİZMİ
Artık A Plus Hastane kategorisinde yer alan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık turizminden de daha çok pay alacak. Sahip olduğu donanımlı altyapısının yanı sıra cerrahlarının uluslararası alandaki başarılarıyla yabancı hastaların da dikkatini çeken hastane, Türkiye’nin ‘sağlık turizmi’ alanında önemli bir referans merkezi haline geldi. Birçok ülkeden hastalar, cerrahi başta olmak üzere organ ve doku nakli için Ege’yi tercih eder hale geldi. Hastane, sadece ülkemizin değil, Balkanlar, Kafkaslar hatta Avrupa’nın önemli referans hastanelerinden birisi. Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi, organ naklinde dünyanın söz sahibi olan merkezlerinden. Merkezde yılda ortalama 100 böbrek, 100 karaciğer, 10-15 kalp, 2 akciğer ve 200’e yakın kornea nakli yapılıyor. Ayrıca hastanın ihtiyacı durumunda merkezde çoklu organ nakli de gerçekleştiriliyor.
HASTANENİN
ÇEHRESİ
DEĞİŞTİ
Bilimsel ve akademik başarılarının yanı sıra yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin çehresi değişti. Merkez ve hastane kampüsünde sürdürülebilir bir kampüs yaşamının sağlanması ve temiz bir çevre bilincinin oluşturulması amacıyla ‘Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi’ hayata geçirildi. Proje kapsamında hastanede önemli altyapı, geri dönüşüm, ulaşım, güvenlik ve trafik düzenlemeleri yapıldı. Hastane kampüsünde bulunan metruk binalar yıkılarak ferah bir görünüm kazandırıldı. Temizlenen alanlar çimlendirildi. Ziyaretçilerin, hastaların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı noktalar, araç trafiğine kapatıldı. ‘Sıfır Atık’ uygulamalarında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi’nde, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin çevresi yeniden düzenlenerek, yeni rekreasyon alanları ve yürüyüş yolları inşa edildi. Hastaların ve yakınlarının vakit geçirecekleri özel alanlar oluşturuldu.