Duymer’e gençlik aşısı

Pek doğal ki, sağlık söz konusu olduğunda tecrübe her zaman güven nedenidir. Duymer’i annesinden devraldığı günden bu yana zaten o koridorlarda büyüyen Salih Baz da tecrübeyi erken edinmekle birlikte, genç kuşağın neler başarabileceğini gösterdi.

Duymer’in kurulduğu yıllardan beri şirkette kulak kalıplarıyla, kalıp hamurlarıyla oynayarak büyüyen,İzmir Amerikan Koleji ve Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ekol Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baz, iki yıl önce annesi Figen Baz’ın koltuğunu devraldı. “Yaşı küçük, bocalayacak” diye beklenirken hiç sıkıntı çekmeden işe adapte oldu. Öyle ki hiçbir ülkeye üretim izni vermeyen GN Grubu’nu ikna etti, ReSound’u Türkiye’de üretmek için yatırım çalışmalarını başlattı. Duymer, Danimarka’nın önce Interton’unun, ardından da yine aynı ülkenin, dünyanın en iyi cihazlarını üreten ReSound’unun Türkiye’deki tek temsilcisi oldu. Dünyada bu şirketlerin ürününü en çok satan distribütörü unvanını yıllardır kimseye kaptırmadı. Türkiye’yi işitme cihazında pek çok yenilikle tanıştırdı.

“Aslında ben Duymer’de büyüdüm. Okuldan çıkıp Duymer’e geliyordum. Annem ile orada vakit geçiriyorduk” diyen Salih Baz, hukuk fakültesinde okurken de 2 yıl yarı zamanlı annesinin yanında çalıştı. 2016 yılında mezun olunca da tam zamanlı çalışmaya başladı. Duymer olarak İzmir’den Van’a 150 satış noktalarının bulunduğunu anlatan Baz, “2010 yılından beri İnterton İşitme Cihazları’nın tek yetkili distribütörüyüz. 2016 yılında ReSound’u aldık. İnterton ve ReSound’u bizden başkası satamaz” dedi.



PAZAR PAYINDA ARTIŞ

“2010’da Duymer’in Türkiye genelinde pazar payı yüzde 10 iken, 2016-2017 yılında yüzde 20 civarına geldi. Yılda yaklaşık olarak 25 bin cihaz satıyoruz 15 tane şubemiz ve 150 bayimiz var. 70 personelimiz ile işimizi en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz” diyen Baz, teknik servis ve satış sonrası hizmetteki iddialarıyla birlikte bu başarıyı sağladıklarına dikkat çekti. Baz, ReSound distribütörlüğünde bu yıl 15 bin cihaz satmayı hedeflediklerini kaydetti.



3 BOYUTLU YAZICI YATIRIMI

Bu cihazların ayarının uzaktan yapılabildiğini, su geçirmez olduğunu anlatan Baz, “İşitme cihazının belli malzemeleri 3 boyutlu yazıcılarda üretiliyor şu an. Bizim halen teknik servisde kullandığımız kulak kalıpları var. Biz yeni bir anlaşma yaptık. 3 boyutlu yazıcıyı buraya getirerek kulak kalıplarını, montajlarını hepsini el değmeden makine ortamında kusursuz üreteceğiz. Bu şekilde hasta memnuniyeti daha çok artacaktır. Bu yılın sonuna doğru uygulamaya koyacağız” dedi.

Duymer olarak geçen yıl yüzde 60’a yakın bir büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl hedefin yüzde 80 olduğunu da vurgulayan Baz, çocuklara özel bir cihaz gruplarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.