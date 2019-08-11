UZMANLARA göre, dikkat etmediğinizde ‘Ruhsal gerginlik ya da açlığınızı gidermenin çözümünü, bir şeyler yemede arayan biri’ haline gelebilirsiniz. Özellikle çalışan, yalnız yaşayan, depresyon eğilimi olan, kolay öfkelenen, alıngan ve kırılgan biriyseniz, ‘duygusal yeme problemi’ kilo sorununuzun temel nedeni olabilir.
Eğer tokken de bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorsanız, sinirli ve gerginken kendinizi kucağınızda kocaman bir pizza kutusuyla buluyorsanız, üzüntünüzü tatlılarla geçiştirmeye çalışıyorsanız, yedikçe yiyor, sonra da müthiş bir pişmanlık duygusu içinde yorgun düşüyorsanız, kilo sorununuzun arkasında ‘duygusal yeme’nin olabileceği aklınızda olsun.
BEDEN ALGISI ÖNEMLİ
Uzmanlar, aşırı miktarda besin tüketimi (Bulimia) veya sağlığı tehdit edici boyutlarda besin reddi (Anoreksiya) ile ortaya çıkan ‘yeme bozuklukları’nın ciddi hastalıklar olduğunu söylüyor.
Hiç ‘beden algısı’ diye bir şey duydunuz mu? Kişiliğin temel bileşenlerinden olan, özellikle ergenlikte kendiliğin simgesi olan beden algısı, varoluş duygusu yanında günlük yaşamın stresiyle de başetmemizi sağlıyor. Bebeklikte başlayan ve yaşam boyu süren bu algıyı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Aksu açıkladı. Beden algısı ve yeme bozukluklarının anatomisini anlatan Aksu, beden imgesinin gelişmesinin kişinin kendi bedenine duyarlılığından toplumun beden görüntüsüne kadar pek çok faktöre bağlı olduğunu dile getirdi.
DÜZENLİ SPOR YAPANLAR
Ergenlik döneminde olan kız ve erkek öğrencilerde yapılan bir araştırmaya göre diyet yapan grupta yapmayanlara göre daha düşük beden algısı ve kendilik algısı olduğunun saptandığını aktaran Aksu, fitnes uzmanları üzerinde de bir çalışma yapıldığını, düzenli spor yapanların beden algılarının diğer kişilere göre daha olumlu olduğunu dile getirdi. Yetişkin beden algılarının kültürel değerler, deneyim, karşılaştırma gibi pek çok dinamikten beslendiğini belirten Aksu, “Özellikle kadınlar, erkeklerle karşılaştırıldıklarında, kendi bedenleri hakkında daha eleştirel, ağırlık ve görünüşleri hakkında daha ilgili ve bedenlerinden daha hoşnutsuzdurlar. Bu yönelimin, kadınları bedenselleştiren ve kadını biyolojisinden dolayı zayıf ve kırılgan bulan görüşlerle bağlantılı olma olasılığı yüksektir” dedi.
Yapılan araştırmalara göre “anoreksiya nervosa” olarak bilinen yeme bozukluğunda beden algısının ortak olduğuna işaret eden Aksu, medyanın da birincil olarak beden imgesi doyumunu etkilediğini kaydetti.
Duygusal yeme problemi
UZMANLARA göre, dikkat etmediğinizde ‘Ruhsal gerginlik ya da açlığınızı gidermenin çözümünü, bir şeyler yemede arayan biri’ haline gelebilirsiniz. Özellikle çalışan, yalnız yaşayan, depresyon eğilimi olan, kolay öfkelenen, alıngan ve kırılgan biriyseniz, ‘duygusal yeme problemi’ kilo sorununuzun temel nedeni olabilir.
Eğer tokken de bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorsanız, sinirli ve gerginken kendinizi kucağınızda kocaman bir pizza kutusuyla buluyorsanız, üzüntünüzü tatlılarla geçiştirmeye çalışıyorsanız, yedikçe yiyor, sonra da müthiş bir pişmanlık duygusu içinde yorgun düşüyorsanız, kilo sorununuzun arkasında ‘duygusal yeme’nin olabileceği aklınızda olsun.
BEDEN ALGISI ÖNEMLİ
Uzmanlar, aşırı miktarda besin tüketimi (Bulimia) veya sağlığı tehdit edici boyutlarda besin reddi (Anoreksiya) ile ortaya çıkan ‘yeme bozuklukları’nın ciddi hastalıklar olduğunu söylüyor.
Hiç ‘beden algısı’ diye bir şey duydunuz mu? Kişiliğin temel bileşenlerinden olan, özellikle ergenlikte kendiliğin simgesi olan beden algısı, varoluş duygusu yanında günlük yaşamın stresiyle de başetmemizi sağlıyor. Bebeklikte başlayan ve yaşam boyu süren bu algıyı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Aksu açıkladı. Beden algısı ve yeme bozukluklarının anatomisini anlatan Aksu, beden imgesinin gelişmesinin kişinin kendi bedenine duyarlılığından toplumun beden görüntüsüne kadar pek çok faktöre bağlı olduğunu dile getirdi.
DÜZENLİ SPOR YAPANLAR
Ergenlik döneminde olan kız ve erkek öğrencilerde yapılan bir araştırmaya göre diyet yapan grupta yapmayanlara göre daha düşük beden algısı ve kendilik algısı olduğunun saptandığını aktaran Aksu, fitnes uzmanları üzerinde de bir çalışma yapıldığını, düzenli spor yapanların beden algılarının diğer kişilere göre daha olumlu olduğunu dile getirdi. Yetişkin beden algılarının kültürel değerler, deneyim, karşılaştırma gibi pek çok dinamikten beslendiğini belirten Aksu, “Özellikle kadınlar, erkeklerle karşılaştırıldıklarında, kendi bedenleri hakkında daha eleştirel, ağırlık ve görünüşleri hakkında daha ilgili ve bedenlerinden daha hoşnutsuzdurlar. Bu yönelimin, kadınları bedenselleştiren ve kadını biyolojisinden dolayı zayıf ve kırılgan bulan görüşlerle bağlantılı olma olasılığı yüksektir” dedi.
Yapılan araştırmalara göre “anoreksiya nervosa” olarak bilinen yeme bozukluğunda beden algısının ortak olduğuna işaret eden Aksu, medyanın da birincil olarak beden imgesi doyumunu etkilediğini kaydetti.