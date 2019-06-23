VÜCUDUMUZ sağlıyken bir orkestra gibi uyumlu çalışır.
Orkestranın enstrümanları da sayısı 70 trilyonu bulan hücrelerimizdir. Peki bu minik, çalışkan birbiriyle uyum içinde çalışan hücrelerimizin akoru bozulursa ne olur? Hasta oluruz. Almanya’nın Münih kentinde Dr. Randoll Enstitüsü’nün yöneticisi Dr. Ulrich Randoll, 20 yıl önce Matrix Ritim Terapisi adını verdiği bir uygulama keşfetti. Yola çıkış nedeni, iyileşmeyen hastalardı. Bilimsel merakı onu hücresel çalışmalara yöneltti. Sağlıklı insan hücresinin 8 – 12 Hz frekans aralığında titreştiğini buldu. Bu frekans vücudun herhangi bir yerinde bozulduğunda zihinsel ve fiziksel hastalıkların oluştuğunu gözlemledi. Şifanın peşinde koşarken bir buluşa imza attı. Hücrelere sağlıklı frekansı hatırlatan bir cihaz geliştirdi. Adına ‘Matrix’ dedi.
ÇEŞME’DE WORKSHOP
Çeşme Ilıca Termal Otel’de Almanya, Hindistan, İngiltere, Bahreyn, İsviçre ve Türkiye’den gelen Matrix Ritim Terapisi uygulayıcılarının katılımıyla MaRhyThe System ve Enermed olarak ilk kez düzenlenen 22. Uluslararası Matrix Ritim Terapi Workshop’u tamamlandı. Enstitüsü Başkanı ve MaRhyThe Konsepti kurucusu Dr. Ulrich Randoll’un katıldığı, Op. Dr. Mustafa Erşin’in de ekibiyle birlikte 5 gün boyunca terapistlerle bilgi alışverişinde bulunduğu çalıştayda uygulamalar da yapıldı. Türkiye’de çok sayıda futbol kulübü, rehabilitasyon ve fizyoterapi ve spa merkezlerinde de kullanılan Matrix’in İzmir’in kaplıca sularının buluşmasının büyük bir sinerji yaratacağını söyleyen Dr. Randoll, “Biz Matrix ile eskilerin yaptığı masajı daha ileri taşımış olduk” dedi.
Doğru ritim sağlıklı yaşam
VÜCUDUMUZ sağlıyken bir orkestra gibi uyumlu çalışır.
Orkestranın enstrümanları da sayısı 70 trilyonu bulan hücrelerimizdir. Peki bu minik, çalışkan birbiriyle uyum içinde çalışan hücrelerimizin akoru bozulursa ne olur? Hasta oluruz. Almanya’nın Münih kentinde Dr. Randoll Enstitüsü’nün yöneticisi Dr. Ulrich Randoll, 20 yıl önce Matrix Ritim Terapisi adını verdiği bir uygulama keşfetti. Yola çıkış nedeni, iyileşmeyen hastalardı. Bilimsel merakı onu hücresel çalışmalara yöneltti. Sağlıklı insan hücresinin 8 – 12 Hz frekans aralığında titreştiğini buldu. Bu frekans vücudun herhangi bir yerinde bozulduğunda zihinsel ve fiziksel hastalıkların oluştuğunu gözlemledi. Şifanın peşinde koşarken bir buluşa imza attı. Hücrelere sağlıklı frekansı hatırlatan bir cihaz geliştirdi. Adına ‘Matrix’ dedi.
ÇEŞME’DE WORKSHOP
Çeşme Ilıca Termal Otel’de Almanya, Hindistan, İngiltere, Bahreyn, İsviçre ve Türkiye’den gelen Matrix Ritim Terapisi uygulayıcılarının katılımıyla MaRhyThe System ve Enermed olarak ilk kez düzenlenen 22. Uluslararası Matrix Ritim Terapi Workshop’u tamamlandı. Enstitüsü Başkanı ve MaRhyThe Konsepti kurucusu Dr. Ulrich Randoll’un katıldığı, Op. Dr. Mustafa Erşin’in de ekibiyle birlikte 5 gün boyunca terapistlerle bilgi alışverişinde bulunduğu çalıştayda uygulamalar da yapıldı. Türkiye’de çok sayıda futbol kulübü, rehabilitasyon ve fizyoterapi ve spa merkezlerinde de kullanılan Matrix’in İzmir’in kaplıca sularının buluşmasının büyük bir sinerji yaratacağını söyleyen Dr. Randoll, “Biz Matrix ile eskilerin yaptığı masajı daha ileri taşımış olduk” dedi.