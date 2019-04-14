Depresyonda mısınız?

DEPRESYON sadece mutluluk ve huzurun değil, sağlığımızın da mühim düşmanlarından biri.
Kalbi hasta ediyor, beyni unutkan yapıyor, bağışıklığı baskılıyor, bedeni yorgun, halsiz, bitkin bırakıyor. Kısacası olabildiğince erken dönemde tanınması, süratle el konulup çözümlenmesi gereken bir problem. Son yıllarda ciddi bir yaygınlık gösterdiği de herkesin malumu... Depresyon tedavi edilmediği takdirde, hastaya ve ailesine büyük acı ve sıkıntılar yaşatan, iş gücü kayıplarına neden olan, büyük olasılıkla tekrarlayan hastalık dönemleriyle müzminleşen ve kimi zaman da intihar girişimlerine yol açarak ölümle sonuçlanabilen tıbbi bir hastalık.
KADINLARDA DAHA ÇOK
Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Afşin Sağduyu, depresyon hakkında şu bilgileri verdi: “Depresyon, yaygın ve ciddi sonuçlara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu. Buna rağmen hastaların 4’te 1’inden azına doğru teşhis konulabiliyor. Doğal üzüntü ya da sıkıntıdan farkı, belirtilerin şiddeti ve süresiyle, işlevselliği ve yaşam kalitesini bozmasıdır. Kadınların yüzde 20-25’i, erkeklerin yüzde 15’i yaşamlarının herhangi bir döneminde depresyon geçirir. Tüm dünyada kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden iki kat fazla. Çocukluktan itibaren hemen her yaşta ve sosyoekonomik düzeyde ortaya çıkabilir. Hastaların 3’te 2’si intiharı düşünür, yüzde 10-15’i de intihar girişiminde bulunur.”
BELİRTİLERİ NELER?
* Derin bir keder, yoğun karamsarlık, zevk alamama ve istek kaybı.
* Bu işaretelerin en az iki haftadır devam ediyor olması.
* İştah azalması ve kilo kaybı (bazen tersi), uykusuzluk (bazen fazla uyuma).
* Dikkat dağınıklığı, karar verme güçlüğü, çabuk yorulma, kendini değersiz hissetme, ölüm ve intihar düşünceleri.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Depresyonun ‘antidepresan’ adı verilen ilaçlar ve psikoterapiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini dile getiren Sağduyu, şu bilgileri verdi: “Antidepresan ilaçlar, mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalı. Alışkanlık yapmazlar, faydaları genellikle 3-4 haftada başlar ve depresyon belirtileri ortadan kalktıktan sonra hastalığın tekrarlamaması için en az 6 ay–1 yıl daha kullanılmalıdırlar. Psikoterapiler, depresyon tedavisinin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlayabilen tedavi yöntemleridir. Bilişsel psikoterapi ise depresyon üzerinde faydası kanıtlanmış bir psikoterapi türüdür. Diğer tedavi yöntemleri arasında etkili ve güvenli bir yöntem olan elektrokonvulzif tedavi ile son yıllarda geliştirilen ve üzerinde araştırmaların devam ettiği transkraniyal manyetik uyarım, vagus sinir uyarımı ve derin beyin uyarımı teknikleri sayılabilir.”
Depresyonda mısınız?
DEPRESYON sadece mutluluk ve huzurun değil, sağlığımızın da mühim düşmanlarından biri.
Kalbi hasta ediyor, beyni unutkan yapıyor, bağışıklığı baskılıyor, bedeni yorgun, halsiz, bitkin bırakıyor. Kısacası olabildiğince erken dönemde tanınması, süratle el konulup çözümlenmesi gereken bir problem. Son yıllarda ciddi bir yaygınlık gösterdiği de herkesin malumu... Depresyon tedavi edilmediği takdirde, hastaya ve ailesine büyük acı ve sıkıntılar yaşatan, iş gücü kayıplarına neden olan, büyük olasılıkla tekrarlayan hastalık dönemleriyle müzminleşen ve kimi zaman da intihar girişimlerine yol açarak ölümle sonuçlanabilen tıbbi bir hastalık.
KADINLARDA DAHA ÇOK
Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Afşin Sağduyu, depresyon hakkında şu bilgileri verdi: “Depresyon, yaygın ve ciddi sonuçlara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu. Buna rağmen hastaların 4’te 1’inden azına doğru teşhis konulabiliyor. Doğal üzüntü ya da sıkıntıdan farkı, belirtilerin şiddeti ve süresiyle, işlevselliği ve yaşam kalitesini bozmasıdır. Kadınların yüzde 20-25’i, erkeklerin yüzde 15’i yaşamlarının herhangi bir döneminde depresyon geçirir. Tüm dünyada kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden iki kat fazla. Çocukluktan itibaren hemen her yaşta ve sosyoekonomik düzeyde ortaya çıkabilir. Hastaların 3’te 2’si intiharı düşünür, yüzde 10-15’i de intihar girişiminde bulunur.”
BELİRTİLERİ NELER?
* Derin bir keder, yoğun karamsarlık, zevk alamama ve istek kaybı.
* Bu işaretelerin en az iki haftadır devam ediyor olması.
* İştah azalması ve kilo kaybı (bazen tersi), uykusuzluk (bazen fazla uyuma).
* Dikkat dağınıklığı, karar verme güçlüğü, çabuk yorulma, kendini değersiz hissetme, ölüm ve intihar düşünceleri.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Depresyonun ‘antidepresan’ adı verilen ilaçlar ve psikoterapiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini dile getiren Sağduyu, şu bilgileri verdi: “Antidepresan ilaçlar, mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalı. Alışkanlık yapmazlar, faydaları genellikle 3-4 haftada başlar ve depresyon belirtileri ortadan kalktıktan sonra hastalığın tekrarlamaması için en az 6 ay–1 yıl daha kullanılmalıdırlar. Psikoterapiler, depresyon tedavisinin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlayabilen tedavi yöntemleridir. Bilişsel psikoterapi ise depresyon üzerinde faydası kanıtlanmış bir psikoterapi türüdür. Diğer tedavi yöntemleri arasında etkili ve güvenli bir yöntem olan elektrokonvulzif tedavi ile son yıllarda geliştirilen ve üzerinde araştırmaların devam ettiği transkraniyal manyetik uyarım, vagus sinir uyarımı ve derin beyin uyarımı teknikleri sayılabilir.”