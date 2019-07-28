Çocuğunuzla birlikte ortodonti tedavisine

DİŞLERİN damaktaki dağılım bozukluğunu gidermek ve estetik görünüm yanında sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmak için uygulanan bir tedavi yöntemi olan ortodonti, 9-14 yaşlarında başlasa da pek çok ebeveyn çocuğu sayesinde bu ertelediği hizmeti almaya karar verebiliyor.
İzmir Kahramanlar’da tam teşekküllü ameliyathanesi ve teknik donamı ile 8 ay önce açılan Özel CTG Ağız Diş Sağlığı Merkezi Genel Müdürü ve ortodonti uzmanı Doç. Dr. Gülay Vural sorularımızı yanıtladı. Erişkinlerin ortodonti birimlerine estetik taleplerle geldiğini, sosyal hayatta kendinden emin bir gülüşe sahip olmak istediğini vurgulayan Vural, “Bunun yanı sıra erken diş kayıpları veya dişeti hastalıkları nedeni ile dişlerde kayma olabiliyor. Bu gibi durumlarda da protezi yapan hekimler ya da dişeti hastalıklarının tedavisini yapan periondontoloji uzmanları bu dişleri düzeltmemizi istemektedirler. Dolayısı ile multidisipliner çalışma dediğimiz, branşların birbirini desteklediği konularda, ileri yaşta da ortodontik tedavi yapılabimektedir” dedi.
9-14 EN UYGUN YAŞ
Tedavi için ideal yaş aralığının ise 9-14 olduğunu, en sık karşılaşılan bozukluğun da damakta çapraşık yerleşim olduğunu kaydeden Vural, bu bozuklukların çocuklara “vampir”, “tavşan” gibi isim takmalara kadar gittiğini ve eğitim hayatını olumsuz etkileyebildiğini söyledi. Vural, şöyle devam etti:
“Çapraşıklığın da, seyrek dişlerin de kökeninde birinci sırada anne ve babadan alınan genetik özellikler rol oynamaktadır. Ortodonti uzmanları buna “çapraz intikal” demektedir. Örneğin çocuk anneden küçük diş, babadan büyük çene almışsa dişlerde aralıklar oluşmaktadır. Tam tersine; babadan iri diş, anneden küçük çene almıştır o zaman da dişler sığışamadığı için çapraşıklık olmaktadır. İkinci neden; süt dişlerindeki ara yüz çürüklerinin zamanında tedavi edilmemesidir. Bu durum çene boyutunda küçülmelere ve dişlerin mevcut çeneye sığmamasına neden olmaktadır. Üçüncü neden ise çürüyen süt dişlerinin erken kaybedilmesidir. Bu durum da ara yüz çürüklerinin yarattığı boşluk çene kemiğinin küçük kalmasına ve sonrasında gelen dişlerin sığamadıkları için çapraşıklaşmasına neden olmaktadır.”
Çocuğunuzla birlikte ortodonti tedavisine
DİŞLERİN damaktaki dağılım bozukluğunu gidermek ve estetik görünüm yanında sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmak için uygulanan bir tedavi yöntemi olan ortodonti, 9-14 yaşlarında başlasa da pek çok ebeveyn çocuğu sayesinde bu ertelediği hizmeti almaya karar verebiliyor.
İzmir Kahramanlar’da tam teşekküllü ameliyathanesi ve teknik donamı ile 8 ay önce açılan Özel CTG Ağız Diş Sağlığı Merkezi Genel Müdürü ve ortodonti uzmanı Doç. Dr. Gülay Vural sorularımızı yanıtladı. Erişkinlerin ortodonti birimlerine estetik taleplerle geldiğini, sosyal hayatta kendinden emin bir gülüşe sahip olmak istediğini vurgulayan Vural, “Bunun yanı sıra erken diş kayıpları veya dişeti hastalıkları nedeni ile dişlerde kayma olabiliyor. Bu gibi durumlarda da protezi yapan hekimler ya da dişeti hastalıklarının tedavisini yapan periondontoloji uzmanları bu dişleri düzeltmemizi istemektedirler. Dolayısı ile multidisipliner çalışma dediğimiz, branşların birbirini desteklediği konularda, ileri yaşta da ortodontik tedavi yapılabimektedir” dedi.
9-14 EN UYGUN YAŞ
Tedavi için ideal yaş aralığının ise 9-14 olduğunu, en sık karşılaşılan bozukluğun da damakta çapraşık yerleşim olduğunu kaydeden Vural, bu bozuklukların çocuklara “vampir”, “tavşan” gibi isim takmalara kadar gittiğini ve eğitim hayatını olumsuz etkileyebildiğini söyledi. Vural, şöyle devam etti:
“Çapraşıklığın da, seyrek dişlerin de kökeninde birinci sırada anne ve babadan alınan genetik özellikler rol oynamaktadır. Ortodonti uzmanları buna “çapraz intikal” demektedir. Örneğin çocuk anneden küçük diş, babadan büyük çene almışsa dişlerde aralıklar oluşmaktadır. Tam tersine; babadan iri diş, anneden küçük çene almıştır o zaman da dişler sığışamadığı için çapraşıklık olmaktadır. İkinci neden; süt dişlerindeki ara yüz çürüklerinin zamanında tedavi edilmemesidir. Bu durum çene boyutunda küçülmelere ve dişlerin mevcut çeneye sığmamasına neden olmaktadır. Üçüncü neden ise çürüyen süt dişlerinin erken kaybedilmesidir. Bu durum da ara yüz çürüklerinin yarattığı boşluk çene kemiğinin küçük kalmasına ve sonrasında gelen dişlerin sığamadıkları için çapraşıklaşmasına neden olmaktadır.”