Çocuğunuzda uyku apnesi var mı

ANİDEN kesilen nefesler ve tıkanıp duran soluk alıp vermelerle geçirilen bir gece... Sabah ise kendinizi son derece yorgun ve enerjisiz hissediyorsunuz.
Sizde ‘uyku apnesi solunum sorunu’ var. Uyku, özellikle iyi bir uyku ilaç gibidir. En güçlü vitamin haplarından, en değerli antioksidanlardan daha değerlidir. Tıpkı yemeniz, içmeniz, aktivite yapmanız gibi ‘uyku kalitesi’ konusunu da ciddiye almalısınız. Uyku apnesi, uykuda yaşanan 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının durmasıdır. Hastalığın derecesi bu duraksamaların sayılarıyla belirlenir. Solunum durmalarının sayısı arttıkça hastalık daha ağır seyreder.
Kent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Dilek Sınmaz, çocuklarda görülen uyku apnesi hastalığı konusunda bakın neler anlatıyor...
BUNLARA DİKKAT EDİN
“Çocuklarda uyku apnesinin nedenlerinin başında bademcik ve geniz eti büyümeleri gelir. Ayrıca çenenin normalden küçük ve geride olması, dilin normalden büyük olması da nedenler arasında. Apne, yenidoğan bebeklerde dahi görülebilir. Buradaki nedenler doğumsal burun, dil, yüz ve sinir kas sistemi ilgili gelişim bozukluklarıdır. Teşhiste öncelik, muayene ve aileden alınan bilgilerdir. Çocuklarda uykuda devamlı ve aşırı horlama, nefes nefese kalma, uykuda kesilmeler, ağızdan solunum, terlemeler ve idrar kaçırma görülür. Gündüz şikayetleri ise baş ağrısı, ağız kuruması, ağız kokusu, davranışsal sorunlar, gelişim geriliği, konsantrasyon kaybı ve öğrenme zorlukları, ağzı açık durma, sürekli burun tıkanıklığı, büyük çocuklarda gündüzleri uyku hali olması sayılabilir. Aile tarafından çocuğun uyku esnasındaki hareketlerinin videoya alınıp değerlendirilmesi ve ses kaydının incelenmesi de hastalıkla ilgili önemli değerlendirme sağlayabilir. Endoskopik muayene yöntemleriyle hava yolunun görüntülenmesi, teşhiste çok önemlidir. Çocukların radyasyona maruz kalmamaları için film ve tomografi ilk tercih olmamalıdır.”
TEDAVİ EDİLMEZSE
NELER OLABİLİR?
Dr. Dilek Sınmaz, uyku apnesinin tedavi edilmediği durumlarda çocuklarda ne gibi sonuçlar doğacağını şöyle anlattı: “Uyku apnesinin çocuklardaki etkileri, davranış değişiklikleri, zihinsel ve bedensel gelişim geriliği, öğrenme zorlukları olarak görülür. Bu çocuklardaki fiziksel değişiklikler, yüz gelişim bozuklukları, ortodontik sorunlar, boy gelişiminin yaşıtlarına göre kısa olması, apnenin yol açtığı hareketsizliğe bağlı olarak obezitenin artışıdır. Tedavide gecikme, kalıcı kalp ve akciğer sorunlarına dahi yol açar. Çocuk apnelerinin büyük çoğunluğu (yüzde 95) geniz eti ve bademcik operasyonuyla tedavi edilir. Geri kalan küçük bir orandaki hastalarda dil, dil kökü ve gırtlak yapısında var olan sorunların giderilmesi gerekebilir.”
Çocuğunuzda uyku apnesi var mı
ANİDEN kesilen nefesler ve tıkanıp duran soluk alıp vermelerle geçirilen bir gece... Sabah ise kendinizi son derece yorgun ve enerjisiz hissediyorsunuz.
Sizde ‘uyku apnesi solunum sorunu’ var. Uyku, özellikle iyi bir uyku ilaç gibidir. En güçlü vitamin haplarından, en değerli antioksidanlardan daha değerlidir. Tıpkı yemeniz, içmeniz, aktivite yapmanız gibi ‘uyku kalitesi’ konusunu da ciddiye almalısınız. Uyku apnesi, uykuda yaşanan 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının durmasıdır. Hastalığın derecesi bu duraksamaların sayılarıyla belirlenir. Solunum durmalarının sayısı arttıkça hastalık daha ağır seyreder.
Kent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Dilek Sınmaz, çocuklarda görülen uyku apnesi hastalığı konusunda bakın neler anlatıyor...
BUNLARA DİKKAT EDİN
“Çocuklarda uyku apnesinin nedenlerinin başında bademcik ve geniz eti büyümeleri gelir. Ayrıca çenenin normalden küçük ve geride olması, dilin normalden büyük olması da nedenler arasında. Apne, yenidoğan bebeklerde dahi görülebilir. Buradaki nedenler doğumsal burun, dil, yüz ve sinir kas sistemi ilgili gelişim bozukluklarıdır. Teşhiste öncelik, muayene ve aileden alınan bilgilerdir. Çocuklarda uykuda devamlı ve aşırı horlama, nefes nefese kalma, uykuda kesilmeler, ağızdan solunum, terlemeler ve idrar kaçırma görülür. Gündüz şikayetleri ise baş ağrısı, ağız kuruması, ağız kokusu, davranışsal sorunlar, gelişim geriliği, konsantrasyon kaybı ve öğrenme zorlukları, ağzı açık durma, sürekli burun tıkanıklığı, büyük çocuklarda gündüzleri uyku hali olması sayılabilir. Aile tarafından çocuğun uyku esnasındaki hareketlerinin videoya alınıp değerlendirilmesi ve ses kaydının incelenmesi de hastalıkla ilgili önemli değerlendirme sağlayabilir. Endoskopik muayene yöntemleriyle hava yolunun görüntülenmesi, teşhiste çok önemlidir. Çocukların radyasyona maruz kalmamaları için film ve tomografi ilk tercih olmamalıdır.”
TEDAVİ EDİLMEZSE
NELER OLABİLİR?
Dr. Dilek Sınmaz, uyku apnesinin tedavi edilmediği durumlarda çocuklarda ne gibi sonuçlar doğacağını şöyle anlattı: “Uyku apnesinin çocuklardaki etkileri, davranış değişiklikleri, zihinsel ve bedensel gelişim geriliği, öğrenme zorlukları olarak görülür. Bu çocuklardaki fiziksel değişiklikler, yüz gelişim bozuklukları, ortodontik sorunlar, boy gelişiminin yaşıtlarına göre kısa olması, apnenin yol açtığı hareketsizliğe bağlı olarak obezitenin artışıdır. Tedavide gecikme, kalıcı kalp ve akciğer sorunlarına dahi yol açar. Çocuk apnelerinin büyük çoğunluğu (yüzde 95) geniz eti ve bademcik operasyonuyla tedavi edilir. Geri kalan küçük bir orandaki hastalarda dil, dil kökü ve gırtlak yapısında var olan sorunların giderilmesi gerekebilir.”