Cinsel tıpta farkındalık





Bu konudaki uzmanlığı Avrupa Cinsel Tıp Komitesi tarafından da onaylanan İzmir’in ilk ve tek, Türkiye’deki de dördüncü kadın doğum uzmanı olan Dr. Zeynep Saatli ile konuştuk.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistan Doktoru olarak çalıştığı dönemde çeşitli cinsel şikayetlerle başvuran hastaların sorunlarını çözmek için cinsel tıp eğitimini ileri taşımaya karar veren Saatli, “Avrupa Cinsel Tıp Derneği tarafından düzenlenen programa katıldım. Ardından iki yılda bir yapılan, cinsel tıp alanında tüm dünyada en prestijli sınav olarak kabul edilen, Uluslararası Cinsel Tıp Derneği alt organizasyonu olan Avrupa Cinsel Tıp Derneği ve Avrupa Seksoloji Federasyonu’nun ortaklaşa uyguladığı ve tüm dünyadan doktorların katıldığı zorlu bir sınavı da geçerek Avrupa Cinsel Tıp Komitesi onaylı Cinsel Tıp Uzmanı olmaya hak kazandım. Ne mutlu bana ki bu prestijli unvana sahip İzmir de ilk uzman ben oldum” dedi.



VAJİNİSMUS TEDAVİ OLUR

Cinselliğin çocuk gelişiminin temel basamağı beden ve cinselliğin keşfi ile başladığını, bir ömür devam ettiğini vurgulayan Saatli, büyümenin ve normal gelişimin bir parçası olan cinselliğin ne buluğ çağında, ne de yeni evlenen genç çiftler arasında konuşulmadığını, bu konunun ayıp sayıldığını dile getirdi. Bunun sonucunda cinsel problemlerin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Saatli, kadınlarda en çok cinsel istek azlığı, cinsel uyarılma azlığı, cinsel ilişki sırasında ağrı ve hatta kadının cinsel ilişkiye girememesine neden olan ve ülkemizde oldukça sık görülen vajinismus gibi geniş bir yelpazede olduğu bilgisini verdi. Saatli, “Bunların arasında vajinismus gerçekten dram gibi yaşamlara yol açabiliyor. Yıllarca evli kalıp cinselliği yaşayamayan çiftlerle karşılaşıyorum. Korkudan, çaresizlik hissinden ya da nereye başvuracağını, kimden yardım isteyeceğini bilemediğinden onlarca yıl bu hastalıkla yaşayan kadınlar oluyor. Oysaki vajinismus, yüzde 100 tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık. Çözümü için tek yapılması gereken ise bir cinsel tıp uzmanına başvurmak” diye konuştu.



HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR

Her ne kadar cinsellik tabu olarak görülse de insanların bu konuda bir tıp bilimi olduğunu fark ettiğini ifade eden Saatli, cinsel sorunların stres ve sosyal hayat sorunları olduğu kadar kalp ve damar hastalıklarının da habercisi olabileceğine dikkat çekti. Saatli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana başvuran hastalarımdan aldığım güzel geri dönüşler, toplumda cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili farkındalığın artmakta olduğunu gösteriyor. Tüm konularda olduğu gibi cinsel tıpta da doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak, çözüm için atılan ilk ve en önemli basamaktır. Cinsellik ile ilgili problemleri görmezden gelmek yerine konusunda uzman bir doktora başvurmak, hayatınızı tamamen değiştirebilir.”