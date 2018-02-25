Çeyrek asırda 50 bin ameliyat



EMOT’un kuruluş öyküsü, 1986 yılında Prof. Dr. Arslan Bora ve Prof. Dr. Sait Ada’nın ortak muayenehane açmasıyla başladı. Ekibe daha sonra Uzm. Fzt. Firdevs Kul ve Op. Dr. Fuat Özerkan da dahil oldu. EMOT, 1991 yılında İzmir’in ilk özel dal hastanesi ve Türkiye’deki ilk El ve Mikrocerrahi Özel Dal Hastanesi olarak sağlıklı bir yaşam için kapılarını açtı. 1993’te Doç. Dr. İbrahim Kaplan ve Doç. Dr. Yalçın Ademoğlu da ekibe katılarak hastanenin gücünü arttırdı.

Kurucuların çoğunluğu, hastanenin aynı zamanda çalışanları ile kuruluşa destek veren hocalarla dostlar oldu. Bu girişimler ve desteklerle EMOT, bölgenin önde gelen acil mikrocerrahi ve travmatoloji merkezine dönüştü. Ellektif olgular ile yılda ortalama 3 bin ameliyat ve 10 bin poliklinik sayısına ulaştı.

EMOT’UN FELSEFESİ

Hasta tedavisi dışında bilimsel araştırmalar ve sürekli meslek içi eğitim, etik ilkelere bağlılık EMOT’un felsefesini oluşturuyor. İlk günden bu yana, felsefesinden taviz vermeden büyümeyi sürdüren EMOT, aynı zamanda genç meslektaşlarına ve fizyoterapi öğrencilerine eğitim vermek için kapılarını hep açık tutuyor.

Geride kalan 25 yıl içinde 50 bin ameliyat, 150 bin poliklinik hizmeti verdiklerini dile getiren kurucu ortaklardan Prof. Dr. Sait Ada, şunları söyledi:

EKİP ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

“Ekip çalışması çok sözü edilen bir kavram olsa da gerçekten ekip olabilmek, büyük bir emek ve özveri gerektiriyor. Acile dayalı ve emek yoğun bir iş olan mikrocerrahi, ekip çalışmasını adeta zorunlu kılan bir daldır. Uzun süren ameliyatlar, deneyim aktarımı ve genç kuşakları yetiştirme zorunluluğu ekip çalışmasını gerektiren en önemli nedenlerdendir. Ekibin içinde ortak karar vermeyi ve ekibin devamlılığını sağlama, adil yönetme, şeffaf olma, eğitime önem verme, bireysel gelişim için yön gösterme ve ekip içi iyi iletişim sağlama ekip başının en önemli görevidir. Eğer bunlar sağlanırsa gerçek bir ekip olunur ve sonuçta başarı yakalanır. Kanımca EMOT bunları sağlamış ve ekip olmayı başarmıştır. Bu başarının ardındaki diğer bir önemli faktör de ekip arasında maddi bir yarış olmamasıdır. EMOT da performans sistemi yoktur. Bugün ülkenin her hastanesinde performans sistemi vardır ve bu etik açıdan sorunlu bir sistemdir.”