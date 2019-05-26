Çevrenize şöyle bir kulak verin...
Çalışan-çalışmayan, memur-emekli, işçi-ofis görevlisi olması fark etmiyor. Pek çok insan sürekli ve tekrarlayıcı sırt-bel ağrılarından yakınıyor. Son yıllarda aynı dertten muzdarip olanların arasına okul çocukları bile girmeye başladı, taşımak zorunda kaldıkları kocaman ve ağır çantalar yüzünden. Yetişkinlerdeki sebepler ise oldukça değişken. Bazıları uyku sorunları, tercih ettikleri kötü yastık ve yataklar, bazıları ofis ve ev çalışmalarında yaptıkları ortopedik duruş hataları, bazıları da stres faktörü nedeniyle sırt ve bel ağrılarından yakınıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi Dr. Birsen Ferahlı, size ‘kısa ama öz’ bir ‘Bel Ağrısı’ notu hazırladı. Bakın neler anlatıyor Ferahlı...
HAREKET ÖZGÜRLÜKTÜR
“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi olarak mesleki yaşamımda en sık karşılaştığım sağlık sorunlarının başında ağrılar geliyor. Ağrı çekmek, ağrılarla yaşamak kolay değil. 40 yaşına gelenlerin yüzde 80’i ömründe en az bir kez bel ağrısı yaşamıştır. Asıl önemli olan, bel ağrısından korunmak ve bu önlemleri bir yaşam tarzı haline getirmek. İşte bu amaçla kurulan okullar var. Bunlara ‘Bel Okulu’ deniliyor. Konunun uzmanları tarafından verilen uygulamalı ve teorik eğitim programıyla katılımcıların yüzde 75’i bel sorunlarından korunabiliyor. Önlemleri dile getirmek gerekirse: Günlük yaşam ve iş ortamında belinizi doğru kullanın. Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin. Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve taşıyın. Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne eğilin; kondisyonunuzu iyi tutun, kilonuza dikkat edin, düzenli egzersiz yapın. Omurgamız olmasa ayağa kalkamaz ve yürüyemezdik. Bize bu olanağı sağlayan yapıya gerekli özeni göstermeliyiz. Karşılığını ağrısız bir bel, güzel bir duruş, geniş adımlarla yay gibi yürüyen bir siluet olarak alırız, özgürleşiriz. Çünkü hareket, özgürlüktür.”
Bel ağrısı yaşamamak için bunlara dikkat
Çevrenize şöyle bir kulak verin...
Çalışan-çalışmayan, memur-emekli, işçi-ofis görevlisi olması fark etmiyor. Pek çok insan sürekli ve tekrarlayıcı sırt-bel ağrılarından yakınıyor. Son yıllarda aynı dertten muzdarip olanların arasına okul çocukları bile girmeye başladı, taşımak zorunda kaldıkları kocaman ve ağır çantalar yüzünden. Yetişkinlerdeki sebepler ise oldukça değişken. Bazıları uyku sorunları, tercih ettikleri kötü yastık ve yataklar, bazıları ofis ve ev çalışmalarında yaptıkları ortopedik duruş hataları, bazıları da stres faktörü nedeniyle sırt ve bel ağrılarından yakınıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi Dr. Birsen Ferahlı, size ‘kısa ama öz’ bir ‘Bel Ağrısı’ notu hazırladı. Bakın neler anlatıyor Ferahlı...
HAREKET ÖZGÜRLÜKTÜR
“Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi olarak mesleki yaşamımda en sık karşılaştığım sağlık sorunlarının başında ağrılar geliyor. Ağrı çekmek, ağrılarla yaşamak kolay değil. 40 yaşına gelenlerin yüzde 80’i ömründe en az bir kez bel ağrısı yaşamıştır. Asıl önemli olan, bel ağrısından korunmak ve bu önlemleri bir yaşam tarzı haline getirmek. İşte bu amaçla kurulan okullar var. Bunlara ‘Bel Okulu’ deniliyor. Konunun uzmanları tarafından verilen uygulamalı ve teorik eğitim programıyla katılımcıların yüzde 75’i bel sorunlarından korunabiliyor. Önlemleri dile getirmek gerekirse: Günlük yaşam ve iş ortamında belinizi doğru kullanın. Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin. Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve taşıyın. Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne eğilin; kondisyonunuzu iyi tutun, kilonuza dikkat edin, düzenli egzersiz yapın. Omurgamız olmasa ayağa kalkamaz ve yürüyemezdik. Bize bu olanağı sağlayan yapıya gerekli özeni göstermeliyiz. Karşılığını ağrısız bir bel, güzel bir duruş, geniş adımlarla yay gibi yürüyen bir siluet olarak alırız, özgürleşiriz. Çünkü hareket, özgürlüktür.”