Bel ağrısı ile bel fıtığı aynı şey değil

En sık karşılaştığımız sağlık sorunlarının başında ağrılar geliyor.
Hepimizin bildiği gibi bel ağrısı söz konusuysa hemen fıtıkla eşdeğer tutulur. Aslında ikisi aynı şey değil. Bel ağrısı sadece bir yakınma ve çok sık görülüyor. Çok değişik nedenlerle bel ağrısı gelişebilir. Erişkinlerin yüzde 85’i hayatlarında en az bir kez bel ağrısı atağı geçiriyor. Ayrıca her 4 kişiden 1’inin doktora gitmeyi gerektirecek kadar bel ağrısı bulunuyor. Bel ağrısının nedeni genellikle iyi bir sorgulama, hastayı dinlemekle anlaşılabiliyor. Her beli ağrıyana film çekmek gerekmeyebiliyor. Ayrıca hiç yakınması olmayan kişilerin MR filmlerinde radyologlar tarafından ‘bel fıtığı’ olarak rapor edilebilecek bulgular yüzde 25...
NEDENLERİ ÇOK FARKLI
Bel ağrısının kaynağının zayıflamış bel kasları, omurlar arasındaki disklerin yıpranması, aşınması, omurların arkasındaki küçük eklemlerin bozulması olduğunu dile getiren beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. Mehmet Zileli, bunların birden fazlasının ağrıya neden olabileceğini, hastaların genellikle ‘mekanik bel ağrısı’ denilen bir tanı aldığını söyledi, şöyle devam etti: “Mekanik bel ağrısının nedenleri arasında bedensel işler yapmamak (büro işi yapanlar, öğretmenler, sağlık çalışanları, ev hanımları), egzersiz yapmamak, bel ve karın kaslarının zayıflaması, kilo almak, kötü postürlerde (öne eğilerek) çalışmak sayılabilir. Bel fıtığı ise omurlar arasında yer alan disk dediğimiz kıkırdak yapının yer değiştirmesi ve bacağa giden bir siniri sıkıştırmasıdır. Bel fıtığında bel ağrısına ilaveten bacak ağrısı da olur. Genellikle mekanik bel ağrısı olan kişilerde gelişir. Ani hareket, yoğun çalışma, kötü postürde yük kaldırma, bel fıtığını başlatabilir.”
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Tedavi hakkında da bilgi veren Zileli, şunları söyledi: “Bel ağrısı kronikleşmeden tedavi edilmeli. Önemli olan ağrıya neden olan alışkanlıkların giderilmesidir. Bunlar arasında kilo vermek, öne eğilerek işler yapmamak, otururken dik pozisyonda oturmak, bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapmak, sigarayı bırakmak önerilir. Akut bel ağrısı atakları sırasında 3-5 gün istirahat etmek, ağrı kesiciler kullanmak yeterli olur. Ancak bel ağrısı kronikleşirse ya da kişinin günlük yaşamını bozacak düzeye gelirse fizik tedavi, ilaç tedavisi, bele yapılan enjeksiyonlar ve seyrek olarak cerrahi girişimler uygulanabilir. Bel fıtığı tedavisi ise biraz daha farklıdır. Bacak ağrısı çok şiddetli değilse ve ciddi bir güçsüzlük yaratmadıysa 1 hafta kadar istirahat, ağrı kesiciler almak yeterli olabilir. Bel fıtığına yol açan disk parçası genellikle 3-4 hafta içinde küçülür ve bacak ağrısı geçer. Yani bel fıtığı kendiliğinden iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak 3-4 hafta içinde iyileşmediyse ve kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz şekilde etkiliyorsa fizik tedavi ve cerrahi tedavi uygulanabilir.”
FİLMLERİ DEĞİL
HASTAYI TEDAVİ EDİN
Son yıllarda her bel ağrılı hastanın kendine film çekilmesini istediğine ve gereksiz filmler çekildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Zileli, “filmleri değil, hastayı tedavi edin” cümlesinin bel fıtığı ve bel ağrısı için çok geçerli bir cümle olduğunu söyledi. Zileli, “Ağrısı tamamen geçen bir hastanın bel fıtığına ameliyat yapmak gerekmez. Hastaların da bu bilinçle filmlerini e-postalarla göndererek nasıl bir tedavi yapılmalı sorularını sormaması gerekir” diye konuştu.
Bel ağrısı ile bel fıtığı aynı şey değil
En sık karşılaştığımız sağlık sorunlarının başında ağrılar geliyor.
Hepimizin bildiği gibi bel ağrısı söz konusuysa hemen fıtıkla eşdeğer tutulur. Aslında ikisi aynı şey değil. Bel ağrısı sadece bir yakınma ve çok sık görülüyor. Çok değişik nedenlerle bel ağrısı gelişebilir. Erişkinlerin yüzde 85’i hayatlarında en az bir kez bel ağrısı atağı geçiriyor. Ayrıca her 4 kişiden 1’inin doktora gitmeyi gerektirecek kadar bel ağrısı bulunuyor. Bel ağrısının nedeni genellikle iyi bir sorgulama, hastayı dinlemekle anlaşılabiliyor. Her beli ağrıyana film çekmek gerekmeyebiliyor. Ayrıca hiç yakınması olmayan kişilerin MR filmlerinde radyologlar tarafından ‘bel fıtığı’ olarak rapor edilebilecek bulgular yüzde 25...
NEDENLERİ ÇOK FARKLI
Bel ağrısının kaynağının zayıflamış bel kasları, omurlar arasındaki disklerin yıpranması, aşınması, omurların arkasındaki küçük eklemlerin bozulması olduğunu dile getiren beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. Mehmet Zileli, bunların birden fazlasının ağrıya neden olabileceğini, hastaların genellikle ‘mekanik bel ağrısı’ denilen bir tanı aldığını söyledi, şöyle devam etti: “Mekanik bel ağrısının nedenleri arasında bedensel işler yapmamak (büro işi yapanlar, öğretmenler, sağlık çalışanları, ev hanımları), egzersiz yapmamak, bel ve karın kaslarının zayıflaması, kilo almak, kötü postürlerde (öne eğilerek) çalışmak sayılabilir. Bel fıtığı ise omurlar arasında yer alan disk dediğimiz kıkırdak yapının yer değiştirmesi ve bacağa giden bir siniri sıkıştırmasıdır. Bel fıtığında bel ağrısına ilaveten bacak ağrısı da olur. Genellikle mekanik bel ağrısı olan kişilerde gelişir. Ani hareket, yoğun çalışma, kötü postürde yük kaldırma, bel fıtığını başlatabilir.”
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Tedavi hakkında da bilgi veren Zileli, şunları söyledi: “Bel ağrısı kronikleşmeden tedavi edilmeli. Önemli olan ağrıya neden olan alışkanlıkların giderilmesidir. Bunlar arasında kilo vermek, öne eğilerek işler yapmamak, otururken dik pozisyonda oturmak, bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapmak, sigarayı bırakmak önerilir. Akut bel ağrısı atakları sırasında 3-5 gün istirahat etmek, ağrı kesiciler kullanmak yeterli olur. Ancak bel ağrısı kronikleşirse ya da kişinin günlük yaşamını bozacak düzeye gelirse fizik tedavi, ilaç tedavisi, bele yapılan enjeksiyonlar ve seyrek olarak cerrahi girişimler uygulanabilir. Bel fıtığı tedavisi ise biraz daha farklıdır. Bacak ağrısı çok şiddetli değilse ve ciddi bir güçsüzlük yaratmadıysa 1 hafta kadar istirahat, ağrı kesiciler almak yeterli olabilir. Bel fıtığına yol açan disk parçası genellikle 3-4 hafta içinde küçülür ve bacak ağrısı geçer. Yani bel fıtığı kendiliğinden iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak 3-4 hafta içinde iyileşmediyse ve kişinin iş ve sosyal yaşamını olumsuz şekilde etkiliyorsa fizik tedavi ve cerrahi tedavi uygulanabilir.”
FİLMLERİ DEĞİL
HASTAYI TEDAVİ EDİN
Son yıllarda her bel ağrılı hastanın kendine film çekilmesini istediğine ve gereksiz filmler çekildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Zileli, “filmleri değil, hastayı tedavi edin” cümlesinin bel fıtığı ve bel ağrısı için çok geçerli bir cümle olduğunu söyledi. Zileli, “Ağrısı tamamen geçen bir hastanın bel fıtığına ameliyat yapmak gerekmez. Hastaların da bu bilinçle filmlerini e-postalarla göndererek nasıl bir tedavi yapılmalı sorularını sormaması gerekir” diye konuştu.