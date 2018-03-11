Bayraklı’ya 5 yıldızlı hastane

‘Hastalıkta Sağlıkta Her Yaşta’ sloganıyla çıktıkları yolda her kitleye hitap eder konuma geldiklerini belirten Dr. Bektur, “Buca Tıp Merkezi ve Tınaztepe Hastanesi’ni İzmir üretti, büyüttü. Sağlık alanında halkın beklentisini karşıladık. Bu zamana kadar 3 milyonun üzerinde hasta muayene ettik. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet veriyoruz” dedi.

KALİTEDEN ÖDÜN YOK

Büyürken kaliteden ödün vermediklerini vurgulayan Dr. Bektur, Tınaztepe Hastanesi’nin ABD’nin en prestijli akreditasyon kuruluşlarından Joint Commission International (JCI) belgesini aldığını söyledi. Kurduğu Buca Tıp Merkezi, Tınaztepe Hastanesi, Torbalı Tıp Merkezi ve şu ara Bayraklı’da ikinci büyük hastaneyi kurma çalışmaları yürüten Dr. Bektur, ödün vermeyecekleri iki şeyin kalite ve hijyen olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra sağlık işletmeciliği üzerine doktora yapan Mehmet Bektur, kamuda 11 yıl ara yöneticilik yaptı. Mecburi hizmet yeri Afyonkarahisar’da başlayan bu deneyim, Seferihisar’da istifayla son buldu. Hikayenin devamını kendisinden dinleyelim:

“Ardından Buca Çözüm Polikliniği’ni kurdum, sonra Buca Tıp, şimdi de Bayraklı’da kurulacak Tınaztepe Hastanesi. 2018’in ikinci yarısında hizmete girecek hastane 15 bin metrekare alan içinde, eksi 1’de ameliyathaneler, eksi 2’de poliklinik hizmetleri, eksi 3’te radyoloji bölümünün yer aldığı zemin ve 5 katı doktor odaları, idari bölüm, özel ve VİP odaların bulunduğu toplam 9 kattan oluşacak. 180 yataklı son sistem cihazlarla kurulan hastane kalite ve hijyenden ödün vermeyecek.

YATIRIM 50 MİLYON $

Bayraklı’daki hastanenin isminin “GALEN” olduğunu kaydeden Dr. Bektur, toplam yatırım maliyetinin ise 50 milyon dolar olacağını dile getirdi. Bektur, “Her şey İzmirliler için. Bayraklı’da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ekibim ve ben pozitif enerji ile hareket ediyoruz. Bayraklı’daki hastanemizi Ege Bölgesi’nin en uç açıklarını kapatan bir merkez olarak planlıyoruz. Burada onkoloji bölümündeki eksiklikleri tamamlayacağız, nörolojik bilimler lokomotifimiz olacak. Misyonumuz, sağlık için İstanbul’a göçü engellemek ve yurt dışından İstanbul’a akan sağlık turizminin yönünü İzmir’e çevirmek. Kısacası, Türkiye’de doğru sağlık hizmeti arayanları İzmir’e getireceğiz” diye konuştu.

NEDEN GALEN TINAZTEPE

Dr.Mehmet Bektur bu soruyu şöyle yanıtladı: “Galen tıpta yaptıkları açısından bence Hipokrat’tan bile değerli. Bergamalı. Tıbbı ilk öğrendiği ve uyguladığı yer ise Bayraklı. Bizim hastane için düşündüğümüz yerle arası metrelerle ifade ediliyor. Bundan 2 bin yıl önce tıp eğitimi verilen yer. Elbette en iyi hastanenin olduğu yer Bayraklı. Yani sorsak oradaki toprağa kayalara tıp adına konuşacağı çok şey var. Belki dedik bize de bir şeyler fısıldarlar.”