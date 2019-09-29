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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Baş ağrısı diye geçme

29 Eylül 2019

HEPİMİZİN başı zaman zaman ağrır.

Bu ağrıların nedeni de genelde sıradan şeylerdir. Ama yine de prensip olarak “Baş ağrısıdır, nasılsa geçer” diye düşünmemekte, özellikle de tekrarlayan, sıklığı ve şiddeti giderek artan baş ağrılarını ciddiye almakta fayda var. Eğer kronikleşen, tekrarlayıp duran baş ağrılarından şikâyetçiyseniz, yapmanız gereken en önemli şey bu konuda uzmanlaşmış nörologlardan yardım istemektir. Özel Tınaztepe Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Egemen Vardarlı ile migreni konuştuk.

GENETİK YÜK ÖNEMLİ

Migren en sık görülen baş ağrısı sebeplerindendir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre 1 milyon kişinin yaşadığı bir yerde her gün 3 bin kişi migren krizi yaşamaktadır. İzmir nüfusu yaklaşık 4 milyon olarak kabul edilirse her gün İzmir’de 12 bin kişi migren nedeniyle mutsuz olmaktadır. Migren hastalarının yüzde 70’inin ailesinde migrenli başka bir birey de mevcuttur. Genetik olarak yatkın kişiler muhtemelen çevresel veya hormonal-kimyasal bir tetikleyici ile baş ağrısına yakalanır. Ağrı yavaş başlar, 1-2 saat içinde şiddetlenir, yüzde 70’inde bulantı, yüzde 50’sinde kusma olur. Ses, ışık ve kokular hastayı rahatsız eder, günlük işleri yapamaz hale gelir. Başının hareket etmesi rahatsızlığını artırır. Bazen ağrı öncesi ‘aura’ adını verdiğimiz, genellikle görsel belirtiler (ışıklı, pırıltılı, zigzaglı görme veya körlüğe benzer görememe) olur. Aura dönemi 15-20 dakika sürer, maksimum 1 saat içinde düzelir. Ağrı ise 4 saatten 72 saate kadar sürer, sonrasındaki gün de sanki fırtınadan çıkmış bir gemi gibi halsiz bırakır. Sonunda da kaybedilmiş gün veya günler hem hasta hem de sevdikleri ve yaptığı iş ile ilgili ciddi kalite sorunu yaratır.

NELER YAPILABiLiR?

BESLENME: Çok hızlı yemek,
öğün atlamak, susuz kalmak, bazı
peynirler, çikolata, portakal, mandalin
gibi turunçgiller, tyramin içeren gıdalar
(tütsülenmiş etler, sosis, salam, sucuk,
eskitilmiş peynirler, kırmızı şarap, lahana
turşusu, soya sosu) tetikleyebilir.

ÇEVRESEL: Sigara içmek, sigara
dumanına maruz kalmak, keskin kokular
(klorak, baharat vs), parlak ışıklar, yanıp
sönen ekranlar, aşırı gürültülü ortamlar.

PSİKOLOJİK: Depresyon, kaygı, öfke,
stres gibi durumlar. Bazen de yoğun stresle
geçen günlerin ardından gelen rahatlama.

UYKU: Uykusuzluk ve aşırı uzun
uyumak.

BAZI İLAÇLAR: Özellikle doğum
kontrol ilaçları.

DİĞER: Adet dönemi, menopoz,
vardiya çalışma saatlerinde değişim.
Migren günlüğü tutmanız bu gibi tetikleyicilerin farkına varmamız için yararlıdır

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