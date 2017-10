Atakalp 20 yaşında

“İzmir’in tam ortasında sadece kalp ve damar hastalıkları için tedavi sunmaktayız. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 65 bin koroner anjiyografiyle birlikte girişimsel işlemler (balon-stent-kalp pili), 10 binin üstünde açık kalp cerrahisi ve 15 bin tıbbi yatış yapıldı.

2014 yılında kurulduğu binaya ilave yapılarak hizmet alanı iki katına çıkarılmıştır. Günün şartlarına göre yeni cihazların alımı ve kullanılması sağlanmış, yenilikler takip edilmiştir.

ALANINDA EKSİKSİZ HİZMET

Poliklinik hizmeti, koroner anjiyo ve ameliyatlar yeni metotlar kullanılarak devam etmektedir. Amacımız kalp hastalıkları alanında eksiksiz hizmeti anında verebilmektir. 7/24 hizmet veren acil servisimiz vardır. Uzman kardiyoloji ekibimiz acil vakalarda erken müdahale edebilmektedir. Akut kalp krizlerinde derhal anjiyo ile tıkalı damarın açılabilmesi yapılabilmektedir. 4 uzman tarafından sürekli poliklinik yapılmaktadır. Muayene hizmeti yanında başka merkezde yapılmış işlemler için danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Sabah erken saatlerde başlayan koroner anjiyo işlemleri gün boyu sürer, acil vakalarda gece de hizmet verilir.

ÇALIŞIRKEN AMELİYAT

Ritim bozukluklarının tanısı ve tedavisi için Elektrofizyolojik çalışmalar (EPS) ve ablasyon işlemleri yapılabilmektedir. Her türlü kalp pili, İCD (şok cihazı), CRT işlemleri uzman hekimlerce yapılır.

İki cerrahımız by-pass cerrahisi yanında her türlü kapak hastalıklarına, aort damarı, karotis (şah damarı), bacak atar damarı, bacak toplar damarı (varis) hastalıklarına yüksek başarı oranı ile müdahale edebilmektedir. Uygun vakalarda atan kalpte (Beating Heart) ameliyat yapılmaktadır.

Hayalimiz hizmet kalitemizi en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürmektir. Bunu yenilikçi, çalışmayı seven, güler yüzlü çalışma arkadaşlarımız ile başaracağımıza ve İzmir halkı için faydalı olacağımıza inanıyorum.