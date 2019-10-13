Alerjisi olan trafikte bunlara dikkat etsin

ALERJİ denilince akla önce cilt belirtileri geliyor.
Ancak alerjik nezle ve alerjik astım çok daha yaygın ve önemli. Alerjik nezle, hastaların günlük yaşantısını birçok yönden olumsuz etkiliyor. Hastaların yaşantısını çekilmez kılabilen, ancak öldürücü bir hastalık olmayan alerjik nezle, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına neden olabilir. Alerji hastalarının trafikte yaşayabileceği sorunları ve çözüm önerilerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kokuludağ anlattı...
ANTİHİSTAMİNİKLERE DİKKAT
“Alerjik nezle, burunda kaşıntı, arka arkaya defalarca hapşırma, bol miktarda su kıvamında burun akıntısı veya burun tıkanıklığıyla karakterize bir hastalık. Şiddetli bir hapşırma sırasında vücudun sarsılmasıyla birlikte gözlerin kapanması nedeniyle kişinin yol ile bağlantısı kesilir, araba kontrolsüz kalır. Alerjik nezle ile ilgili şikayetlere genellikle göz şikayetleri de katılır ve gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve bazen de şişme olabilir. Bu göz şikayetleri hastanın görmesini bozarak sürüş güvenliğini bozar. Alerji, gece hastanın uyku düzeninin bozulmasına yol açar. Bu hastanın konsantrasyonunu bozar, performansını düşürür. Bu durum da araba kullanmayı olumsuz etkiler. Diğer bir olumsuz etki ise tedavide kullanılan antihistaminik adını verdiğimiz ilaçlar tarafından oluşturulur. Bu ilaçlar sersemliğe neden olabilir ve araba kullanmak gibi kişinin dikkat etmesi gereken işlerde problemlere yol açabilir.
ALERJİK HASTA NE YAPMALI?
Bahar aylarında soluduğumuz havada bol miktarda bulunan polenler trafik güvenliğini bozan başlıca alerjenler. Polenlerle teması en aza indirmek için, özellikle rüzgarlı havalarda dışarıya çıkılmaması, pikniğe gidilmemesi önerilir. Önceden antihistaminik bir ilaç kullanılabilir. Ancak bu ilaçlar belirtilerin oluşmasını önlemede yetersiz kalabilir. Bir antihistaminik kullanılacaksa bunun sersemliğe yol açmayan yeni nesil bir antihistaminik olmasına dikkat edilmeli. Aşı tedavisi gibi daha etkili tedavi yöntemi, uygun kişilerde kullanılmalı. Şehir içinde dahi araba kullanırken, camlar açılmamalı. Ancak bu yeterli değil. Arabanın havalandırma sistemi, dışarıdaki polenle dolu havayı hastanın en hassas olduğu burnuna ve gözlerine doğru püskürtür. Bu nedenle kapatılmalı. En iyisi arabanın polen filtresi olmasıdır. Bu filtreler çok küçük partiküllerin arabanın içine girmesini engellemektedir. Ayrıca alerjik hastalarda parlak güneş ışığı, belirtileri başlatabilir. Bu nedenle hastalar dışarıya çıkarken veya araba kullanırken koyu camlı gözlük kullanmalı. Arı alerjisi olan kişiler, arı ile karşılaştığında telaşa kapılır. Arabanın içine arı girdiğinde telaş etmemeli, arabayı sağa çekip camları açarak arının dışarıya çıkması sağlanmalı. Bir de ilaç alerjisi olan kişiler, alerjik oldukları ilaçların bir listesini kimliğinin yanında olacak şekilde cüzdanında taşımalı.”
Alerjisi olan trafikte bunlara dikkat etsin
ALERJİ denilince akla önce cilt belirtileri geliyor.
Ancak alerjik nezle ve alerjik astım çok daha yaygın ve önemli. Alerjik nezle, hastaların günlük yaşantısını birçok yönden olumsuz etkiliyor. Hastaların yaşantısını çekilmez kılabilen, ancak öldürücü bir hastalık olmayan alerjik nezle, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına neden olabilir. Alerji hastalarının trafikte yaşayabileceği sorunları ve çözüm önerilerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kokuludağ anlattı...
ANTİHİSTAMİNİKLERE DİKKAT
“Alerjik nezle, burunda kaşıntı, arka arkaya defalarca hapşırma, bol miktarda su kıvamında burun akıntısı veya burun tıkanıklığıyla karakterize bir hastalık. Şiddetli bir hapşırma sırasında vücudun sarsılmasıyla birlikte gözlerin kapanması nedeniyle kişinin yol ile bağlantısı kesilir, araba kontrolsüz kalır. Alerjik nezle ile ilgili şikayetlere genellikle göz şikayetleri de katılır ve gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve bazen de şişme olabilir. Bu göz şikayetleri hastanın görmesini bozarak sürüş güvenliğini bozar. Alerji, gece hastanın uyku düzeninin bozulmasına yol açar. Bu hastanın konsantrasyonunu bozar, performansını düşürür. Bu durum da araba kullanmayı olumsuz etkiler. Diğer bir olumsuz etki ise tedavide kullanılan antihistaminik adını verdiğimiz ilaçlar tarafından oluşturulur. Bu ilaçlar sersemliğe neden olabilir ve araba kullanmak gibi kişinin dikkat etmesi gereken işlerde problemlere yol açabilir.
ALERJİK HASTA NE YAPMALI?
Bahar aylarında soluduğumuz havada bol miktarda bulunan polenler trafik güvenliğini bozan başlıca alerjenler. Polenlerle teması en aza indirmek için, özellikle rüzgarlı havalarda dışarıya çıkılmaması, pikniğe gidilmemesi önerilir. Önceden antihistaminik bir ilaç kullanılabilir. Ancak bu ilaçlar belirtilerin oluşmasını önlemede yetersiz kalabilir. Bir antihistaminik kullanılacaksa bunun sersemliğe yol açmayan yeni nesil bir antihistaminik olmasına dikkat edilmeli. Aşı tedavisi gibi daha etkili tedavi yöntemi, uygun kişilerde kullanılmalı. Şehir içinde dahi araba kullanırken, camlar açılmamalı. Ancak bu yeterli değil. Arabanın havalandırma sistemi, dışarıdaki polenle dolu havayı hastanın en hassas olduğu burnuna ve gözlerine doğru püskürtür. Bu nedenle kapatılmalı. En iyisi arabanın polen filtresi olmasıdır. Bu filtreler çok küçük partiküllerin arabanın içine girmesini engellemektedir. Ayrıca alerjik hastalarda parlak güneş ışığı, belirtileri başlatabilir. Bu nedenle hastalar dışarıya çıkarken veya araba kullanırken koyu camlı gözlük kullanmalı. Arı alerjisi olan kişiler, arı ile karşılaştığında telaşa kapılır. Arabanın içine arı girdiğinde telaş etmemeli, arabayı sağa çekip camları açarak arının dışarıya çıkması sağlanmalı. Bir de ilaç alerjisi olan kişiler, alerjik oldukları ilaçların bir listesini kimliğinin yanında olacak şekilde cüzdanında taşımalı.”