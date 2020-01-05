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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Akıllı lenslerle gözlük tarih oluyor

5 Ocak 2020

GELİŞEN teknoloji sayesinde katarakt, astigmat, hipermetrop gibi göz kusurları, ‘trifokal lensler’, yani halk arasında bilinen adıyla ‘akıllı lensler’le tedavi edilebiliniyor.

Akıllı lensler görme bozukluklarına ve göz hastalıklarına çözüm oluyor. Peki akıllı lens nasıl takılır, faydaları nelerdir? Ekol Hastanesi Göz Kliniği’nden Op. Dr. Hülya Bolu Akıllı, lensleri anlattı:

HER HASTAYA UYGUNAMIYOR

Son yıllarda göziçi merceklerindeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Halk arasında akıllı mercekler olarak bilinen multifokal, yani çok odaklı göz içi lensleri, hastaların uzağı, yakını ve hatta bilgisayar kullanma mesafesi olan ara mesafeyi de gözlüksüz görebilmelerini sağlıyor. Ayrıca bu merceklerin, gözünde astigmatı olan kişilerde astigmatizmayı da ortadan kaldıran torik çeşitleri de mevcut.
Akıllı göz içi mercekleri, özellikle 40-45 yaş üstünde olan, yakın görme için veya hem yakın hem de uzak görme için gözlük takmak zorunda olan ve gözlüklerinden kurtulmak isteyen kişilerde uygulayabiliyoruz. Yine aynı şekilde katarakt nedeniyle ameliyat olacak hastalarda da kişi ameliyattan sonra hiçbir şekilde gözlük kullanmak istemiyorsa, akıllı mercekleri öneriyoruz. Ancak akıllı mercekler ne yazık ki herkese uygun olmayabiliyor. Bunun için hastaların önden detaylı göz muayeneleri ve ayrıntılı, hassas cihazlarla tüm göz ölçümlerinin yapılıp bunların titizlikle incelenmesi gerekiyor.
Akıllı mercekler için uygunluk kriterleri arasında en önemli olanlar; hastaların kornea denilen dış tabakalarının saydam, temiz olması, görme merkezine yakın yerlerde lekelerin olmaması, aynı şekilde göz arkasındaki retina tabakasının temiz olması, kanama, yırtık, sarı nokta hastalığı gibi herhangi bir sorunun olmaması gerekiyor.
Akıllı mercekler tek çeşit değildir. Çok farklı özelliklere sahip lensler vardır. Bunlardan hangisinin, hangi hastaya daha uygun olduğu konusu çok önemli. Öncelikle ameliyatı yapacak cerrahın tüm bunları biliyor olması, hastanın ihtiyaçlarını iyi belirlemesi ve detaylı bilgi vererek ortak bir karara varılması gerekir.

FEMTOSANİYE LAZER NEDİR?

Katarakt nedeniyle veya sadece gözlükten kurtulmak amacıyla lens değişimi yapıp göz içine akıllı lens yerleştireceğimiz hastaların önden yapılacak olan muayeneleri ve hastaya göre mercek çeşidine verilecek karar ne kadar önemliyse, ameliyatın başarılı ve sorunsuz yapılması da o kadar önemli. Bu gibi özellikli akıllı mercek koyacağımız hastaların ameliyatlarını ‘femtosaniye lazer’lerle yapmayı tercih ediyoruz. Göz yapısı tamamen sağlam olan ve akıllı mercek kriterlerine uygun olan hastalarda uyguladığımız akıllı mercekler, hastaların günlük hayatlarında gözlük ihtiyacını kalıcı bir şekilde ortadan kaldırıyor.

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