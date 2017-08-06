Ağrı tedavisinde kök hücre mucizesi

REJENERATİF, yani onarıcı tıp, günümüzde hızla gelişen yenilikçi bir dal. Burada yapılan vücudun zarar görmüş yaşlanan hücre ve dokularının yenilenmesi ve onarılmasına dayanır.



Ege Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Meltem Uyar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı’nın bölgedeki en kapsamlı, modern, yenilikçi ve en eski bilim dalı olarak yoğun bir hasta kapasitesine sahip olduğu ve yenilikleri yakından takip ederek hizmet verdiğini söyledi. Uyar, kök hücre mucizesi ile ilgili şunları söyledi:

YARIN YAĞI DOKUSU

“Aslında kök hücre tedavileri çok uzun yıllar yapılmaktadır. Ancak daha önceki uygulamalar, kemik iliğinden alınan kök hücrelerle yapılmaktaydı. Bu teknik hücre alımı açısında zahmetli, ağrılı ve alınan hücrelerin uygulandığı yerde etkinlikleri kısaydı. Bu nedenle uzun yıllar kök hücre tedavisi, ağrı tedavisi amacıyla yaygın kullanım alanı bulamamıştı. Son birkaç yıldır, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan mezenşimal kök hücre toplama yöntemi (karın yağ dokusundan alınan) ön plana çıkmıştır. Bu yöntemle, hem ağrısız hem de çok daha etkin hücre elde etmek mümkün olmaktadır. Kök hücre uygulamaları ağrı tedavisi amacıyla diz, kalça, omuz eklemine lokal anestezi altında yapılmaktadır. Özellikle hiçbir tedaviye yanıtı olmayan, protez adayı hastalarda operasyondan önce bir seçenektir. Kök hücre; hastanın kendi karın bölgesindeki yağ dokusu özel aletlerle alınıp, bir kit aracı ile saflaştırılarak elde edilmektedir.”

SONUÇLAR ÇOK İYİ

Klinikte 20 kadar diz ve kalça hastasına Prof. Dr Can Eyigör tarafından uygulanan yöntemi sonuçlarının gayet iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uyar, “ Hastaların ağrı kesici gereksinimleri azalmış, hareket kabiliyetlerinde belirgin düzelme sağlanmıştır. Mevcut tedavileri ile yüz güldürücü sonuçlar alınamayan hastaların omuz, kalça ve diz eklem ağrılarının giderilmesinde ve eklemlerde gerçek bir onarım sağladığı gözlenmektedir” dedi.