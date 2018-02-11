Adım adım yaşamak

Stresten uzak kalmaya uğraşırız. Fakat günlük hayatın akışı içinde çoğumuzun vakit azlığından yakınarak es geçtiğimiz bir husus vardır, o da spor yapmak.

Özel Tınaztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Efe Edem, “Hergün adım at, yaşamaya bak”, “Ayakta kal, hayatta kal” diyerek, şunları söylüyor:

SÖYLEMEK KOLAY

Haftada 4-5 gün yarım veya bir saat yürüyüş yapmak. Ama söylendiği kadar kolay olmuyor. 8.30’dan 17.00’a kadar mesai yapmak, üstelik bu sürenin başına ya da sonuna ilaveten bu egzersiz süresini eklemek irade gerektiriyor gerçekten. Nitekim çoğu zamanda günün akışına yedirilemiyor bu spor mevzu. Gerek toplumun gerekse de bilim insanların bu açığı kapatmak amacı ile araştırdığı bir konudur günlük adım atma sayısı ve onun sağlığımız üzerine olabilecek faydaları. Gerçekten de yoğun çalışan ve bu nedenle spor yapmaya vakit bulamayan insanlar için uygulaması nispeten mantıklı, gerçekçidir. Çünkü hayatın akışı ile beraber yoğrulabilir bir aktivitedir.

2000’DE JAPONYA’DA

Fitbit ve diğer benzeri adım ölçerlerin icadından beri çoğu insanda günlük 10.000 adım atmanın sağlıklı bir hayat için kilit taşı oluşturduğu düşünülmekteydi. 2000’li yıllarda ortaya çıkmış olan bu sayıda Japonya’da hipertansiyona sahip erkek bireyler arasında yapılmış olan bir çalışma yatmaktaydı. Günde 10.000 adım sonrası bu grup erkeklerde tansiyon değerlerindeki ve kilolarındaki düşmeye ilaveten vücut yağ-kas oranı anlamlı ölçüde düzelmekteydi. Fakat güncel olan iki önemli çalışma günlük adım sayısı barajını biraz daha yukarıya çekmekte.

BOLİVYA YAPILDI

TheLancet dergisinde yayınlanan ve yakın zamanda Bolivya’daki Tsimane halkı üzerinde yapılan bir çalışmada günlük 15.000 adım sayısının koroner arter hastalığının hassas bir göstergesi olan kalsiyum skorlamasında ciddi azalmalara neden olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu grup insanların kalp damar sağlığı açısından belki de yeryüzündeki en sağlıklı grup olduğu iddia bile edilmiştir.

İSKOÇYALI POSTACILAR

Günlük adım sayısındaki artışı destekleyen ikinci büyük çalışma ise İskoçya’da yapıldı ve The International Journal of Obesity dergisinde yayınlandı. 111 posta çalışanı üzerinde yapılan bu çalışmaya göre günlük 15.000 ve üzeri adım atan bu grupta kardiyovasküler riskin yok denecek kadar az olduğu saptandı. Bu çalışmanın teorisine göre oturmak yerine adım atmak ile kandaki kötü kolesterol birikimi temizlenmekte ve koruyucu kolesterol düzeyleri de artmaktaydı.

RAKAMLARA TAKILMAYIN

Fakat tabi ki gerçek dünya verilerine dönmek gerekirse 15.000 günlük adım ciddi bir rakam ve bunun için günde 3.5 saat harcamak gerekmekte. Önemli olan nokta rakamlara takılmamak ve mesai saatlerinde bile mümkün olduğu kadar ayakta hareketli olmaya çalışmak...

Özetle insanoğlunun evrimi sonucu yapmaya planlandığı şey olan sürekli hareket halinde olmak, sedanter bir şekilde yaşamaya göre kalp damar sağlığımız açısından oldukça faydalıdır ve bu sonuç şaşırtıcı değildir. Günlük 10.000-15.000 adım sayısına çıkmak her zaman mümkün olmayabilir ama buna yönelik efor sarfetmek sağlıklı bir hayata atılacak önemli bir adımdır.