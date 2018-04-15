63 yıldır şifa dağıtıyor



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017’de 1 milyon 331 bin 618 hastaya poliklinik hizmeti verdi. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde 353 bin 712 hastaya ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sundu.

Çocuk Hastanesi, Yetişkin Hastanesi ve Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde toplam bin 809 yatağı, bin 231 öğretim üyesi ve asistanı, 2 bin 477 sağlık, teknik, idari ve yardımcı personeli, bin 725 daimi işçisi olmak üzere toplam 5 bin 433 çalışanıyla kaliteli sağlık hizmeti veriyor. 284 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en saygın eğitim ve sağlık kuruluşlarından biri. Sağlıkta en iyi olma yolunda çalışmalarına devam eden EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, üstün hizmet anlayışıyla ‘sağlıklı yaşamın adresi’ olarak biliniyor.

EÜ Tıp Fakültesi, bugüne kadar 15 binin üzerinde tıp doktoru mezun etti. Birçok ilki dünyaya ve Türkiye’ye kazandıran fakülte, her geçen gün başarı ivmesini yükseltiyor, Türkiye’nin uluslararası alanda gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

ROBOTİK CERRAHİDE ÖNCÜ

Geçen yıl 119 bin 104 hastaya cerrahi işlem yapan Egeli hekimler, sadece 2018’in ilk çeyreğinde 33 bin 64 hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu. Tıp fakültesi öğretim üyeleri, bilimsel olarak önemli başarılara imza atıyor. Egeli cerrahlar, yurt içinden hastalara şifa verdikleri gibi komşu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda oralardaki hastanelerde de ameliyatlar yapıyor.

Akademisyenler, dünyanın önde gelen üniversitelerinden davet alıyor. Geliştirdikleri yeni teknikleri ve cerrahi uygulamaları onlarla paylaşıyor. Hastane, robotik cerrahi konusunda da öncü. Ege Bölgesi’nde robotik cerrahiye sahip tek üniversite hastanesi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde robotik cerrahi kullanılarak 900’üncü ameliyat gerçekleştirildi.

SINIRLARI AŞAN BAŞARI

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi’nin sınırları aşan başarı grafiğinin tüm Egelileri gururlandırdığını vurguladı. Prof. Dr. Budak, şunları söyledi:

“Son olarak Maliye Bakanlığı’nın 340 hemşire, 94 sağlık teknikeri ile 3 fizyoterapisti tahsis etmesiyle hastanemiz sağlık hizmetlerinde kalitesini daha üst sevilere taşıyacak. Yakın zamanda hizmete açılacak Yanık Merkezi ve Merkezi Ameliyathanesi, ülkemiz başta olmak üzere Balkanlar’ın referans hastanesi olacak. Son iki ayda YÖK nezdinde üniversiteler arasında akademik performans bakımından EÜ Tıp Fakültesi, tıp alanında birinci, üniversite olarak ise üçüncü sırada yer alarak ciddi bir başarıya imza attık. Ayrıca, YÖK’ün QS sıralamasına göre ülkemizin dünya çapında gururu oldu. EÜ Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimleri Programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2023’e kadar 2’nci defa akredite olarak hizmet kalitesini tescillendirdi. TUS sınavında öğrencilerimiz hep ilk 10 içerisinde yer alarak, sağlık eğitiminde başarıyı ülke sathına yaymış durumda. Kurulduğu 1955’ten bugüne 141’i dünyada ilk olmak üzere toplam 826 ilk, Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Bunlardan 240’ı ilk kez EÜ Tıp Fakültesi tarafından bilime ve insanlığa kazandırıldı.”