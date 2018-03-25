2020 sağlıkta sıçrama yılı

DİJİTAL dünya tüm hayatımızı etkilerken elbette sağlığı bunun dışında tutamayız. Bu konuya dikkat çeken Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, önemli değerlendirmelerde bulundu. Dijitalleşmenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Kubba, giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşmasının hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yönelik veriler sağlayacağını belirtti. Kubba, evde sağlık hizmetleri alınmasının yaygınlaşacağını ve kağıtsız ortama geçileceğini ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

“Başta akademik kurumlar olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge modeli ön plana çıkacak. Ayrıca iletişim ve teknolojinin ilerlemesi ve ekonomik gelişmeler sonucu giderek daha fazla bilinçlenen ve talepleri artan hastaların artık bilinçli ‘sağlık hizmetleri tüketicileri’ haline gelecek. Dijital ilaç, kişiye özel ilaç ve tedavi uygulamaları tüm dünyada daha da yaygınlaşacak ve bu dönemde, sağlık sektörünün geleceği, yeni ürün ve hizmet üretebilme, bunları etkin bir biçimde sunabilme kapasitesine bağlı olacak.”

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Geleneksel satış ve pazarlama yaklaşımlarının da değişeceğini, biyoteknoloji alanında güçlü olmanın öneminin daha da hissedileceğini vurgulayan Kubba, güncel araştırmalara da atıfta bulunarak özellikle uzaktan muayeneleri kolaylaştıran dijital teşhis araçları ve e-klinik ziyaretleriyle seyahat ve bekleme sürelerinin azacağını dile getirdi. Giyilebilir cihazların sadece teşhiste değil, tedavide de kullanılacağını anlatan Kubba, sağlık verilerinin etkin kullanımı sayesinde daha iyi tedavi çözümleri geliştirilebileceğini ifade etti.





İTO SEÇİMLERİNDE

KOMİTEYE ADAY

Kubba, İzmir Ticaret Odası (İTO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri’nin belirleneceği 9 Nisan seçimlerinde Sağlık Komitesi adayı. Bir değişim hareketi başlatarak sağlıkta devrim oluşturacaklarını açıklayan Kubba, MP Sağlık A.Ş. olarak aktif görev almaya hazır olduklarını söyledi. Başta Saniye Bora Fıçı olmak üzere sektörün önemli oyuncularıyla “Birlikte Söz Veriyoruz” adında bir ekip oluşturduklarını belirten 31. Sağlık Grubu Komitesi Adayı Veysi Kubba, İTO’da ciddi bir temsil sorunu olduğunu söyleyerek, “Sağlık sektörü olarak İzmir Ticaret Odası gibi köklü bir kurumda yeterince iyi temsil edilemediğimizi üzülerek tespit ettik. Sadece seçimden seçime hatırlanan meslek mensupları haline gelmişiz. Sektörümüzün değişim ve gelişimine bir tuğla koymak üzere arkadaşlarımla beraber yola çıktık. Sektör temsilcilerinin oylarına talibiz” dedi.