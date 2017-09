10 soruda PRP ve Kök Hücre tedavisinde doğru bilinen yanlışlar

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Prof. Dr. Haluk Hayri Öztekin ‘10 soruda PRP ve Kök Hücre Tedavileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar’ı şöyle sıraladı:

* PRP ve Kök Hücrenin birbirinden farkı yoktur: PRP veya TZP, trombositten zengin bir kan ürünü olup doku iyileştirici hormonlar içermekte ancak kök hücre içermemektedir. Kök hücreler ancak kemik iliğinden ya da yağ dokusundan elde edilebilmektedir.

* PRP ve Kök Hücre her hastalığa iyi gelmektedir: PRP ve Kök Hücre mucizevi bir yöntem değildir. Bu konuda uzmanlaşmış hekimler tarafından, doğru endikasyonla doğru sayıda yapılırsa yararlı olabilecek bir yöntemdir.

* PRP ve Kök Hücre yaşlılığı engeller: Yaşlanma sürecinin yavaşlaması veya engellenmesi şu an tıbben mümkün değildir. Tedavi yapılan dokularda geçici iyileşmeler beklenebilir.

* Her PRP yöntemi aynıdır: Piyasada satılan PRP hazırlama kitleri çok çeşitli olup, uzman doktorunuzun önerdiği kitin kullanılması en doğrusu olacaktır. Bilimsel olarak makbul gören preperat, lökositten fakir PRP dir.

* PRP enjeksiyonunun bir kez yapılması yeterlidir: Araştırmalar göstermiştir ki, doğru endikasyonda eklem içine veya tendonlara haftada bir en az 3 kez uygulanmaz ise yararı yoktur.

* Ameliyat önerdiler ancak PRP veya kök hücre ile düzelir miyim?: Ameliyat endikasyonu konulmuş bir durumda her 2 tedavinin de yararı yoktur, ancak plasebo(hoşnut edici) etkisinden söz edilebilir.

* PRP veya Kök Hücre tedavisi ileride kanser yapabilir mi?: NE YANLIŞ ne de DOĞRU. Şu an cevabı verilemeyen bir soru olup, araştırmalar aksini ispatlayıncaya kadar “kanser tehlikesi yoktur” denilebilmesi mümkün değildir.

* PRP veya Kök Hücre tedavisini herkes uygulayabilir: Şu an maalesef ülkemizde hemen hemen her güzellik salonunda kontrolsüz olarak bu işlem ehliyetsiz kişilerce uygulanabilmektedir. Doğrusu bu tedavinin tıp doktorları tarafından ve uzman kişilerce yapılmasıdır. Sağlık Bakanlığından beklentimiz bu işin ruhsatlandırılmasıdır.

* PRP ve Kök Hücre tedavisi ağrılarıma hemen iyi gelecek: Aksine enjeksiyonu takiben 24-48 saat bölgesel ağrı hastaların en çok yakındıkları semptomdur. Ağrı daha sonra azalır.

* PRP veya Kök hücre maliyeti ameliyatdan daha azdır: Her ne kadar PRP tedavi maliyetleri ameliyatdan daha düşük ise, kök hücre tedavisinin maliyeti çok yüksek olup neredeyse ameliyat ücretleri kadardır.



DOĞRU HASTAYA

DOĞRU TEDAVİ

Özetle doğru hastaya doğru endikasyon ile kullanılır ise yararlı olabilecek bu rejeneratif ve biyolojik tedaviler, günümüzde bir çok hastalıkta güvenle denenmektedir. Tekniğin ileriki yıllarda standardizasyonu ve kalibrasyonu bilimsel çalışmalarda gösterildiği takdirde, hastanın kendi kanı ve hücrelerinden elde edilen bu tedavi şekli belki de bir çok gereksiz ve pahalı eklem ameliyatlarını erteleyebilecektir. Yöntemin, zaman içinde uygulama esaslarının ve etik kurallarının belirlenmesi ile hastalara daha yararlı hala geleceğine inanmaktayım.