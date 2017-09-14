Yüreğinin sürüklediği yere sürüklenmenin 3 altın yolu

Aaa bir bakıyorsun han’fendi müdürlerin en soslu müdürü. Omuzlarında bir altın sırmalı apolet eksik. Bey’fendinin şapkasında patır patır kayan kuyruklu yıldızlar...

Hani o denli kariyer insanları. Ve fakat günlerden bir gün tak etmiş canlarına bu maskeli balo.

Bu mas-ke-li ba-lo ve o-nun sah-te yüz-le-ri. Ta ra ra, ta ra ra, ray ray rom.

Artık notaları sen doldur. Ben zaten şarkıyı sonuna kadar söylememek için çok zor frenledim kendimi. Neyse bir bakmışsın saftorik Ayşe ip atlayıp, garibim Ali topu tutarken koca zalim şehirde, bizim Suna Üsküdar’ı çoktan geçip yerleşmiş Ege’de bir zeytinliğe. Kaya da bağa. Biri inek alıp salmış, biri orkide ekmiş tarlaya. Bankacının içinden ressam çıkmış, mühendisin içinden müzisyen fışkırmış.

“Yolculukların en zoru içe yapılanıdır” deyip Güzin ablaya sormak yerine bu defa içlerine içlerine sordular belli ki.

“Ben bu hayatta ne yaparım da daha mutlu olurum, sevgili ben abla?” diye.

Hatta bir ara Nilüfer’le böyle yüreğinin sürüklediği yere giden arkadaşlarımızın belgesellerini yapmaya soyunmuştuk. Tam da yapacakken, “Deli miyim yahu ben?” deyip, derhal forma değiştirip, karşı takıma geçmiş, haberciyken habere dönüşmüş, ben de onlardan biri olmuş ve kendimi Foça’da bulmuştum.

Pişman mıyım? Zerre kadar bile değilim. İnan geç bile kalmışım.

Şimdi de bizim Burçay’ın eşi 25 yıllık makine mühendisi Aybars Güngüler de üretim müdürü olarak sürdürdüğü kariyerini tak diye bıraktı. Kuşun şuradan şuraya konma süresinde. Meğer onun da aklı fikri dedesi Çakır Mehmet gibi lezzetli yemekler pişirmekteymiş.

İki sene önce zaten ekşi maya ekmek yapımına sarmıştı. Mayası “Pakize” 16 aylık oldu. Çavdar mayası “Birgül” daha tombik yanaklı bir bebek. Ama o da günden güne serpilip güzelleşiyor. Aybars bir yandan mutfak sanatları eğitimine devam ediyor, bir yandan da ekmeklerinin lezzeti İzmir sınırlarından hızla taşıyor.

Instagram’dan izliyorum onu (@chefaybars). Ve mutluluğunun fotoğraflardan taştığını görüyorum.

Ne güzel di mi? İçimizden biri daha dereyi sağ salim geçti.

Hmmm evet, gelelim 3 altın kuralımıza.

Bu konuya çalışmamıştım hocam diyemem şimdi sana. Ne desem boş aslında.

Kural yüreğinin tam ortasında.

Başbaşa kal, konuş onunla.