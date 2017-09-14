Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Bilge EGEMEN>Yüreğinin sürüklediği yere sürüklenmenin 3 altın yolu
"Bilge Egemen" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Bilge Egemen" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Bilge Egemen

Bilge Egemen

Yüreğinin sürüklediği yere sürüklenmenin 3 altın yolu

14 Eylül 2017

O NASIL bir furyaydı öyle? Hatırla. Bütün arkadaşlarımız Gulyabani kovalamış gibi patır patır İstanbul’dan kaçmaya başlamıştı.

Aaa bir bakıyorsun han’fendi müdürlerin en soslu müdürü. Omuzlarında bir altın sırmalı apolet eksik. Bey’fendinin şapkasında patır patır kayan kuyruklu yıldızlar...
Hani o denli kariyer insanları. Ve fakat günlerden bir gün tak etmiş canlarına bu maskeli balo.
Bu mas-ke-li ba-lo ve o-nun sah-te yüz-le-ri. Ta ra ra, ta ra ra, ray ray rom.
Artık notaları sen doldur. Ben zaten şarkıyı sonuna kadar söylememek için çok zor frenledim kendimi. Neyse bir bakmışsın saftorik Ayşe ip atlayıp, garibim Ali topu tutarken koca zalim şehirde, bizim Suna Üsküdar’ı çoktan geçip yerleşmiş Ege’de bir zeytinliğe. Kaya da bağa. Biri inek alıp salmış, biri orkide ekmiş tarlaya. Bankacının içinden ressam çıkmış, mühendisin içinden müzisyen fışkırmış.
“Yolculukların en zoru içe yapılanıdır” deyip Güzin ablaya sormak yerine bu defa içlerine içlerine sordular belli ki.
“Ben bu hayatta ne yaparım da daha mutlu olurum, sevgili ben abla?” diye.
Hatta bir ara Nilüfer’le böyle yüreğinin sürüklediği yere giden arkadaşlarımızın belgesellerini yapmaya soyunmuştuk. Tam da yapacakken, “Deli miyim yahu ben?” deyip, derhal forma değiştirip, karşı takıma geçmiş, haberciyken habere dönüşmüş, ben de onlardan biri olmuş ve kendimi Foça’da bulmuştum.
Pişman mıyım? Zerre kadar bile değilim. İnan geç bile kalmışım.
Şimdi de bizim Burçay’ın eşi 25 yıllık makine mühendisi Aybars Güngüler de üretim müdürü olarak sürdürdüğü kariyerini tak diye bıraktı. Kuşun şuradan şuraya konma süresinde. Meğer onun da aklı fikri dedesi Çakır Mehmet gibi lezzetli yemekler pişirmekteymiş.
İki sene önce zaten ekşi maya ekmek yapımına sarmıştı. Mayası “Pakize” 16 aylık oldu. Çavdar mayası “Birgül” daha tombik yanaklı bir bebek. Ama o da günden güne serpilip güzelleşiyor. Aybars bir yandan mutfak sanatları eğitimine devam ediyor, bir yandan da ekmeklerinin lezzeti İzmir sınırlarından hızla taşıyor.
Instagram’dan izliyorum onu (@chefaybars). Ve mutluluğunun fotoğraflardan taştığını görüyorum.
Ne güzel di mi? İçimizden biri daha dereyi sağ salim geçti.
Hmmm evet, gelelim 3 altın kuralımıza.
Bu konuya çalışmamıştım hocam diyemem şimdi sana. Ne desem boş aslında.
Kural yüreğinin tam ortasında.
Başbaşa kal, konuş onunla.

X
﻿
Bilge EGEMEN Bilge EGEMENTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri