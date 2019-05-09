Yaşadığın şehirde 1 günlüğüne engelli olsaydın

Aynı hafta içinde tekerlekli sandalye kullanan 2 kişiyle sokaklarda gezip, dolaşmak üzere randevulaştım. (O sıralarda TV8’de yaptığım Uzaktakiler programı için).
Frankfurt yakınlarında yaşayanla hani neredeyse vur patlasın çal oynasın bir gün geçirdik. Tekerlekli sandalyesi hayatla arasında bir engel değildi.
Tek başına evinden yardımsız çıkabiliyor, ulaşım araçlarına binip inebiliyor, sokak, park, ve alışveriş merkezlerinde dolaşabiliyor, tuvalet, sanat galerisi, müze ve sinemalara girip çıkabiliyor, bankamatikten, çöp sepetine, alışveriş kasasından, jetonmatiklere tüm şehir mobilyalarına erişebiliyordu.
***
İkinci randevum Taksim Meydanı'ndaydı. Randevulaştığım kişi yardımsız, iki karış yol alamayacağı için yanlız gelmemişti.
Buluşmamızla dağılmamız bir oldu, diyebilirim.
Hemen her gün ayak bastığım, sokaklarında gezdiğim Beyoğlu hiç bu kadar ciğerimi delmemişti.
Senin için bir karışlık kaldırım, onun için Çin Seddi'ydi. AKM’nin önündeki çiçeklikler, sanatla arasındaki en büyük engeldi. Sıkıysa aş o çiçeklikleri de, girip içeride bale izle.
***
Ah ne güzel olurdu, herkes herkesin durumuyla empati kurabilseydi şu yeryüzünde.
Herkes, tekerlekli sandalye kullananın, gözleri görmeyenin, kulakları duymayanın yerine geçebilseydi 1 saatliğine.
Kimbilir belki o zaman herkes bilinçli olur, şehirler ve evler herkesin yaşayabileceği akıllı bıdıklara dönüşür, mutlu mutlu yaşardık.
***
Neyse ki, doğuştan empati yeteneği yüksek olan pırıl pırıl kalpli insanlar var. Daha önce de bahsetmiştim sana Prof. Dr. Türe Tuçbay’dan.
Hayatını kas hastalıkları konusuna ve kas hastalarına adamış bir bilim insanı.
Bu hafta başkanı olduğu Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi’nin kendisi gibi kocaman kalpli bir avuç gönüllüsüyle tek tek İzmir’in çiçeği burnunda belediye başkanlarını ziyaret etti.
Tunç Soyer’den Cemil Tugay ve Fatma Çalkaya’ya... Türe Hoca’nın belgeselini hazırladığım için ben de takıldım peşlerine.
***
Engelliler konusunda STK’larla belediyelerin işbirliği içinde olması çok önemli. Türe Hoca da bu konuda, engelliler için rampa yapılan kaldırıma gidip, başında eğimini kontrol edecek kadar hassas. İyi ki de öyle.
Peki tüm bu gönüllü insanlara rağmen, sence İzmir, engelliler için ne kadar engelsiz bir şehir? Bu konudaki puanı ne?
Yerim dar. Sana anlatacaklarım çok fazla.
Öpüyorum gözlerinden, devamı haftaya.
Yaşadığın şehirde 1 günlüğüne engelli olsaydın
Aynı hafta içinde tekerlekli sandalye kullanan 2 kişiyle sokaklarda gezip, dolaşmak üzere randevulaştım. (O sıralarda TV8’de yaptığım Uzaktakiler programı için).
Frankfurt yakınlarında yaşayanla hani neredeyse vur patlasın çal oynasın bir gün geçirdik. Tekerlekli sandalyesi hayatla arasında bir engel değildi.
Tek başına evinden yardımsız çıkabiliyor, ulaşım araçlarına binip inebiliyor, sokak, park, ve alışveriş merkezlerinde dolaşabiliyor, tuvalet, sanat galerisi, müze ve sinemalara girip çıkabiliyor, bankamatikten, çöp sepetine, alışveriş kasasından, jetonmatiklere tüm şehir mobilyalarına erişebiliyordu.
***
İkinci randevum Taksim Meydanı'ndaydı. Randevulaştığım kişi yardımsız, iki karış yol alamayacağı için yanlız gelmemişti.
Buluşmamızla dağılmamız bir oldu, diyebilirim.
Hemen her gün ayak bastığım, sokaklarında gezdiğim Beyoğlu hiç bu kadar ciğerimi delmemişti.
Senin için bir karışlık kaldırım, onun için Çin Seddi'ydi. AKM’nin önündeki çiçeklikler, sanatla arasındaki en büyük engeldi. Sıkıysa aş o çiçeklikleri de, girip içeride bale izle.
***
Ah ne güzel olurdu, herkes herkesin durumuyla empati kurabilseydi şu yeryüzünde.
Herkes, tekerlekli sandalye kullananın, gözleri görmeyenin, kulakları duymayanın yerine geçebilseydi 1 saatliğine.
Kimbilir belki o zaman herkes bilinçli olur, şehirler ve evler herkesin yaşayabileceği akıllı bıdıklara dönüşür, mutlu mutlu yaşardık.
***
Neyse ki, doğuştan empati yeteneği yüksek olan pırıl pırıl kalpli insanlar var. Daha önce de bahsetmiştim sana Prof. Dr. Türe Tuçbay’dan.
Hayatını kas hastalıkları konusuna ve kas hastalarına adamış bir bilim insanı.
Bu hafta başkanı olduğu Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi’nin kendisi gibi kocaman kalpli bir avuç gönüllüsüyle tek tek İzmir’in çiçeği burnunda belediye başkanlarını ziyaret etti.
Tunç Soyer’den Cemil Tugay ve Fatma Çalkaya’ya... Türe Hoca’nın belgeselini hazırladığım için ben de takıldım peşlerine.
***
Engelliler konusunda STK’larla belediyelerin işbirliği içinde olması çok önemli. Türe Hoca da bu konuda, engelliler için rampa yapılan kaldırıma gidip, başında eğimini kontrol edecek kadar hassas. İyi ki de öyle.
Peki tüm bu gönüllü insanlara rağmen, sence İzmir, engelliler için ne kadar engelsiz bir şehir? Bu konudaki puanı ne?
Yerim dar. Sana anlatacaklarım çok fazla.
Öpüyorum gözlerinden, devamı haftaya.