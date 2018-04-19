Topuklu Efe’nin diyarında Canan Karatay ne yedi?

EFE’nin topuklusu olur mu? Rimelli ve rujlusu? Ojeli ve fönlüsü? O zaman mikrofonu Asu Maralman’a verelim. O, “Olur, oluuur bal gibi olur”u söylerken, hep beraber şarkıya eşlik edelim.

Bak gerçekten de topuklu, yani kadın efeler karşıladı bizi. Öyle bir Harmandalı oynadılar ki, yer sarsıldı, kuşlar havalandı, ağzımız açık kaldı. Bu arada sadece efeler değil, mehter takımı da kadınlardan oluşmaktaydı. Aydın’da Zincirlihan’da. Derken bir köşede pişen birbirinden nefis zeytinyağlıları tatmak için hep birlikte sofraya oturduk. “Topuklu Efe” diye nam salmış, belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ev sahipliğinde.

KADINLAR EN ÖNDE

Yıllardır ne protokoller ne evler ve kahveler gördüm canımın içi. Haber ya da belgesel peşinde diyar diyar gezerken memleketimi. Erkekler hep en ön sıralarda... Sofralarda hep en kral tahtında... Ve sanki ekmeği kesmek için bir tek kılıçları eksik... Ama o sofraların hazırlayıcısı ve yaratıcısı kadınlar hep ya mutfakta ya çocuklarla yan odada, ya da en kenar köşede bir zahmet yer açılmış onlara.

Gel gör ki, Aydın’da geçirdiğim o 2 gün boyunca bugüne kadar gördüğüm bütün protokol masaları tek tek yerle yeksan oldu. Çünkü Aydın’daki protokol masaları Özlem Çerçioğlu sayesinde sadece kadınlardan oluşmaktaydı.

“Bu mudur şimdi seni koskoca Aydın’da mutlu eden şey yani?” diye soracak olursan, cevabım “Hayır” tabii ki.

Zeytinyağının cenneti Aydın’dan tazecik haberlerim var sana.

SORULAR SORULAR

Mesela iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Canan Karatay’la aynı sofraya düşersen nefsine nasıl hakim olabilir ya da çaktırmadan nasıl yemek kaçırabilirsin? Canan Karatay gerçekten bir oturuşta sadece 100 zeytin yiyerek mi beslenmektedir? Aydın’da zeytinyağı piyasası ne alemdedir? Bu arada turistler için Aydın, sadece bir Kuşadası bir Didim mi demektir?

Bu yazdıklarımı uzuuuun bir üniversite bitirme tezinin giriş yazısı olarak kabul et. Aydın, Özlem Çerçioğlu ve Canan Karatay hakkında şahane dedikodular vereceğim sana. Buluş benimle, tam da bu köşede haftaya.