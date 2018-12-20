KARŞINIZDA görmekte olduğunuz bu bilgiç ve bilmiş Bilge ablanız bu hafta az-öz yazacak.
Bakın sihirli şapkasından tavşanın yanı sıra neler çıkaracak.
İzle: “Of çok mutsuzum şu sıralar” diyorsan 2015 yapımı “Human”ı izle. Mutsuzum dediğine diyeceğine bin pişman olur, utanırsın. Yönetmen Yann Arthus-Bertrand 60 ülkede 2000 insana mutluluktan aşka, adaletten savaşa 40 aynı soruyu sormuş. Ortaya görüntüleri ve müziğiyle de muhteşem bir belgesel çıkmış. Youtube’da var.
Ye: Maş fasulyeyi aynı yeşil mercimek yemeği gibi pişirip afiyetle ye. Hem lezzetli hem çok yararlı. Yemek yapmam ben, üşenirim diyorsan öğle yemeği için Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde Talat Usta’ya git. Elbasan Tava ye.
İç: Sübye. Bulmak gittikçe zorlaşıyor. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak diye ödüm patlıyor.
Gül: Instagram’da Sefa Doğanay’ın canlandırdığı, ayaklı gıybet makinası Neriman Abla bizi güldürdüğü gibi, güldürebilir seni de.
Oyna: Çoluk çocuk, genç yaşlı sülalece müptelası olduk. “Hadi” diye bir aplikasyon var, indir cep telefonuna. 12 soruluk canlı bilgi yarışmasında günde 2 kere elenip, ya biliyordum aslında cevabı, elim yanlışlıkla b’ye kaydı deyip, kahrol.
Oku: Paul Auster’ın Can Yayınları’ndan çıkan “4321” adlı romanına, 1127 sayfa olduğuna bakmadan bir giriş yap. Sonra da nasıl hızla bitirip çıktığına şaş. Tanıyıp seviyorsan Auster’ı bu onun başyapıtı.
Gez: Yine mi Kaz Dağları? Bıktık deme de bir dinle canım içi. Kavurmacılar Köyü deniz manzaralı sessiz sakin bir köy. Tek kafesi Dilek Ağacı bir aile işletmesi. Zeytinden peynire her şeyi doğal, her şeyi lezzetli.
Dinle: Gönlünden ne geçiyorsa, ama içini karartmayacak, ruhunu nane şekeri gibi ferahlatacak neşeli şeyler.
Öpüyorum gözlerinden.
Tezgahımda senin için neler var?
KARŞINIZDA görmekte olduğunuz bu bilgiç ve bilmiş Bilge ablanız bu hafta az-öz yazacak.
Bakın sihirli şapkasından tavşanın yanı sıra neler çıkaracak.
İzle: “Of çok mutsuzum şu sıralar” diyorsan 2015 yapımı “Human”ı izle. Mutsuzum dediğine diyeceğine bin pişman olur, utanırsın. Yönetmen Yann Arthus-Bertrand 60 ülkede 2000 insana mutluluktan aşka, adaletten savaşa 40 aynı soruyu sormuş. Ortaya görüntüleri ve müziğiyle de muhteşem bir belgesel çıkmış. Youtube’da var.
Ye: Maş fasulyeyi aynı yeşil mercimek yemeği gibi pişirip afiyetle ye. Hem lezzetli hem çok yararlı. Yemek yapmam ben, üşenirim diyorsan öğle yemeği için Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde Talat Usta’ya git. Elbasan Tava ye.
İç: Sübye. Bulmak gittikçe zorlaşıyor. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolacak diye ödüm patlıyor.
Gül: Instagram’da Sefa Doğanay’ın canlandırdığı, ayaklı gıybet makinası Neriman Abla bizi güldürdüğü gibi, güldürebilir seni de.
Oyna: Çoluk çocuk, genç yaşlı sülalece müptelası olduk. “Hadi” diye bir aplikasyon var, indir cep telefonuna. 12 soruluk canlı bilgi yarışmasında günde 2 kere elenip, ya biliyordum aslında cevabı, elim yanlışlıkla b’ye kaydı deyip, kahrol.
Oku: Paul Auster’ın Can Yayınları’ndan çıkan “4321” adlı romanına, 1127 sayfa olduğuna bakmadan bir giriş yap. Sonra da nasıl hızla bitirip çıktığına şaş. Tanıyıp seviyorsan Auster’ı bu onun başyapıtı.
Gez: Yine mi Kaz Dağları? Bıktık deme de bir dinle canım içi. Kavurmacılar Köyü deniz manzaralı sessiz sakin bir köy. Tek kafesi Dilek Ağacı bir aile işletmesi. Zeytinden peynire her şeyi doğal, her şeyi lezzetli.
Dinle: Gönlünden ne geçiyorsa, ama içini karartmayacak, ruhunu nane şekeri gibi ferahlatacak neşeli şeyler.
Öpüyorum gözlerinden.