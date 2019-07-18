Kokuların peşinde Adatepe

KIZ çocuklar takmış, takıştırmış en tüllü, en kabarık eteklerini giymişti. Erkek çocuklar kovaladıkça kaçan saç tellerini hizaya getirmişti.
Bu hayatımda gördüğüm, protokolde en ön sıranın çocuklara verildiği, ilk etkinlikti. Üstelik çocuk bayramı değil, çoluk seyranı değildi. İşte sırf bu yüzden bile, etkinliğe Adatepe ruhunun işlediği belliydi.
Güz Kumpanyası’nın güzelim şarkıları, köy meydanına kurulan sahneden taşıp, kalplerimize sızdı. Şehirde bizden saklanan yıldızlar, tepemizde kamp kurdu. Kutladığımız, Adatepe Taş Mektep etkinliklerinin 20’nci yılıydı. Ve biz de Türkiye’nin en mühim, muadili olmayan koku uzmanı Vedat Ozan’ın seminerini dinlemek üzere gelmiştik Taş Mektep’e.
Verdiğim bilgiler, ortaya çok mu karışık oldu?
Dur, ey sevgili okur, hemen kaçma. Kaçma da Rapunzel’in saçlarını saç kremiyle tel tel açar gibi, tek tek açayım konuları sana.
ADATEPE: EN SEVDİĞİM KÖY
Neden mi? Çünkü yemyeşil ağaçların arasında oksijeni en bol Kaz Dağları’nda. Eteklerinde pırıl pırıl denizi ve rengarenk pazarıyla Küçükkuyu var bir de. 1923’teki mübadele sonucu Rumlar Adatepe’den gitmek zorunda kalmış, yerlerine Girit ve Midilli’den Türkler gelmiş. 50’lerde köyde in cin top oynamaya başlamış. Evler harabeye dönüşmüş. 80’lerden sonra şehirden sıkılan bir grup aydın buraya yerleşmeye başlamış. Geldik en sevdiğim kısıma. Her biri birbinden güzel taş evleri orijinaline sadık kalarak, restore etmişler. İzin almadan tek bir çivi çakamazsın Adatepe’de.
ADATEPE TAŞ MEKTEP
Bu okulda okumalara doyamaz, alim olursun. Okul 1947-1985 yılları arasında açıkmış. Sonra çocuk yokluğundan kapanmış. 97’den sonra izinler alınmış, okul restore edilmiş ve felsefeden edebiyata, sanattan tarihe pekçok alanda seminerlerin düzenlendiği Taş Mektep’e dönüştürülmüş. Değişik disiplinlerde çalışan sanatçılar serbest atölye çalışmaları da yapıyor burada. Ben arkadaşım Feride’nin ısrarı üzerine parfümör Vedat Ozan’ın ‘Duyular ve Sosyal Etkileri’ adlı seminerine gittim.
KOKULARIN EFENDİSİ
‘Koku’ üzerine 3 gün ne anlatılır diye az mı söylenmedim Feride’ye. Ama sonra seminer hiç bitmesin istedim. Vedat Ozan, mitolojiden kimyaya, kültürel tarihten edebiyata, lezzetten ekonomiye ‘koku’yu öyle bir anlattı ki, bildiğim dünya ve ezberlerim değişti. Şimdi ilk hedefim, instagram profilinde “Lütfen parfüm önerisi sormayın ve evet Süskind okudum!” yazan Vedat Ozan’ın kitaplarına balıklama dalmak. Ne yapın, ne edin zamanında Açık Radyo’da program da yapan Ozan’ı mutlaka bir yerlerde, bulun ve dinleyin.
SEN NE GÜZEL GRUPMUŞSUN; GÜZ KUMPANYASI
Aşk olsun! Yıllaaaar yıllaaaaar önce ODTÜ’den çıkan bu güzelim gruptan neden haberdar etmediniz ve sağır sultan yerine koydunuz beni. Şarkıları Adatepe ruhuna öyle bir uydu ki... Artık nasıl oluyorsa hem eğlendik, hem dinlendik. Hem coştuk hem huzur bulduk. Hem nostalji yaşadık hem geleceğe gülümseyerek baktık. Demek ki ah o güzelim şarkılar, büyütebilirmiş kalpleri.
ADATEPE ZEYTİNYAĞI MÜZESİ
Adatepe dönüşünde Küçükkuyu’ya iner inmez Türkiye’nin ilk ve tek zeytinyağı müzesine de lütfen uğra. Hatırım değil, kendin için. Müze de bahçesindeki dükkan ve cafe de cafe’deki pasta ve kurabiyeler de çok güzel. Bu arada, geldik bir yolun daha sonuna. Bana Adatepe’yi 10 yıl önce tanıştırıp sevdiren, Taş Mektep seminerlerini organize eden Nilüfer Ülkügüner Şengel ve eşi Erhan Şengel’e gelsin tüm çiçekler. Ve tabii, tüm bu organizasyonlarda desteğini esirgemeyen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a ve protokolde birinci sıraya oturan çocuklara...
Bir de en güzel kokular, kovalasın her daim bizi. Düşmesin yakamızdan, bırakmasın peşimizi.
Kokuların peşinde Adatepe
KIZ çocuklar takmış, takıştırmış en tüllü, en kabarık eteklerini giymişti. Erkek çocuklar kovaladıkça kaçan saç tellerini hizaya getirmişti.
Bu hayatımda gördüğüm, protokolde en ön sıranın çocuklara verildiği, ilk etkinlikti. Üstelik çocuk bayramı değil, çoluk seyranı değildi. İşte sırf bu yüzden bile, etkinliğe Adatepe ruhunun işlediği belliydi.
Güz Kumpanyası’nın güzelim şarkıları, köy meydanına kurulan sahneden taşıp, kalplerimize sızdı. Şehirde bizden saklanan yıldızlar, tepemizde kamp kurdu. Kutladığımız, Adatepe Taş Mektep etkinliklerinin 20’nci yılıydı. Ve biz de Türkiye’nin en mühim, muadili olmayan koku uzmanı Vedat Ozan’ın seminerini dinlemek üzere gelmiştik Taş Mektep’e.
Verdiğim bilgiler, ortaya çok mu karışık oldu?
Dur, ey sevgili okur, hemen kaçma. Kaçma da Rapunzel’in saçlarını saç kremiyle tel tel açar gibi, tek tek açayım konuları sana.
ADATEPE: EN SEVDİĞİM KÖY
Neden mi? Çünkü yemyeşil ağaçların arasında oksijeni en bol Kaz Dağları’nda. Eteklerinde pırıl pırıl denizi ve rengarenk pazarıyla Küçükkuyu var bir de. 1923’teki mübadele sonucu Rumlar Adatepe’den gitmek zorunda kalmış, yerlerine Girit ve Midilli’den Türkler gelmiş. 50’lerde köyde in cin top oynamaya başlamış. Evler harabeye dönüşmüş. 80’lerden sonra şehirden sıkılan bir grup aydın buraya yerleşmeye başlamış. Geldik en sevdiğim kısıma. Her biri birbinden güzel taş evleri orijinaline sadık kalarak, restore etmişler. İzin almadan tek bir çivi çakamazsın Adatepe’de.
ADATEPE TAŞ MEKTEP
Bu okulda okumalara doyamaz, alim olursun. Okul 1947-1985 yılları arasında açıkmış. Sonra çocuk yokluğundan kapanmış. 97’den sonra izinler alınmış, okul restore edilmiş ve felsefeden edebiyata, sanattan tarihe pekçok alanda seminerlerin düzenlendiği Taş Mektep’e dönüştürülmüş. Değişik disiplinlerde çalışan sanatçılar serbest atölye çalışmaları da yapıyor burada. Ben arkadaşım Feride’nin ısrarı üzerine parfümör Vedat Ozan’ın ‘Duyular ve Sosyal Etkileri’ adlı seminerine gittim.
KOKULARIN EFENDİSİ
‘Koku’ üzerine 3 gün ne anlatılır diye az mı söylenmedim Feride’ye. Ama sonra seminer hiç bitmesin istedim. Vedat Ozan, mitolojiden kimyaya, kültürel tarihten edebiyata, lezzetten ekonomiye ‘koku’yu öyle bir anlattı ki, bildiğim dünya ve ezberlerim değişti. Şimdi ilk hedefim, instagram profilinde “Lütfen parfüm önerisi sormayın ve evet Süskind okudum!” yazan Vedat Ozan’ın kitaplarına balıklama dalmak. Ne yapın, ne edin zamanında Açık Radyo’da program da yapan Ozan’ı mutlaka bir yerlerde, bulun ve dinleyin.
SEN NE GÜZEL GRUPMUŞSUN; GÜZ KUMPANYASI
Aşk olsun! Yıllaaaar yıllaaaaar önce ODTÜ’den çıkan bu güzelim gruptan neden haberdar etmediniz ve sağır sultan yerine koydunuz beni. Şarkıları Adatepe ruhuna öyle bir uydu ki... Artık nasıl oluyorsa hem eğlendik, hem dinlendik. Hem coştuk hem huzur bulduk. Hem nostalji yaşadık hem geleceğe gülümseyerek baktık. Demek ki ah o güzelim şarkılar, büyütebilirmiş kalpleri.
ADATEPE ZEYTİNYAĞI MÜZESİ
Adatepe dönüşünde Küçükkuyu’ya iner inmez Türkiye’nin ilk ve tek zeytinyağı müzesine de lütfen uğra. Hatırım değil, kendin için. Müze de bahçesindeki dükkan ve cafe de cafe’deki pasta ve kurabiyeler de çok güzel. Bu arada, geldik bir yolun daha sonuna. Bana Adatepe’yi 10 yıl önce tanıştırıp sevdiren, Taş Mektep seminerlerini organize eden Nilüfer Ülkügüner Şengel ve eşi Erhan Şengel’e gelsin tüm çiçekler. Ve tabii, tüm bu organizasyonlarda desteğini esirgemeyen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a ve protokolde birinci sıraya oturan çocuklara...
Bir de en güzel kokular, kovalasın her daim bizi. Düşmesin yakamızdan, bırakmasın peşimizi.