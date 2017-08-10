Gezegen Koruma Memuru Aranıyor

Bildiğin NASA, ilan vermiş. "Gezegen Koruma Memuru" arıyoruz diye çarşaf çarşaf internetlere. Sanırsın NASA'nın dip bahar temizliği yapma zamanı gelmiş. Duvarları sararmış solmuş. Tez elden binayı sakız gibi tertemiz yapmak için acilen dürüst bir boya badanacı arıyorlar. Sanırsın aradıkları adam, o kadar sıradan.

Sanki bu dünyada hemen her aile ve mahallede sürü-sepet gezegen koruma tahsili almış, üzerine yüksek lisansını tamamlamış fidan gibi gençler elektronik müzik eşliğinde gece kulübünde geçici süreliğine salınıp dans etmekteler. İş buldukları an, dansı bırakacaklar, ışın kılıçlarını kuşanıp, dört elle işlerine sarılıp gezegeni göz bebekleri gibi kollayacaklar.

Bu arada memura layık gördükleri yıllık maaş da (187 bin dolar) az buz değil hani. Üstelik şirket imkanlarından faydalanma ekstraları da cabası. En kapı gibi dayından daha dayı NASA'nın imkanları da bir öğle yemeği kuponuyla sınırlı değildir herhalde. Düşün artık.

Sen kalk, 9 yaşındaki çocuk başvur bu ilana. Bir de "Sevgili NASA" diye başlayan şöyle bir mektup döşen: "Bu işe uygun olmamı düşünme sebeplerimden biri de kız kardeşimin her zaman uzaylı olduğumu söylemesi. Ayrıca uzay ve uzaylı filmlerin izleyebildiğim kadarını izledim. Siyah Giyen Adamlar'ı da izlemeyi umuyorum. Bilgisayar oyunlarında çok iyiyim. Gencim, dolayısıyla uzaylı gibi düşünmeyi öğrenebilirim."

Altına da imzayı çakmış: Jack Davis, Galaksinin Koruyucusu.

Yoo, NASA da boşa NASA olmamış, burnu büyüklük yapmamış, böyle tatlı bir mektubu derhal cevaplamış:

"Sevgili Jack, Gezegen Koruma pozisyonumuz gerçekten havalı bir iş. Ay'dan Mars'tan asteroidlerden örnekler getirdiğimiz zaman, Dünya'yı küçük mikroplardan korumayı gerektiriyor. Aynı zamanda diğer gezegenler ve ayları da bizdeki mikroplardan korumamız gerekiyor... Umarım çok çalışırsın, okulda başarılı olursun. Bir gün seni NASA'da görmeyi çok isteriz."

Ah sıcaklardan Çerkez Tavuğu gibi pişmiş, saatte yarım kilo ter tüketmekte olan sevgili okur, seni bilmem ama ben de tıpkı Jack gibi, bu pozisyona talip olmayı çok isterdim.

İnan sadece dolgun maaşı için değil. Ama Mars'tan öte gezegenimizi derhal kendi kendimizden korumak için.

En basit nezaket kurallarıyla başlıyor herşey. "Günaydın bayım, iyi günler han'fendi" demekle ve kapının önünü süpürmekle.

Mars'tan gelecek tehlikeyi seveyim. Baş tacı edeyim. Çünkü patlamak üzere olan bomba galakside değil, senin benim elimde.

Bak yine bunaldım. Gidip kendimi buz gibi denizlere atayım da, şöyle bir ferahlayayım. Dönüp, dolaşıp yine kendime döneyim.

Konu madem uzaydan tarafa. Açıp tekrar bir 'Interstaller' izleyeyim. David Bowie 'Space Oddityi söylerken, Carl Sagan'dan özlü sözler okuyayım.

Sagan, "Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya'da varsa bu çok büyük bir yer israfı olurdu" demiş mesela. Bir de "Nasıl aşık olunca bunu bütün dünyaya duyurmak istersiniz... Bilimi açıklamamak bana ahlaksızlık gibi geliyor" demiş. Bak konuyu nerelere getirdim, güzel söylememiş mi ama?

Özetle; bütün dünya buna inansa, ah inansa hayat bayram olsa. İnsanlar elele tutuşsa birlik olsa uzansa sonsuza...

Ve son olarak gözünü seveyim. Hadi başvur sen de bu ilana.

Ey gezegeni korumaya meyyal okur.