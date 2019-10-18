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Bilge Egemen

Bilge Egemen

Gece Sirenleri, Folkart Gallery'de

18 Ekim 2019

Birinin atomu renkler, ötekinin hücreleri sözcükler.

 

Biri imgeci. Diğeri kelimeci.

Ve işte karşınızda ressam Ali Kotan'la, yazar Selim İleriiiiiiiii!

Kotan'ın işi gücü boya-fırçayla, İleri'nin ki sen de kalem, ben diyeyim  tıkır tıkır daktiloyla.

Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirinde Abidin Dino'a yönelttiği "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" sorusu misali, bu kez ressam yazarın kelimelerini resmetti;  yazar da ressamın tuvale ya da kağıda yansıttığı imgeleri kelimelere devşirdi.

İster çevirmen ya da simyacı de onlara. İster sihirbaz ya da çilingir. Veyahut Yıldız Gemisi Atılgan'ın Kaptanı Kirk, her biri.

Resmen zamanda yolculuk yapamıyoruz hala ama ah işte bu sanatçılar, 3 kelime, 2 fırça darbesiyle, seni alıp götürürler bambaşka yıldızlara.

1 milyon kişi karşısına geçip de bakarsa bir resme, 1 milyon farklı çağrışım, duygu, anlam uyanır her birinin zihninde. Cümlelerde de öyle. Al kendi geçmişini, vur yarınlarına. Yoğur duygularını, boğ kokulara. Durduğun tek bir sanat eseri karşısında.

Gece Sirenleri, Folkart Galleryde

Herşey anladığın, hissettiğin, yorumladığın kadar ya.

Ressam beğenmiş midir, resminin yazarda çağrıştırdığı cümleleri?

Yazar tanıyabildi mi renklere dönüşen kelimelerini?

İlham perileri havada uçuşmuştur. Çağrışımlar, karanlıkta kalmış kapıları açmıştır mutlaka. Belki de kapılar çivilerle sonsuza kadar kapanmıştır.

Sanatta türler arası etkileşim ve gelgitler, sırf izleyiciyi değil, sanatçıya da zenginleştiriyordur mutlaka.

Ne yap, ne et... Proje direktörlüğü ve sergi küratörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı Folkart Gallery'deki 'Gece Sirenleri'ni gidip, ziyaret et. (18 Ekim - 19 Ocak)

Ve lütfen gidene kadar da, 2 aşamalı ödev veriyorum sana:

Gece Sirenleri, Folkart Galleryde

1- Ali Kotan, Selim İleri'nin "Bazen olur: /uyanırsınız, ama /rüya devam eder" dizelerini acaba nasıl bir resme dönüştürmüştür?

2- Selim İleri, Ali Kotan'ın hangi resmini "Geri dönebilsen / ondokuz yaşına / gözlerin pırıl pırıl" dizelerine çevirmiştir?

Düşün. Ve dizelerden yola çıkıp, kendi resimlerini canlandır kafanda.

Ve gider ayak "bir emelin var mı bu hayatta?" diye sorarsan bana; şu lafları bulup, çıkarırım karşına:

"Çıplak doğduğumuz bu dünyada, boyalar üzerimizi örtüp, fırçalar okşasın bizi. Büyülü kelimeler tıka basa doldursun midemizi. Ve n'olur, müzik belirlesin, nefesimizin ritmini."

Sanatsız kalıp, solma.

Gece Sirenleri, Folkart Galleryde

 

 

 

 

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