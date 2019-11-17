Fabrika ayarlarına dönmek isteyenlere

BENİM de 1 Peter’im, 1 Clara’m, 1 dedem, bir de köpek Joseph’im olsa, Alp Dağları’nın kızı Heidi’den gram eksiğim kalmaz. Sağlıkta ve esenlikte Heidi kızımızla yarışacak kadar hırslı ve iddialıyım sevgili okur.
Yanaklarım al, al. Cildim ışıl, ışıl. Saçlarım pamuk şeker. Ruhum kıpırtısız bir gölde yan gelip huzurla yatmakta. Tertemiz hava damarlarımda maraton koşmakta. Midemin bir tarafında en organik sebzeler samba yaparken, diğer tarafında çim suyu şelaleleri akmakta.
Ve düşün; tüm bunları Salihli, Konak, Balçova, Çeşme, Kuşadası, Pamukkale ve Antalya rotasında yaptığımız, Bir haftalık kaplıca, hamam, termal, spa, wellness, yoga, masaj, sağlıklı beslenme, detox peşindeki yolculuğumuza borçluyum.
O denli, zift asfaltlara yapışmış, karalar bağlamış, bir büyük şehir yorgunuyken, hokus ve de pokus sadece bir haftada, böyle fırıl fırıl uçuşan bembeyaz tül ipekler giymiş, organik ve yerçekimsiz bir insana dönüştüm. Bundan böyle kılıcım havuç, tacım brokoli. Savulun ve durun! Size en başından anlatayım başıma gelenleri.
Bir kere sakın üzülme, “Aman yaz gitti, tatil bitti” diye. Tatil dediğin deniz, güneşten ibaret değil elbette. Hüzünlü sonbaharın bu son günlerinde, tatil alternatiflerinin en sıcak ve buharlı, en sağlıklı ve masajlı olanı sereserpe uzanıyor önünde. “Geç bunları... Bütün bunlar, pahalı ve bol para saçmalı tatil planları...” deme, dediysen de inan her keseye uygun olanı var; sabret, yerinde tespit ettim, tek tek sayacağım; lütfen dinle.
***
Bu kez SunExpress için yollardayım
Sunexpress’in sosyal medyası için hazırlanan Türkiye’nin en şahane tatil alternatiflerinin anlattıldığı Nextstop (sonraki durak) kısa filmler serisinin ‘kaplıca, termal, wellness, detoks adresleri’ bölümünde Nextstop gezgini, müzisyen Alp Ersönmez’e eşlik ettim. Dünyanın dört bir köşesinde, çöllerden buzullara, bulutlardan ovalara yüzlerce bölüm gezi programı, belgeseller yapmış, üniversite öğrencisiyken profesyonel turist rehberi brövesini almış bir ablanız olarak turizm konusunda kül yutmam, masal anlattırmam.
Bu yüzden tespitlerimi önemse. Ve işte gelsin liste;
* SALİHLİ KURŞUNLU KAPLICALARI: Mis gibi yeşilliğin içinde, gürül gürül bir şelalenin dibinde sakin bir yer. Kadın ve erkek havuzlarını ayırmışlar. İsteyen odasındaki küveti doldurup ya da tek kişilik jakuzili odalara girip yine termal sulardan (bikarbonatlı ve florürlü) yararlanabiliyor. 3 değişik tipte olan apartlar yenilenmiş. Salihli Belediyesi işlettiği için fiyatlar da uygun. Mesela internetli ve dayalı döşeli 5 kişilik apartta 1 gün konaklama 150 lira. Romatizmal ya da nörolojik bir hastalığın ya da ortopedik bir sorunun varsa yardımcı tedavi niyetine gidebilirsin buraya. Güleryüzlü fizyoterapist İlkay Hanım’a da benden selam söylemeyi unutma.
* SART ÇAMUR KAPLICALARI: Bozdağ - Ödemiş yolu üzerinde, Salihli Çamur Hamamı Köyü sınırları içinde. Ben eğlence ve lüks değil, sessiz bir ormanda mütevazı bir odada kafa dinlemek, sıcacık termal sulara girmek (yine pekçok hastalığa ve cilde iyi geliyor), nihayetinde organik beslenmek isterim dersen, 3 kişilik odaların geceliği 80 lira. Burası 1945’ten beri babadan oğula geçen misafirperver bir aile işletmesi. Genç işletmeci Sarper Can, artık bu işin profesörü olmuş. En abuk soruyu sorsan bile sabırla bir güzel anlatıyor. Ve sohbetin sonunda bizi alıp, suyun yerin 2 kilometre altından çıkıp geldiği yere yani fokur fokur kaynayan termalin kalbine götürüyor. Etkilenmemek mümkün değil. Taş olsan erirsin.
* PAKTALOS ÇAYI, SARDES ANTİK KENTİ: Her ne kadar 10 gün kalıp 21 banyodan oluşan kürü tamamlaman tavsiye ediliyorsa da, bu kaplıcalara tabii ki günü birlik gidebilirsin. Hazır gitmişken de ne yap ne et, paranın ilk basıldığı yer olan Lidya Devleti’nin başkenti Antik Sardes Kenti’ni gez. Tuttuğu her şey altın olan (kızı ve yemekler de dahil olmak üzere herşey) Midas’ın bu büyüden kurtulmak için yıkandığı Paktalos Çayı’nı da (Çamur Hamamı Kaplıcaları’nın hemen altında) mutlaka gör. Ve tabii afiyetle, Salihli köftesi ye.
Bu arada tüm bunların SunExpress’le ilgisi ne?
Sunexpress Türkiye’nin en iyi ‘tatil havayolu’ (dünyanın da 5. en iyisi) seçildi. Zaten 1989’da sırf Almanlar Antalya’da tatil yapmayı çok seviyor ve aktarmasız gelebilsinler diye THY ve Lufthansa ortaklığında kurulmuş. Yalnızca 1 uçakla başlamışlar. Şimdi yılda 10 milyon insanı tatile götürüyorlar. Günümüzde sadece Antalya’nın değil İzmir’in de yurtiçine ve dünyaya direk açılan kapısı. Bu yüzden Türkiye’deki tatil destinasyonlarını ve rotalarını çok önemsiyorlar. Onları tanıtmak için bu şahane Nextstop mini filmlerini hazırlıyorlar. Türkiye de güzellikte az buz değil hani. Anlat, anlat bitiremezsin. Aynen benim de bitiremediğim gibi.
(foto)
Salihli Kurşunlu Kaplıcaları Bozdağ’ın eteklerinde, Kurşunlu Vadisi içinde Kurşunlu deresinin kıyısında. Sart Çamur Kaplıcaları da Sardes Antik Kenti’ne ve Paktalos Çayı’na çok yakın.
Fabrika ayarlarına dönmek isteyenlere
BENİM de 1 Peter’im, 1 Clara’m, 1 dedem, bir de köpek Joseph’im olsa, Alp Dağları’nın kızı Heidi’den gram eksiğim kalmaz. Sağlıkta ve esenlikte Heidi kızımızla yarışacak kadar hırslı ve iddialıyım sevgili okur.
Yanaklarım al, al. Cildim ışıl, ışıl. Saçlarım pamuk şeker. Ruhum kıpırtısız bir gölde yan gelip huzurla yatmakta. Tertemiz hava damarlarımda maraton koşmakta. Midemin bir tarafında en organik sebzeler samba yaparken, diğer tarafında çim suyu şelaleleri akmakta.
Ve düşün; tüm bunları Salihli, Konak, Balçova, Çeşme, Kuşadası, Pamukkale ve Antalya rotasında yaptığımız, Bir haftalık kaplıca, hamam, termal, spa, wellness, yoga, masaj, sağlıklı beslenme, detox peşindeki yolculuğumuza borçluyum.
O denli, zift asfaltlara yapışmış, karalar bağlamış, bir büyük şehir yorgunuyken, hokus ve de pokus sadece bir haftada, böyle fırıl fırıl uçuşan bembeyaz tül ipekler giymiş, organik ve yerçekimsiz bir insana dönüştüm. Bundan böyle kılıcım havuç, tacım brokoli. Savulun ve durun! Size en başından anlatayım başıma gelenleri.
Bir kere sakın üzülme, “Aman yaz gitti, tatil bitti” diye. Tatil dediğin deniz, güneşten ibaret değil elbette. Hüzünlü sonbaharın bu son günlerinde, tatil alternatiflerinin en sıcak ve buharlı, en sağlıklı ve masajlı olanı sereserpe uzanıyor önünde. “Geç bunları... Bütün bunlar, pahalı ve bol para saçmalı tatil planları...” deme, dediysen de inan her keseye uygun olanı var; sabret, yerinde tespit ettim, tek tek sayacağım; lütfen dinle.
***
Bu kez SunExpress için yollardayım
Sunexpress’in sosyal medyası için hazırlanan Türkiye’nin en şahane tatil alternatiflerinin anlattıldığı Nextstop (sonraki durak) kısa filmler serisinin ‘kaplıca, termal, wellness, detoks adresleri’ bölümünde Nextstop gezgini, müzisyen Alp Ersönmez’e eşlik ettim. Dünyanın dört bir köşesinde, çöllerden buzullara, bulutlardan ovalara yüzlerce bölüm gezi programı, belgeseller yapmış, üniversite öğrencisiyken profesyonel turist rehberi brövesini almış bir ablanız olarak turizm konusunda kül yutmam, masal anlattırmam.
Bu yüzden tespitlerimi önemse. Ve işte gelsin liste;
* SALİHLİ KURŞUNLU KAPLICALARI: Mis gibi yeşilliğin içinde, gürül gürül bir şelalenin dibinde sakin bir yer. Kadın ve erkek havuzlarını ayırmışlar. İsteyen odasındaki küveti doldurup ya da tek kişilik jakuzili odalara girip yine termal sulardan (bikarbonatlı ve florürlü) yararlanabiliyor. 3 değişik tipte olan apartlar yenilenmiş. Salihli Belediyesi işlettiği için fiyatlar da uygun. Mesela internetli ve dayalı döşeli 5 kişilik apartta 1 gün konaklama 150 lira. Romatizmal ya da nörolojik bir hastalığın ya da ortopedik bir sorunun varsa yardımcı tedavi niyetine gidebilirsin buraya. Güleryüzlü fizyoterapist İlkay Hanım’a da benden selam söylemeyi unutma.
* SART ÇAMUR KAPLICALARI: Bozdağ - Ödemiş yolu üzerinde, Salihli Çamur Hamamı Köyü sınırları içinde. Ben eğlence ve lüks değil, sessiz bir ormanda mütevazı bir odada kafa dinlemek, sıcacık termal sulara girmek (yine pekçok hastalığa ve cilde iyi geliyor), nihayetinde organik beslenmek isterim dersen, 3 kişilik odaların geceliği 80 lira. Burası 1945’ten beri babadan oğula geçen misafirperver bir aile işletmesi. Genç işletmeci Sarper Can, artık bu işin profesörü olmuş. En abuk soruyu sorsan bile sabırla bir güzel anlatıyor. Ve sohbetin sonunda bizi alıp, suyun yerin 2 kilometre altından çıkıp geldiği yere yani fokur fokur kaynayan termalin kalbine götürüyor. Etkilenmemek mümkün değil. Taş olsan erirsin.
* PAKTALOS ÇAYI, SARDES ANTİK KENTİ: Her ne kadar 10 gün kalıp 21 banyodan oluşan kürü tamamlaman tavsiye ediliyorsa da, bu kaplıcalara tabii ki günü birlik gidebilirsin. Hazır gitmişken de ne yap ne et, paranın ilk basıldığı yer olan Lidya Devleti’nin başkenti Antik Sardes Kenti’ni gez. Tuttuğu her şey altın olan (kızı ve yemekler de dahil olmak üzere herşey) Midas’ın bu büyüden kurtulmak için yıkandığı Paktalos Çayı’nı da (Çamur Hamamı Kaplıcaları’nın hemen altında) mutlaka gör. Ve tabii afiyetle, Salihli köftesi ye.
Bu arada tüm bunların SunExpress’le ilgisi ne?
Sunexpress Türkiye’nin en iyi ‘tatil havayolu’ (dünyanın da 5. en iyisi) seçildi. Zaten 1989’da sırf Almanlar Antalya’da tatil yapmayı çok seviyor ve aktarmasız gelebilsinler diye THY ve Lufthansa ortaklığında kurulmuş. Yalnızca 1 uçakla başlamışlar. Şimdi yılda 10 milyon insanı tatile götürüyorlar. Günümüzde sadece Antalya’nın değil İzmir’in de yurtiçine ve dünyaya direk açılan kapısı. Bu yüzden Türkiye’deki tatil destinasyonlarını ve rotalarını çok önemsiyorlar. Onları tanıtmak için bu şahane Nextstop mini filmlerini hazırlıyorlar. Türkiye de güzellikte az buz değil hani. Anlat, anlat bitiremezsin. Aynen benim de bitiremediğim gibi.
(foto)
Salihli Kurşunlu Kaplıcaları Bozdağ’ın eteklerinde, Kurşunlu Vadisi içinde Kurşunlu deresinin kıyısında. Sart Çamur Kaplıcaları da Sardes Antik Kenti’ne ve Paktalos Çayı’na çok yakın.