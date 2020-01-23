En güzel kış tatili önerileri

ŞİMDİ kara kara düşünmeye başlamışsındır sen. Şu önümüzde sere serpe uzanan okul tatilinde çoluk, çocuk ne yapacağız diye.
Öyle nankördür ki, bu tatil dediğin, sen daha öyle mi yapsak, şöyle mi diye gözlerini bu taraftan şu tarafa hülyalı hülyalı devirirken, zırt diye geçiverir.
Hayat gibi...
Kalakalırsın. Pirinç yerine pişmanlıklardan pişmanlıklar ayıklar, tatil fotoğrafları yerine boş duvarlarla bakışırsın.
Aaaa, bir bakarsın o en sıkıcı pazar gecesine gelivermişsin işte... Okul pantolonu tamam, gömlek ütülenecek. Evladım bu ne gevşeklik, son gece geldi, hala başlanmadı mı ödevlere?
SANAT, SPOR, DOĞA TATİLİ
Halbuki ben nasıl da bayılırım jilet gibi planlı programlı insanlara, o tek bir bavul tatile kültür, sanat, doğa, spor ve hatta çocukların bitirilmiş ödevlerini sığdıranlara.
İşte sırf bu yüzden fıkradaki 1 Alman, 1 Fransız, 1 Laz misali biz de 1 dağcı, 1 snowboard’çu, 1 de bendeniz gezgin belgeselci İzmir, İstanbul ve Almanya’dan bindik uçağa... SunExpress gezginleri olarak sizin için kış tatil önerileri hazırlamaya.
Mütevazı, mütavazı 1 dağcı, 1 snowboard’çu dediğime bakmayın. Öncelikle size yol arkadaşlarımı tanıtmalıyım. Haydi o zaman açılsın perde, önce Tunç Fındık gelsin sahneye...
EVEREST’E TIRMANAN İLK TÜRK
Tunç Fındık’ı tanımış olmanın şaşkınlığını henüz üzerimden atamadım sevgili okur. Bir insan dünyanın ennnnn yüksek zirvelerinde dolaşmasına rağmen bu kadar mı alçak gönüllü olur? Kendisi dünyanın en önemli dağcılarından biri. Tibet’ten Kenya’ya Arjantin’den Pakistan’a binden fazla zirve yapmış. Yüzlerce yeni rota bulmuş. Konuyla ilgili kitaplar yazmış, çevirmiş. Dünyanın 8 binden daha yüksek 14 dağının 13’ünün zirvesine (sonuncusuna haziranda tırmanacak) ulaşmış. Everest’e farklı rotalardan çıkan ilk Türk olmuş. Dünyanın en zor dağı K2’nin zirvesine çıkmayı başaran sayılı dağcı arasında. K2 macerasını anlattığı belgeselini (ki 3.5 milyonla Türkiye’nin en çok izlenen belgeseli) açıp da YouTube’dan izlersen eğer, anlattıklarımın devede pire olduğunu anlayacaksın. Üstelik kalbin birkaç kere yerinden çıkıp, Fizanlara gidip dönecek. Öyle heyecanlı. Tunç dağlara öyle tutkulu...
SunExpress için Erzurum ve Kars
Eee ekipte madem Tunç var, o zaman tatil önerilerimiz içinde (malum kış) buz tırmanışı olmazsa olmaz. Rotamız Erzurum ve Kars. Daha biz Palandöken’e ayak basar basmaz Tunç bizi unuttu. Soluğu Palandöken’deki buz duvarında aldı. Gece gece tırmanırken buzzzzzdan dağa, Cenk Kulioğlu da snowboard’unun üzerinde bambaşka dünyalara uçtu. Cenk de ayrı bir başarı hikayesinin konusu. Onu ve Kars’ı bir sonraki yazıya bırakıyor ve Erzurum önerilerime geçiyorum.
BU KADAR KIŞ SPORU YETTİ
Palandöken’in pistleri uluslararası standartlarda. 100 kilometrelik irili ufaklı 20 pisti var. Kar kalitesi mükemmel. Doğası eşsiz. Otelleri güzel. Üstelik sadece kayak değil, yamaç paraşütünden curling ve buz hokeyine farklı kış sporlarını deneyimlemen mümkün.
Sizi bilmem, ama ben şehre, mahallemdeki bakkal kadar yakın başka da kayak merkezi bilmiyorum. Spor yapmaktan yoruldun mu? İn şehre, seyrine doyamayacağın yüzlerce yıllık Selçuklu ya da Osmanlı yapıları serili önünde. Erzurum Kalesi’nden başla, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minare’ye git. Üç Kümbetler’i asla atlama. Onun karşısında kaç yüzyıllık aile konağını müzeye çevirmiş Hakem Bey’in kıtlama şekerli çayını iç.
Akşam, 1928’den beri papyonlu şıkır şıkır garsonlarıyla hizmet eden Güzelyurt Restoranı’na git. Makul fiyatlarla enfes yemekler ye...
Kars yolunda Tortum Şelalesi, Tortum Gölü’nü mutlaka gör. Doğaya şaşır. Hatta doğa güzelliğiyle şöyle bir güzel tokatlasın, kendine getirsin seni...
İZMİR’İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI
İyi de şimdi sen de kalkmışsın mesela biz Egelilere memleketin en uzağından öneriler sunuyorsun, ah be kuzum dersen eğer, SunExpress İzmir’den Erzurum’a da Kars’a da direk uçuyor. Ve İzmir’in dünyaya direk açılan kapısı olma konusunda iddialı. İzmir’den direk uçuşlarına son olarak Budapeşte, Prag, Milano ve Beyrut’u da ekledi. Ve eğer SunExpress’in Türkiye’nin güzelliklerini tanıtmaya, turizmini geliştirmeye yönelik bizim gibi gezginlerle hazırladığı bu sosyal sorumluluk projesinin (Nextstop) filmlerini izlemek, detaylarını öğrenmek istersen SunExpress’in sosyal medya hesaplarına bakman yeterli...
Her günün geçsin; tatil gibi...
En güzel kış tatili önerileri
ŞİMDİ kara kara düşünmeye başlamışsındır sen. Şu önümüzde sere serpe uzanan okul tatilinde çoluk, çocuk ne yapacağız diye.
Öyle nankördür ki, bu tatil dediğin, sen daha öyle mi yapsak, şöyle mi diye gözlerini bu taraftan şu tarafa hülyalı hülyalı devirirken, zırt diye geçiverir.
Hayat gibi...
Kalakalırsın. Pirinç yerine pişmanlıklardan pişmanlıklar ayıklar, tatil fotoğrafları yerine boş duvarlarla bakışırsın.
Aaaa, bir bakarsın o en sıkıcı pazar gecesine gelivermişsin işte... Okul pantolonu tamam, gömlek ütülenecek. Evladım bu ne gevşeklik, son gece geldi, hala başlanmadı mı ödevlere?
SANAT, SPOR, DOĞA TATİLİ
Halbuki ben nasıl da bayılırım jilet gibi planlı programlı insanlara, o tek bir bavul tatile kültür, sanat, doğa, spor ve hatta çocukların bitirilmiş ödevlerini sığdıranlara.
İşte sırf bu yüzden fıkradaki 1 Alman, 1 Fransız, 1 Laz misali biz de 1 dağcı, 1 snowboard’çu, 1 de bendeniz gezgin belgeselci İzmir, İstanbul ve Almanya’dan bindik uçağa... SunExpress gezginleri olarak sizin için kış tatil önerileri hazırlamaya.
Mütevazı, mütavazı 1 dağcı, 1 snowboard’çu dediğime bakmayın. Öncelikle size yol arkadaşlarımı tanıtmalıyım. Haydi o zaman açılsın perde, önce Tunç Fındık gelsin sahneye...
EVEREST’E TIRMANAN İLK TÜRK
Tunç Fındık’ı tanımış olmanın şaşkınlığını henüz üzerimden atamadım sevgili okur. Bir insan dünyanın ennnnn yüksek zirvelerinde dolaşmasına rağmen bu kadar mı alçak gönüllü olur? Kendisi dünyanın en önemli dağcılarından biri. Tibet’ten Kenya’ya Arjantin’den Pakistan’a binden fazla zirve yapmış. Yüzlerce yeni rota bulmuş. Konuyla ilgili kitaplar yazmış, çevirmiş. Dünyanın 8 binden daha yüksek 14 dağının 13’ünün zirvesine (sonuncusuna haziranda tırmanacak) ulaşmış. Everest’e farklı rotalardan çıkan ilk Türk olmuş. Dünyanın en zor dağı K2’nin zirvesine çıkmayı başaran sayılı dağcı arasında. K2 macerasını anlattığı belgeselini (ki 3.5 milyonla Türkiye’nin en çok izlenen belgeseli) açıp da YouTube’dan izlersen eğer, anlattıklarımın devede pire olduğunu anlayacaksın. Üstelik kalbin birkaç kere yerinden çıkıp, Fizanlara gidip dönecek. Öyle heyecanlı. Tunç dağlara öyle tutkulu...
SunExpress için Erzurum ve Kars
Eee ekipte madem Tunç var, o zaman tatil önerilerimiz içinde (malum kış) buz tırmanışı olmazsa olmaz. Rotamız Erzurum ve Kars. Daha biz Palandöken’e ayak basar basmaz Tunç bizi unuttu. Soluğu Palandöken’deki buz duvarında aldı. Gece gece tırmanırken buzzzzzdan dağa, Cenk Kulioğlu da snowboard’unun üzerinde bambaşka dünyalara uçtu. Cenk de ayrı bir başarı hikayesinin konusu. Onu ve Kars’ı bir sonraki yazıya bırakıyor ve Erzurum önerilerime geçiyorum.
BU KADAR KIŞ SPORU YETTİ
Palandöken’in pistleri uluslararası standartlarda. 100 kilometrelik irili ufaklı 20 pisti var. Kar kalitesi mükemmel. Doğası eşsiz. Otelleri güzel. Üstelik sadece kayak değil, yamaç paraşütünden curling ve buz hokeyine farklı kış sporlarını deneyimlemen mümkün.
Sizi bilmem, ama ben şehre, mahallemdeki bakkal kadar yakın başka da kayak merkezi bilmiyorum. Spor yapmaktan yoruldun mu? İn şehre, seyrine doyamayacağın yüzlerce yıllık Selçuklu ya da Osmanlı yapıları serili önünde. Erzurum Kalesi’nden başla, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minare’ye git. Üç Kümbetler’i asla atlama. Onun karşısında kaç yüzyıllık aile konağını müzeye çevirmiş Hakem Bey’in kıtlama şekerli çayını iç.
Akşam, 1928’den beri papyonlu şıkır şıkır garsonlarıyla hizmet eden Güzelyurt Restoranı’na git. Makul fiyatlarla enfes yemekler ye...
Kars yolunda Tortum Şelalesi, Tortum Gölü’nü mutlaka gör. Doğaya şaşır. Hatta doğa güzelliğiyle şöyle bir güzel tokatlasın, kendine getirsin seni...
İZMİR’İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI
İyi de şimdi sen de kalkmışsın mesela biz Egelilere memleketin en uzağından öneriler sunuyorsun, ah be kuzum dersen eğer, SunExpress İzmir’den Erzurum’a da Kars’a da direk uçuyor. Ve İzmir’in dünyaya direk açılan kapısı olma konusunda iddialı. İzmir’den direk uçuşlarına son olarak Budapeşte, Prag, Milano ve Beyrut’u da ekledi. Ve eğer SunExpress’in Türkiye’nin güzelliklerini tanıtmaya, turizmini geliştirmeye yönelik bizim gibi gezginlerle hazırladığı bu sosyal sorumluluk projesinin (Nextstop) filmlerini izlemek, detaylarını öğrenmek istersen SunExpress’in sosyal medya hesaplarına bakman yeterli...
Her günün geçsin; tatil gibi...